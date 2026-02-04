Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Barcelona vào bán kết Cúp nhà vua

  • Thứ tư, 4/2/2026 05:59 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Barcelona tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng để giành vé vào bán kết Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha sau chiến thắng 2-1 trước Albacete rạng sáng 4/2.

Barcelona vào bán kết Cúp nhà vua. Ảnh: Reuters.

Kết quả này giúp đội bóng xứ Catalonia nối dài chuỗi phong độ thuyết phục với 16 chiến thắng trong 17 trận gần nhất trên mọi đấu trường, chỉ thua đúng một trận.

Ngay từ những phút đầu tiên, Barcelona đã hoàn toàn làm chủ thế trận với tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội, lên tới 73% chỉ sau 15 phút thi đấu. Phần lớn thời gian của hiệp một diễn ra theo kịch bản một chiều, khi Barcelona kiên nhẫn triển khai bóng để tìm kiếm khoảng trống.

Bước ngoặt đến ở cuối hiệp một. Sau một pha phối hợp chuyển hướng tấn công nhanh và chính xác, Frenkie de Jong tung đường chuyền chuẩn xác để Lamine Yamal băng xuống, dứt điểm một chạm bằng chân trái đầy uy lực, mở tỷ số cho Barcelona. Đây cũng là bàn thắng thứ 14 của tài năng trẻ này trên mọi đấu trường ở mùa giải năm nay.

Sang hiệp hai, Barcelona tiếp tục duy trì sức ép. Phút 56, trung vệ Ronald Araujo bật cao đánh đầu dũng mãnh từ quả phạt góc, nhân đôi cách biệt cho Barcelona.

Barcelona anh 1

Barcelona cho thấy sức mạnh vượt trội. Ảnh: Reuters.

Albacete không buông xuôi. Sự xuất hiện của Jefté Betancor mang lại luồng sinh khí mới cho đội chủ nhà. Tiền đạo này suýt ghi bàn chỉ hai phút sau khi vào sân và liên tiếp có thêm những cơ hội nguy hiểm, dù một bàn thắng của anh đã bị từ chối vì lỗi việt vị.

Phải đến những phút cuối, Albacete mới rút ngắn tỷ số nhờ cú đánh đầu dũng cảm của Javi Moreno, tạo nên những phút bù giờ đầy kịch tính.

Dù Albacete dồn toàn lực tấn công trong những giây cuối cùng, Barcelona vẫn đứng vững để bảo toàn chiến thắng. Kết quả này không chỉ đưa Barca vào bán kết mà còn giúp họ kéo dài chuỗi toàn thắng trước Albacete trong các lần đối đầu trực tiếp lên con số 7.

Đối thủ ở bán kết Cúp Nhà Vua của Barcelona sẽ được xác định sau lễ bốc thăm diễn ra vào ngày 6/2.

Ba bàn thắng của Chelsea trước Barcelona Rạng sáng 26/11, Chelsea đè bẹp Barcelona với tỷ số 3-0 thuộc vòng phân hạng Champions League 2025/26.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Duy Luân

Barcelona Barcelona cúp nhà vua

    Đọc tiếp

    Carrick dung Dalot hay hon Amorim? hinh anh

    Carrick dùng Dalot hay hơn Amorim?

    3 giờ trước 05:00 4/2/2026

    0

    Hai thông số cao nhất mùa trong chiến thắng trước Fulham cho thấy Diogo Dalot đang hồi sinh rõ rệt dưới thời Michael Carrick, đồng thời phơi bày những hạn chế trong hệ thống mà Ruben Amorim từng áp dụng tại Manchester United.

    Havertz ket lieu Chelsea o Emirates hinh anh

    Havertz kết liễu Chelsea ở Emirates

    2 giờ trước 05:44 4/2/2026

    0

    Bàn thắng ở phút bù giờ thứ bảy của Kai Havertz giúp Arsenal đánh bại Chelsea 1-0 trong trận bán kết lượt về Carabao Cup, qua đó giành vé vào chung kết với tổng tỷ số 4-2 sau hai lượt trận.

    Ghe du bi khong noi het cau chuyen cua Sesko hinh anh

    Ghế dự bị không nói hết câu chuyện của Sesko

    3 giờ trước 05:00 4/2/2026

    0

    Sự xuất hiện của Michael Carrick khiến Benjamin Sesko phải lùi lại một bước, nhưng điều đó không đồng nghĩa Manchester United đã quay lưng với tiền đạo trẻ này.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý