7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

  • Thứ bảy, 3/1/2026 06:39 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Nhiều gương mặt đáng chú ý tại Premier League đổi CLB trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa.

chuyen nhuong anh 1

Pascal Gross: Tiền vệ 34 tuổi gia nhập Brighton từ Dortmund theo bản hợp đồng 18 tháng kèm mức phí không tiết lộ.
chuyen nhuong anh 2

Fraser Forster: Sau một năm thất nghiệp do bị Tottenham từ chối gia hạn, thủ thành kỳ cựu người Anh được Bournemouth chiêu mộ bằng bản hợp đồng có thời hạn đến cuối mùa giải 2025/26.
chuyen nhuong anh 3

Thiago Fernandez: Tài năng trẻ sinh năm 2004 gia nhập Villarreal từ Atletico Velez Sarsfield dưới dạng tự do, hợp đồng kéo dài trong 5 mùa giải.
chuyen nhuong anh 4

Arnaud Kalimuendo: Sau quãng thời gian thi đấu mờ nhạt với 0 bàn thắng, tiền đạo người Pháp được Nottingham đem cho Frankfurt mượn trong phần còn lại của mùa giải.
chuyen nhuong anh 5

Julián Araujo: Bản hợp đồng từ Barcelona chưa thể tìm được chỗ đứng trong đội hình chính Bournemouth và được đem cho Celtic mượn trong giai đoạn lượt về mùa 2025/26 để tích lũy kinh nghiệm.
chuyen nhuong anh 6

Christian Benteke: Tiền đạo kỳ cựu người Bỉ rời DC United để chuyển sang UAE thi đấu cho Al Wahda dưới dạng tự do. Benteke từng giành Giày vàng MLS mùa giải 2024 với 23 bàn thắng nhưng đến mùa 2025, anh sa sút và chỉ ghi 9 bàn.
chuyen nhuong anh 7

Fabio: Thủ thành 45 tuổi vừa đặt bút ký và bản hợp đồng có thời hạn đến tháng 12/2027 với Fluminense, qua đó trở thành một trong những cầu thủ chuyên nghiệp lớn tuổi nhất còn thi đấu trên thế giới.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Aston Villa có sự bổ sung đáng chú ý cho hàng công trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa.

24 giờ trước

