Màn 'đổi trắng thay đen' gây chú ý của cáo tuyết tại Thảo Cầm Viên

Từ bộ lông trắng đặc trưng của loài cáo tuyết, cáo cái Bạch Tuyết tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn hiện đổi màu lông sang đen, khác biệt với đồng loại cùng sinh sống tại vườn thú.

Ngày 22/5, fanpage Thảo Cầm Viên Sài Gòn đăng tải đoạn video ghi lại hình ảnh một cá thể cáo tuyết đang được chăm sóc tại đây. Điều gây chú ý là dù mang tên Bạch Tuyết, bộ lông của con vật hiện gần như chuyển hẳn sang màu đen.

Đoạn video được đơn vị này gọi vui là màn "đổi trắng thay đen" của Bạch Tuyết và nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt xem, bình luận trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ thích thú trước ngoại hình khác lạ của cá thể cáo tuyết, trong khi không ít ý kiến tò mò về nguyên nhân khiến màu lông thay đổi gần như hoàn toàn.

Theo thông tin được Thảo Cầm Viên chia sẻ, sau hơn 2 năm sinh sống tại TP.HCM, cáo tuyết Bạch Tuyết không còn giữ lớp lông trắng đặc trưng. Thay vào đó, bộ lông của cá thể này chuyển sang màu đen tuyền khá hiếm gặp, chỉ còn xen kẽ vài mảng lông sáng màu ở phần đuôi và bụng.

Cá thể cáo cái Bạch Tuyết với bộ lông đen sau 2 năm sinh sống tại Thảo Cầm Viên. Ảnh: Fanpage đơn vị.

Cáo tuyết vốn là loài động vật sinh sống tại các khu vực băng tuyết lạnh giá. Trong môi trường tự nhiên, lớp lông trắng giúp chúng ngụy trang hiệu quả khi săn mồi cũng như tránh kẻ thù. Tuy nhiên, màu lông của loài này không cố định mà có thể thay đổi theo nhiệt độ, môi trường sống và chu kỳ ánh sáng.

Ở nhiều cá thể, lớp lông trắng vào mùa đông sẽ dần chuyển sang xám hoặc nâu sẫm khi thời tiết ấm hơn. Đặc biệt tại các vùng ven biển nhiều đá tối màu, một số quần thể cáo tuyết còn phát triển bộ lông thiên về màu xám hoặc đen để thích nghi tốt hơn với môi trường xung quanh.

"Gia đình" cáo tuyết An - Khang - Thịnh - Vượng, cùng loài với Bạch Tuyết, được các nhân viên chăm sóc tại Thảo Cầm Viên cho ăn. Ảnh: Fanpage đơn vị.

Dù ngoại hình thay đổi đáng kể, Bạch Tuyết vẫn giữ những tập tính quen thuộc của loài cáo tuyết. Theo nhân viên chăm sóc, cá thể này khá nhút nhát, thích nằm ở những góc yên tĩnh, thường đào bới tạo hang và có thói quen giấu thức ăn. Thời điểm hoạt động nhiều nhất là vào cuối buổi chiều hoặc tối muộn, khi thời tiết dịu hơn ban ngày.

Món ăn yêu thích của Bạch Tuyết là thịt gà luộc. Hiện cá thể này còn sống cùng một con sói già tên Lucky tại khu nuôi động vật ăn thịt. Sự "kết đôi" đặc biệt giữa một con cáo tuyết và sói già cũng khiến nhiều du khách thích thú mỗi khi ghé tham quan.

Không chỉ riêng Bạch Tuyết, các cá thể cáo tuyết khác tại Thảo Cầm Viên như An, Khang, Thịnh, Vượng trước đó cũng nhiều lần trở thành "ngôi sao mạng xã hội". Những bài đăng ghi lại cuộc sống thường ngày của nhóm động vật này thường thu hút lượng tương tác lớn nhờ cách kể chuyện gần gũi, hài hước và mang màu sắc đời thường.

Sự quan tâm dành cho các loài động vật tại Thảo Cầm Viên tăng đáng kể trong vài năm gần đây. Bên cạnh các hoạt động tham quan truyền thống, nơi đây liên tục tạo được sức hút trên mạng xã hội nhờ các tour đêm, những buổi "fan meeting" động vật hay các "idol thú" như capybara Phú - Quý - Cát - Tường, hà mã lùn Dzít, hổ "thư giãn" hay linh cẩu "siêu vòng ba"..

Được thành lập từ năm 1864, Thảo Cầm Viên Sài Gòn là một trong những vườn thú lâu đời nhất thế giới còn hoạt động và là một trong những công trình văn hóa - lịch sử lâu đời của TP.HCM. Khuôn viên rộng khoảng 20 ha hiện là nơi chăm sóc 138 loài động vật cùng hàng trăm loài thực vật.

Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán, năm 2025, Thảo Cầm Viên đạt doanh thu gần 148,6 tỷ đồng , tăng so với mức khoảng 128 tỷ đồng của năm trước.

Bộ tứ capybara Phú - Quý - Cát - Tường từng gây "sốt" trên mạng xã hội. Ảnh: Linh Huỳnh.