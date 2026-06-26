Biết gì về màn ăn mừng 'chèo thuyền' của Haaland và đồng đội

Sau chiến thắng 3-2 trước Senegal để giành quyền vào vòng knock-out World Cup 2026, tuyển Na Uy cùng Erling Haaland tái hiện màn "chèo thuyền Viking" nổi tiếng cùng người hâm mộ.

Màn ăn mừng 'chèo thuyền Viking' của tuyển Na Uy bùng nổ sân vận động Các cầu thủ Na Uy cùng hàng nghìn CĐV tạo nên màn ăn mừng "chèo thuyền Viking" đầy cảm xúc sau chiến thắng 3-2 trước Senegal thuộc bảng I World Cup 2026, sáng 23/6.

Sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Senegal sáng 23/6, các cầu thủ Na Uy ngồi ngay trên sân và cùng thực hiện màn ăn mừng "chèo thuyền Viking" (Viking row) - nghi thức cổ vũ đã trở thành biểu tượng của người hâm mộ đội tuyển tại World Cup 2026. Reuters đánh giá đây là một trong những màn ăn mừng giàu cảm xúc và bùng nổ nhất giải đấu.

Martin Ødegaard và Erling Haaland - người lập cú đúp giúp Na Uy giành chiến thắng - tập hợp toàn đội trước khán đài cổ động viên để thực hiện màn ăn mừng. Các cầu thủ ngồi thành nhiều hàng như một chiếc thuyền dài của người Viking, trong khi huấn luyện viên Stale Solbakken ngồi vào vị trí phía sau Haaland. Khi Ødegaard bắt đầu đánh trống, cả đội đồng loạt thực hiện động tác chèo thuyền và hô vang "Ro!" - từ có nghĩa là "chèo" trong tiếng Na Uy.

Theo nghi thức này, khi tiếng hô vang lên, cầu thủ và người hâm mộ đồng loạt đưa hai tay ra trước rồi kéo về sau như đang chèo mái chèo trên một chiếc thuyền dài của người Viking. Đến cao trào, tất cả cùng đứng bật dậy, giơ cao hai tay và hò reo ăn mừng.

Hình ảnh truyền hình cũng ghi lại cảnh người hâm mộ tại thành phố Trondheim (Na Uy) đồng loạt thực hiện màn "chèo thuyền Viking", góp phần kết nối các cổ động viên Na Uy trên khắp thế giới.

Huấn luyện viên Na Uy Stale Solbakken (áo trắng), Erling Haaland và các đồng đội "chèo thuyền Viking" ăn mừng chiến thắng trên sân vận động sáng 23/6.

Erling Haaland cho biết trước trận đấu, anh cùng các đồng đội đã bàn bạc xem có nên thực hiện màn ăn mừng này hay không và cuối cùng cả đội quyết định làm. "Tôi tin đây là một khoảnh khắc đặc biệt đối với người dân Na Uy", Haaland nói.

Ban đầu, tiền vệ Patrick Berg không nghĩ màn ăn mừng này sẽ tạo được sức lan tỏa lớn. "Mọi người đều có chút nghi ngờ, không biết nó sẽ tồn tại lâu dài hay chỉ là trào lưu nhất thời. Nhưng đến nay, nó đã trở thành một phần rất quan trọng trong hành trình của chúng tôi tại World Cup", Berg nói.

Trước đó, các cổ động viên Na Uy trong trang phục đỏ liên tục tái hiện màn "chèo thuyền Viking" trên khán đài, cầu thang cuốn và thậm chí tại Quảng trường Times Square (New York, Mỹ). Màn cổ vũ này không phải truyền thống lâu đời của người Na Uy mà chỉ mới xuất hiện gần đây.

Ý tưởng được khởi xướng năm 2025 bởi Ole Frøystad, điều phối viên hội cổ động viên chính thức của tuyển Na Uy, nhằm tạo nên một bản sắc thống nhất trên khán đài trước khi đội tuyển bước vào World Cup. Màn cổ vũ được thực hiện theo giai điệu ca khúc Vikingblod (tạm dịch: "Máu Viking"), bài hát từng đứng đầu bảng xếp hạng Spotify tại Na Uy.

Huấn luyện viên Na Uy Stale Solbakken (áo trắng), Erling Haaland và các đồng đội "chèo thuyền Viking" ăn mừng chiến thắng trên sân vận động sáng 23/6.

Ole Frøystad giải thích động tác này tái hiện hình ảnh các chiến binh Viking trước khi bước vào trận chiến. "Người Viking hạ buồm, cầm mái chèo, đưa thuyền cập bến rồi chuẩn bị chiến đấu. Điều đó cũng giống như đội tuyển quốc gia bước vào một trận chiến. Hãy cùng bắt đầu và cùng chèo", ông nói.

Khẩu hiệu của màn cổ vũ cũng gắn với ca khúc Alt for Norge (Mọi thứ vì Na Uy), phát hành năm 1994 để kỷ niệm lần đầu tiên nước này giành vé dự World Cup kể từ năm 1938.

Hiện tượng "Viking Row" bùng nổ tại World Cup 2026 sau khi đoạn video ghi lại cảnh hàng trăm cổ động viên Na Uy thực hiện màn cổ vũ trên cầu thang cuốn ở thành phố Boston, trước trận ra quân gặp Iraq, được Barstool Sports đăng tải và thu hút hơn một triệu lượt xem.

Ngày 18/6, các nghị sĩ Na Uy cũng tạm dừng phiên họp Quốc hội để cùng thực hiện màn "chèo thuyền Viking", nhằm gửi lời cổ vũ đến đội tuyển quốc gia.

Người hâm mộ Na Uy "chèo thuyền Viking" cổ vũ đội tuyển tại Oslo, Na Uy, sáng 23/6.

Theo NDTV, "Viking Row" hiện được xem là một trong những nét văn hóa cổ động tiêu biểu nhất của World Cup 2026, sánh ngang với màn "Thunder Clap" (tiếng vỗ tay sấm sét) từng làm nên thương hiệu của tuyển Iceland tại Euro 2016.

Được xây dựng trên nền tảng lịch sử và bản sắc dân tộc, nghi thức này đã nhanh chóng vượt ra ngoài phạm vi người hâm mộ Na Uy để trở thành hình ảnh được nhiều cổ động viên bóng đá trên thế giới hưởng ứng.