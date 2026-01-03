7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

|
Pascal Gross: Tiền vệ 34 tuổi gia nhập Brighton từ Dortmund theo bản hợp đồng 18 tháng kèm mức phí không tiết lộ.
Fraser Forster: Sau một năm thất nghiệp do bị Tottenham từ chối gia hạn, thủ thành kỳ cựu người Anh được Bournemouth chiêu mộ bằng bản hợp đồng có thời hạn đến cuối mùa giải 2025/26.
Thiago Fernandez: Tài năng trẻ sinh năm 2004 gia nhập Villarreal từ Atletico Velez Sarsfield dưới dạng tự do, hợp đồng kéo dài trong 5 mùa giải.
Arnaud Kalimuendo: Sau quãng thời gian thi đấu mờ nhạt với 0 bàn thắng, tiền đạo người Pháp được Nottingham đem cho Frankfurt mượn trong phần còn lại của mùa giải.
Julián Araujo: Bản hợp đồng từ Barcelona chưa thể tìm được chỗ đứng trong đội hình chính Bournemouth và được đem cho Celtic mượn trong giai đoạn lượt về mùa 2025/26 để tích lũy kinh nghiệm.
Christian Benteke: Tiền đạo kỳ cựu người Bỉ rời DC United để chuyển sang UAE thi đấu cho Al Wahda dưới dạng tự do. Benteke từng giành Giày vàng MLS mùa giải 2024 với 23 bàn thắng nhưng đến mùa 2025, anh sa sút và chỉ ghi 9 bàn.
Fabio: Thủ thành 45 tuổi vừa đặt bút ký và bản hợp đồng có thời hạn đến tháng 12/2027 với Fluminense, qua đó trở thành một trong những cầu thủ chuyên nghiệp lớn tuổi nhất còn thi đấu trên thế giới.
