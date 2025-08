Ronaldo không vừa mắt, Duran phải rời đi

Một quyết định khiến nhiều người ngạc nhiên, nhất là khi Duran từng được kỳ vọng trở thành mũi nhọn kế thừa trong kế hoạch dài hạn của Al-Nassr. Nhưng đằng sau sự ra đi chóng vánh ấy là những câu chuyện hậu trường cho thấy môi trường bóng đá Saudi Arabia - đặc biệt là ở những đội bóng có siêu sao như Cristiano Ronaldo - không phải nơi dễ thở cho tất cả.

Cristiano Ronaldo không đơn thuần là một cầu thủ. Anh là một thương hiệu, một thế lực chi phối từ sân cỏ tới phòng thay đồ. Và ở Al-Nassr, điều đó không hề thay đổi.

Theo nhiều nguồn tin quốc tế, trong đó có Sports Illustrated và The Sports News Blitz, Duran không chỉ chịu áp lực từ sự cạnh tranh khốc liệt, mà còn gặp khó vì “bầu không khí bất ổn” trong phòng thay đồ - nơi mọi ánh nhìn đều hướng về Ronaldo.

Một số tờ báo còn dẫn lời nguồn tin cho rằng Ronaldo “không hài lòng với sự hiện diện của Duran”, và ảnh hưởng của anh lớn tới mức có thể tác động tới quyết định nhân sự tại CLB. Dù chưa có xác nhận chính thức nào từ Al-Nassr hay người trong cuộc, việc Duran rời đi trong im lặng và không hề có dấu hiệu tổn thương về chuyên môn (anh ghi 12 bàn sau 18 trận tại Saudi Pro League) cho thấy vấn đề có thể nằm ở nơi khác.

Với một tiền đạo mới 21 tuổi, có tiềm năng và từng được các CLB lớn châu Âu theo đuổi, việc đến Al-Nassr - nơi có sự hiện diện của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử - lẽ ra phải là bệ phóng. Nhưng ngược lại, Duran phải rời đi chỉ sau nửa năm. Một cầu thủ trẻ cần môi trường để phát triển, còn Al-Nassr - dưới cái bóng khổng lồ của CR7 - không phải nơi dành cho sự “trưởng thành tự nhiên”.

Duran từng được Man United và một số đội bóng Serie A liên hệ, nhưng rốt cuộc, anh cập bến Fenerbahce theo dạng cho mượn - nơi bản thân hy vọng có thể tìm lại cảm giác thi đấu và tự do chiến thuật.

Thương vụ Duran tiêu tốn của Al-Nassr mức phí dự kiến lên tới 75-85 triệu euro nếu tính cả phụ phí - một con số khổng lồ với một cầu thủ sinh năm 2003. Khi rời đi chỉ sau sáu tháng, CLB Saudi Arabia không chỉ mất đi một khoản đầu tư mà còn đối mặt với áp lực hình ảnh: phải chăng bóng đá Saudi chưa thật sự phù hợp với các cầu thủ trẻ chưa định hình bản sắc cá nhân?

Với Duran, việc sang Thổ Nhĩ Kỳ không phải bước lùi, nhưng chắc chắn không đúng kỳ vọng ban đầu. Mức lương khổng lồ từng khiến Man United rút lui, và giờ là lúc anh phải chứng minh năng lực trong môi trường ít áp lực hơn, xa cái bóng của các siêu sao.

Son Heung-min từng nói: “Được chơi cùng các huyền thoại là vinh dự, nhưng để tồn tại được trong cùng phòng thay đồ với họ - đó là cả một nghệ thuật”. Với những cầu thủ chưa đủ bản lĩnh, chưa đủ tiếng nói, sự hiện diện của những người như Ronaldo có thể là con dao hai lưỡi. CR7 là tấm gương về chuyên nghiệp, khát khao chiến thắng, nhưng cũng là một cá tính quá lớn - không phải ai cũng “sống chung” được.

Và Jhon Duran, dù không nói ra, có lẽ đã cảm nhận rõ điều đó. Trong vùng xoáy xoay quanh Ronaldo, không phải ai cũng tìm được chỗ đứng - đặc biệt là những người còn quá trẻ.

Duran ra đi không phải vì thất bại, mà vì không thể lớn lên trong một hệ sinh thái chỉ phục vụ cho một vì sao. Một sự thật lạnh lùng, nhưng phổ biến trong bóng đá hiện đại.

