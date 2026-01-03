7 'bom xịt' tệ nhất lịch sử kỳ chuyển nhượng giữa mùa

Dù được HLV Jurgen Klopp khuyên nhủ, Philippe Coutinho vẫn nằng nặc đòi gia nhập Barcelona vào kỳ chuyển nhượng đầu năm 2018. Cầu thủ người Brazil mang về cho "The Kop" khoản tiền 135 triệu euro, đặt nền móng cho thành công của đội bóng vùng Merseyside sau này. Tuy nhiên, anh lại trở thành bản hợp đồng hớ bậc nhất lịch sử sân Camp Nou khi không thể thích nghi với lối chơi của CLB xứ Catalonia.