Đại chiến gần 3 tỷ euro bị chê vô nghĩa ở World Cup 2026

Trận tranh hạng ba World Cup 2026 giữa hai đội tuyển đắt giá tuyển Pháp và tuyển Anh gây bàn tán.

Trận đại chiến giữa Anh và Pháp gây tranh cãi.

Pháp và tuyển Anh chuẩn bị cho màn so tài vào rạng sáng 19/7 trong bối cảnh đều chưa thể nguôi ngoai việc bị loại ở bán kết. Do đó, từ một trận đại chiến đầy hấp dẫn của hai đại diện hàng đầu thế giới, trận tranh hạng ba giữa Pháp và Anh lại trở nên kém thu hút.

Transfermarkt định giá Anh (1,36 tỷ euro) và Pháp (1,52 tỷ euro) là hai trong số những đội tuyển đắt giá nhất World Cup 2026. Sức hút của những ngôi sao như Kylian Mbappe, Michael Olise, Ousmane Dembele, Harry Kane hay Jude Bellingham đều rất lớn. Tuy nhiên, không gì đảm bảo những tên tuổi này sẽ đá một trận đấu cống hiến để giành lấy vị trí thứ ba tại World Cup 2026.

Phát biểu trước trận, HLV Thomas Tuchel của Anh cho biết: "Không một cầu thủ nào của tuyển Anh hay Pháp muốn chơi trận đấu này. Họ đều muốn góp mặt ở trận chung kết. Chúng tôi đã cống hiến để có mặt trong trận tranh cúp vô địch. Mọi đội bóng đều bước vào World Cup với mục tiêu đăng quang, nhưng mọi chuyện là như vậy".

Anh và Pháp đều bị đánh giá hết động lực ở World Cup 2026.

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến tán đồng với quan điểm của HLV Tuchel. Một tài khoản viết: "Trận đấu vô nghĩa nhất World Cup là đây". CĐV khác lên tiếng: "Trận đấu chỉ giúp FIFA kiếm thêm doanh thu, còn độ hấp dẫn thì gần như rất thấp".

Trong khi đó, HLV Didier Deschamps của tuyển Pháp cho biết: "Chúng tôi không đạt được vị trí mà mình mong muốn hay kỳ vọng. Sự thất vọng cũng lớn như tham vọng của chúng tôi, nhưng chúng tôi phải chấp nhận điều đó. Cả đội không còn lựa chọn nào khác".

Ngoài ý nghĩa chuyên môn, đội giành hạng ba sẽ nhận nhiều hơn đội xếp thứ tư khoản tiền thưởng 2 triệu USD (1,75 triệu euro) từ FIFA.

Lịch sử đứng về phía tuyển Pháp. "Les Bleus" từng ba lần góp mặt ở trận tranh hạng ba và giành chiến thắng hai lần, trước Tây Đức năm 1958 và Bỉ năm 1986. Lần còn lại, họ thất bại trước Ba Lan vào năm 1982.

Trong khi đó, tuyển Anh chưa từng thắng trận tranh hạng ba World Cup, khi lần lượt để thua Italy năm 1990 và Bỉ năm 2018.

Highlights Argentina 2-1 Anh Rạng sáng 16/7, Argentina lội ngược dòng đánh bại tuyển Anh với tỷ số 2-1, qua đó giành quyền vào chơi trận chung kết World Cup 2026.