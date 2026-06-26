Tuyển Hàn Quốc khốn khổ vì phải cầu may Nhật Bản

Từng là những đối thủ truyền kiếp trên sân cỏ, nhưng tại lượt trận cuối vòng bảng World Cup 2026, CĐV Hàn Quốc buộc lòng phải cổ vũ cho Nhật Bản.

CĐV Hàn Quốc bật khóc khi chứng kiến đội nhà nhận thất bại trước Nam Phi.

CĐV Hàn Quốc hy vọng đội bóng láng giềng sẽ chiến thắng để mở ra cơ hội giành vé đi tiếp với tư cách đội xếp thứ ba có thành tích tốt. Tuy nhiên, điều diễn ra trên sân lại hoàn toàn trái ngược với mong muốn ấy, đẩy Hàn Quốc đến gần hơn với nguy cơ phải rời World Cup.

Khi người Hàn phải đặt niềm tin vào những đối thủ không đội trời chung

Quan hệ giữa người hâm mộ Nhật Bản và Hàn Quốc từ lâu vốn đầy sự cạnh tranh. Đó là một trong những cặp kỳ phùng địch thủ lớn nhất của bóng đá châu Á, chẳng khác nào Brazil với Argentina, Anh với Đức hay những trận derby nảy lửa giữa Manchester City và Manchester United, Arsenal và Tottenham.

Thế nhưng, World Cup luôn tạo ra những nghịch lý thú vị. Ở lượt trận cuối vòng bảng, CĐV Hàn Quốc lại mong Nhật Bản đánh bại Thụy Điển. Lý do rất đơn giản: nếu Nhật giành trọn ba điểm, Thụy Điển sẽ tụt lại trong cuộc đua giữa các đội xếp thứ ba, qua đó mở thêm cơ hội cho Hàn Quốc giành vé vào vòng knock-out.

Khi Daizen Maeda ghi bàn mở tỷ số ở phút 56, hy vọng ấy bỗng trở nên rất rõ ràng. Nhiều CĐV Hàn Quốc có lẽ bắt đầu nhẩm tính những kịch bản có lợi nhất. Nhưng niềm vui chỉ kéo dài đúng sáu phút.

Phút 62, Thụy Điển ghi bàn gỡ hòa 1-1. Từ thời điểm đó, thế trận trên sân gần như cho thấy cả hai đội đều hài lòng với kết quả hòa. Một điểm là đủ để Nhật Bản và Thụy Điển cùng giành vé đi tiếp, trong khi Hàn Quốc là đội chịu thiệt hại lớn nhất.

Nhật Bản có trận hoà 1-1 trước Thuỵ Điển, kết quả không thể "giúp" Hàn Quốc.

Ít giờ sau, người hâm mộ Hàn Quốc tiếp tục hướng sự chú ý sang trận đấu giữa Australia và Paraguay với hy vọng một trong hai đội sẽ giành chiến thắng. Nhưng một lần nữa, điều họ mong đợi đã không xảy ra.

Hai đội hòa nhau 0-0 trong một trận đấu thiếu tốc độ và không tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm thực sự. Australia tung ra 12 cú sút nhưng tổng chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) chỉ đạt 0,57 tức là xGps chỉ là 0,05.

Paraguay cũng chỉ có bảy pha dứt điểm với xG vỏn vẹn 0,25. Những con số này phản ánh một trận đấu mà cả hai đội dường như không quá quyết tâm tìm kiếm bàn thắng bằng mọi giá.

Không thể trách Nhật Bản hay Australia

Từ góc nhìn của người hâm mộ Hàn Quốc, cảm giác thất vọng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, nếu nhìn dưới góc độ chuyên môn, rất khó để chỉ trích Nhật Bản hay Australia.

Với Nhật Bản, mục tiêu quan trọng nhất là giành quyền đi tiếp. Trước trận đấu, đội bóng xứ sở mặt trời mọc từng tuyên bố muốn đánh bại Thụy Điển để cạnh tranh ngôi đầu bảng F với Hà Lan.

Nhưng mọi tính toán thay đổi rất nhanh. Ngay khi Hà Lan ghi liên tiếp hai bàn vào lưới Tunisia trong khoảng mười phút đầu trận đấu cùng giờ, Nhật Bản hiểu rằng cơ hội vượt Hà Lan về hiệu số bàn thắng gần như không còn.

Trong hoàn cảnh đó, mạo hiểm dâng cao tìm chiến thắng trước Thụy Điển không còn mang nhiều ý nghĩa. Thậm chí, nếu quá mải mê tấn công rồi bất ngờ nhận thất bại, Nhật Bản còn có nguy cơ rơi xuống vị trí thứ ba của bảng đấu. Khi đó, đối thủ chờ họ ở vòng knock-out nhiều khả năng sẽ là tuyển Pháp, một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

Tuyển Hàn Quốc chỉ có thể tự trách mình.

Ở chiều ngược lại, nếu giữ vị trí hiện tại, Nhật Bản có khả năng gặp Brazil. Dù "Selecao" luôn là thế lực lớn của bóng đá thế giới, Nhật Bản ít nhiều có cơ sở để tự tin sau khi từng đánh bại đội bóng Nam Mỹ trong một trận giao hữu năm ngoái.

Australia cũng có lý do riêng để lựa chọn sự an toàn. Trước giờ bóng lăn, họ biết rằng một trận hòa là đủ để giữ vị trí nhì bảng. Trong khi đó, nếu mạo hiểm tấn công rồi thua Paraguay, đội bóng xứ chuột túi hoàn toàn có thể rơi vào tình cảnh giống Hàn Quốc.

Ở một giải đấu ngắn ngày như World Cup, không đội bóng nào sẵn sàng đánh đổi tấm vé đi tiếp chỉ để giúp một đối thủ khác nuôi hy vọng. Ngay cả Đức, dù đã chắc suất ngôi đầu bảng vẫn khiến Hàn Quốc đau lòng khi để Ecuador đánh bại và giành một suất cho đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Suy cho cùng, điều khiến Hàn Quốc rơi vào thế bị động không phải là kết quả của Nhật Bản hay Australia, mà chính là màn trình diễn của họ. Việc không thể giành nổi dù chỉ một điểm trước Nam Phi đã khiến đội bóng của HLV Hong Myung-bo đánh mất quyền tự quyết. Một khi số phận phải phụ thuộc vào kết quả của những trận đấu khác, mọi hy vọng đều trở nên mong manh.

Kết quả ở ba bảng D, E và F hôm nay đều làm CĐV Hàn Quốc thất vọng khi các đội xếp thứ 3 là Ecuador, Thụy Điển giành vé còn Paraguay cũng xếp trên họ. Giờ người Hàn đành chờ đợi trong 6 bảng đấu còn lại, có 3 bảng đấu mang kết quả có lợi cho họ vào phút chót.