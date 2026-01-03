7 'bom xịt' tệ nhất lịch sử kỳ chuyển nhượng giữa mùa

|
Dù được HLV Jurgen Klopp khuyên nhủ, Philippe Coutinho vẫn nằng nặc đòi gia nhập Barcelona vào kỳ chuyển nhượng đầu năm 2018. Cầu thủ người Brazil mang về cho "The Kop" khoản tiền 135 triệu euro, đặt nền móng cho thành công của đội bóng vùng Merseyside sau này. Tuy nhiên, anh lại trở thành bản hợp đồng hớ bậc nhất lịch sử sân Camp Nou khi không thể thích nghi với lối chơi của CLB xứ Catalonia.
Dusan Vlahovic tỏa sáng tại Fiorentina và được Juventus chiêu mộ với giá 83,5 triệu euro vào năm 2021 để thay thế Cristiano Ronaldo. Sau 4 mùa, chân sút người Serbia dần sa sút và đang bị điền tên vào danh sách thanh lý của CLB thành Turin.
Sau khi từ bỏ thương vụ Victor Boniface, Al Nassr chi đến 77 triệu euro để chiêu mộ tiền đạo trẻ Jhon Duran từ Aston Villa vào đầu năm nay. Chỉ sau nửa mùa giải, CLB thủ đô Riyadh đã đem Duran cho Fenerbahce mượn do không phù hợp.
CĐV Chelsea từng ăn mừng khi "The Blues" đánh bại Arsenal để giành chữ ký Mykhaylo Mudryk với giá 70 triệu euro vào đầu năm 2023. "Messi Ukraine" không thể thích nghi với Premier League và đang biến mất không hẹn ngày trở lại do vụ lùm xùm liên quan đến doping.
Năm 2011, Andy Carroll đầu quân cho Liverpool với giá 41 triệu euro từ Newcastle với kỳ vọng lớn lao. Tuy nhiên, những gì anh thể hiện trong màu áo đỏ chỉ gói gọn trong từ "thất vọng".
Julian Draxler đầu quân cho PSG vào năm 2017 với giá 36 triệu euro. Trong 6 năm tại Paris, ngôi sao sáng giá bậc nhất của bóng đá Đức một thời chưa bao giờ có mùa giải ghi quá 4 bàn, để rồi phải rời đi trong lặng lẽ.
Chứng kiến phong độ ấn tượng của Wilfried Bony, Man City đã ghi 32 triệu euro để chiêu mộ tiền đạo này từ Swansea vào năm 2015. Tuy nhiên, Bony hoàn toàn không phù hợp với triết lý Pep Guardiola xây dựng và nhanh chóng bị thải loại.
