Deschamps chặn kế hoạch 'xả hơi' của tuyển Pháp

Phớt lờ lời thỉnh cầu được thư giãn của các cầu thủ, Didier Deschamps kiên định duy trì kỷ luật nhằm tránh một kết thúc bạc nhược cho tuyển Pháp tại World Cup 2026.

Didier Deschamps không muốn "buông" trận tranh hạng ba World Cup 2026.

HLV Didier Deschamps từ chối đề nghị được “xả hơi” tại Miami (Mỹ) của nhiều tuyển thủ Pháp, đồng thời yêu cầu toàn đội tiếp tục duy trì kỷ luật trước trận tranh hạng ba World Cup 2026.

Theo L’Equipe, các cầu thủ đề xuất nới giờ giới nghiêm đến nửa đêm để có thêm thời gian thư giãn sau chuỗi trận căng thẳng. Tuy nhiên, Deschamps không chấp thuận, dù đội tiếp tục cố gắng thuyết phục ban huấn luyện.

Nhà cầm quân 57 tuổi muốn tuyển Pháp giữ sự tập trung tối đa trong giai đoạn cuối giải. Ông không muốn “Les Bleus” khép lại World Cup, cũng như có thể là nhiệm kỳ của mình, bằng hai thất bại liên tiếp.

Sau trận thua Tây Ban Nha ở bán kết, tinh thần và phong độ của tuyển Pháp trở thành vấn đề được quan tâm. Vì vậy, Deschamps không cho phép bất kỳ sự lơ là nào ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị, hình ảnh đội tuyển và mục tiêu giành vị trí thứ ba.

Trước đó, nhiều cầu thủ Pháp kỳ vọng có khoảng thời gian tự do tại Miami để giải tỏa áp lực. Tuy nhiên, quyết định cứng rắn từ ban huấn luyện đã khép lại kế hoạch này.

Trận tranh hạng ba giữa Pháp và Anh diễn ra rạng sáng 19/7. Một ngày sau, Argentina và Tây Ban Nha sẽ gặp nhau trong trận chung kết World Cup 2026.