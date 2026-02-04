Barcelona tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng để giành vé vào bán kết Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha sau chiến thắng 2-1 trước Albacete rạng sáng 4/2.

Barcelona vào bán kết Cúp nhà vua. Ảnh: Reuters.

Kết quả này giúp đội bóng xứ Catalonia nối dài chuỗi phong độ thuyết phục với 16 chiến thắng trong 17 trận gần nhất trên mọi đấu trường, chỉ thua đúng một trận.

Ngay từ những phút đầu tiên, Barcelona đã hoàn toàn làm chủ thế trận với tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội, lên tới 73% chỉ sau 15 phút thi đấu. Phần lớn thời gian của hiệp một diễn ra theo kịch bản một chiều, khi Barcelona kiên nhẫn triển khai bóng để tìm kiếm khoảng trống.

Bước ngoặt đến ở cuối hiệp một. Sau một pha phối hợp chuyển hướng tấn công nhanh và chính xác, Frenkie de Jong tung đường chuyền chuẩn xác để Lamine Yamal băng xuống, dứt điểm một chạm bằng chân trái đầy uy lực, mở tỷ số cho Barcelona. Đây cũng là bàn thắng thứ 14 của tài năng trẻ này trên mọi đấu trường ở mùa giải năm nay.

Sang hiệp hai, Barcelona tiếp tục duy trì sức ép. Phút 56, trung vệ Ronald Araujo bật cao đánh đầu dũng mãnh từ quả phạt góc, nhân đôi cách biệt cho Barcelona.

Barcelona cho thấy sức mạnh vượt trội. Ảnh: Reuters.

Albacete không buông xuôi. Sự xuất hiện của Jefté Betancor mang lại luồng sinh khí mới cho đội chủ nhà. Tiền đạo này suýt ghi bàn chỉ hai phút sau khi vào sân và liên tiếp có thêm những cơ hội nguy hiểm, dù một bàn thắng của anh đã bị từ chối vì lỗi việt vị.

Phải đến những phút cuối, Albacete mới rút ngắn tỷ số nhờ cú đánh đầu dũng cảm của Javi Moreno, tạo nên những phút bù giờ đầy kịch tính.

Dù Albacete dồn toàn lực tấn công trong những giây cuối cùng, Barcelona vẫn đứng vững để bảo toàn chiến thắng. Kết quả này không chỉ đưa Barca vào bán kết mà còn giúp họ kéo dài chuỗi toàn thắng trước Albacete trong các lần đối đầu trực tiếp lên con số 7.

Đối thủ ở bán kết Cúp Nhà Vua của Barcelona sẽ được xác định sau lễ bốc thăm diễn ra vào ngày 6/2.

