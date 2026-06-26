Bác tin 'thuê người đóng giả khách' tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn

Thảo Cầm Viên Sài Gòn khẳng định không có nhu cầu tuyển người đóng giả khách tham quan và không ủy quyền cho bất kỳ đơn vị nào thực hiện hoạt động này.

Sáng 26/6, Thảo Cầm Viên Sài Gòn (TCVSG) cảnh báo về việc xuất hiện các thông tin tuyển người "giả làm khách tham quan TCVSG" trên nhiều hội nhóm mạng xã hội. Sở thú khẳng định "không có nhu cầu tuyển dụng theo hình thức này".

Theo các bài đăng, đơn vị tuyển 20 người "giả làm khách" tại Thảo Cầm Viên. Người tham gia được yêu cầu điền biểu mẫu đăng ký, cung cấp số căn cước công dân, hình ảnh căn cước công dân và thông tin tài khoản ngân hàng. Mức thù lao được đưa ra là 140.000 đồng, trong đó bao gồm 60.000 đồng tiền vé vào cổng.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn khẳng định không thuê hoặc ủy quyền cho bất kỳ công ty, tổ chức nào thực hiện việc tuyển người đóng giả khách tham quan. Đơn vị khuyến cáo người dân thận trọng, tìm hiểu kỹ thông tin trước khi ứng tuyển để tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.

Du khách tham quan vườn hồng hạc tại Thảo Cầm Viên vào tháng 11/2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Thảo Cầm Viên cũng đề nghị các công ty tổ chức sự kiện, nếu có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho chương trình của mình, không sử dụng tên "TCVSG" trong nội dung tuyển dụng.

"Sử dụng tên Thảo Cầm Viên Sài Gòn trong các thông báo tuyển dụng dễ khiến người lao động hiểu nhầm đây là hoạt động do đơn vị tổ chức. Bên cạnh đó, cách diễn đạt 'tuyển giả làm khách của TCVSG' còn là hành vi xúc phạm chúng tôi", thông báo nêu.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn được thành lập năm 1864, là một trong những vườn thú lâu đời trên thế giới và thuộc nhóm công trình văn hóa - lịch sử lâu đời tại TP HCM. Khuôn viên rộng khoảng 20 ha, hiện nuôi dưỡng 138 loài động vật cùng hàng trăm loài thực vật. Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán, năm 2025, đơn vị đạt doanh thu gần 148,6 tỷ đồng , tăng so với khoảng 128 tỷ đồng của năm trước.

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