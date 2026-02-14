Fenerbahce nhìn nhầm vào Jhon Duran

Một phát biểu thẳng thắn của cựu Giám đốc Thể thao Fenerbahce kéo câu chuyện Jhon Jader Duran trở lại tâm điểm, không phải vì bàn thắng hay phong độ, mà vì những điều phía sau ánh đèn sân cỏ.

Jhon Jader Duran từng toả sáng trong màu áo Aston Villa.

Serhat Pekmezci không chọn cách nói an toàn. Khi nhắc đến Duran, ông khẳng định tiền đạo người Colombia “có những vấn đề tâm lý rất nghiêm trọng”. Một nhận định nặng ký. Và chắc chắn không dễ nghe.

Ngày Duran đặt chân đến Istanbul hè 2025, bầu không khí xung quanh Fenerbahce đầy kỳ vọng. Cái tên ấy tạo ra sự tò mò lớn. Một tiền đạo trẻ, từng thi đấu cho Al-Nassr và Aston Villa, mang theo hình ảnh của một tài năng đang lên.

Trong bối cảnh bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ luôn khao khát những ngôi sao mới, thương vụ này được xem như bước đi táo bạo. Tuy nhiên, bóng đá không chỉ là những đoạn highlight.

Theo Pekmezci, vấn đề của Fenerbahce không nằm ở chuyện nhìn nhầm chuyên môn. Ông nói về cách các CLB ở Thổ Nhĩ Kỳ vận hành thị trường chuyển nhượng.

Ở đó, quan hệ cá nhân vẫn có sức nặng đáng kể. Người đại diện đóng vai trò lớn. Những cuộc thương lượng diễn ra giữa các lãnh đạo. Mọi thứ có thể được quyết định bởi các yếu tố ngoài sân cỏ.

Trong guồng quay ấy, những câu hỏi quan trọng lại bị bỏ quên. Gia đình cầu thủ ra sao? Họ từng trải qua biến cố nào? Có sang chấn tâm lý nào chưa được xử lý? Liệu áp lực từ một môi trường mới có vượt quá khả năng thích nghi?

Pekmezci cho rằng những điều đó không được đánh giá đúng mức trong trường hợp của Jhon Jader Duran, người sớm bật bãi khỏi CLB và hiện khoác áo Zenit Saint Petersburg.

Duran đến Fenerbahce với kỳ vọng lớn, nhưng gây thất vọng.

Ở bóng đá hiện đại, các CLB đầu tư mạnh vào dữ liệu. Họ có thể phân tích từng cú sút, từng pha di chuyển. Nhưng tâm lý cầu thủ không thể đo bằng phần mềm. Đó là lĩnh vực đòi hỏi sự kiên nhẫn và chiều sâu. Nếu thiếu sự chuẩn bị, một bản hợp đồng tiềm năng có thể nhanh chóng biến thành gánh nặng.

Duran đến Fenerbahce với kỳ vọng lớn. Nhưng theo lời cựu lãnh đạo CLB, những vấn đề ngoài chuyên môn dần lộ diện theo thời gian. Khi hiệu suất trên sân không đạt như mong đợi, áp lực càng gia tăng. Và vòng xoáy đó không dễ thoát ra.

Phát biểu của Pekmezci chắc chắn sẽ gây tranh cãi. Việc công khai nói về tình trạng tâm lý của một cầu thủ luôn là vấn đề nhạy cảm. Tuy nhiên, điều ông muốn nhấn mạnh dường như không chỉ là câu chuyện của riêng Duran. Đó là lời cảnh báo dành cho cả hệ thống.

Fenerbahce là một CLB lớn. Kỳ vọng tại đây luôn ở mức cao. Mỗi tân binh đều được đặt lên bàn cân ngay từ trận đấu đầu tiên. Trong môi trường như vậy, nếu nền tảng tinh thần không đủ vững, rất khó để một cầu thủ trẻ phát triển đúng quỹ đạo.

Câu chuyện Jhon Jader Duran vì thế không chỉ là một thương vụ thành công hay thất bại. Nó phản ánh cách bóng đá nhìn nhận con người trong thời đại công nghiệp hóa. Khi mọi thứ xoay quanh kết quả và giá trị thị trường, phần dễ bị lãng quên nhất lại chính là yếu tố quyết định sự bền vững.

Với Fenerbahce, đây có thể là một bài học. Còn với Duran, đó là hành trình chưa khép lại. Nhưng sau tất cả, phát biểu của Pekmezci đã chạm vào một điểm nhạy cảm: tài năng thôi là chưa đủ, nếu phía sau nó không có một nền tảng tâm lý vững vàng.