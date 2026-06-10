Con tàu mắc cạn giữa biển Trung Quốc suốt 4 năm bỗng hút khách

Từng mắc cạn ngoài khơi tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) sau một cơn bão năm 2022, tàu hàng Bruwis bất ngờ trở thành điểm check-in nổi tiếng nhờ khung cảnh biển độc đáo.

Con tàu Bruwis dài 190 m nằm trên biển Uy Hải, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: XF/Unsplash.

Tháng 9/2022, dưới tác động của bão, tàu hàng Blueways (còn gọi là Bruwis) dài 190 m, treo cờ Panama bị mắc cạn tại vùng biển ngoài khơi thành phố Uy Hải, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Do chi phí cứu hộ và lai dắt quá cao, con tàu vẫn nằm nguyên tại vị trí này suốt nhiều năm qua, theo Sina.

Từ mùa xuân năm 2023, nhờ khung cảnh biển đặc trưng cùng hình ảnh con tàu khổng lồ mắc cạn giữa mặt nước, Bruwis nhanh chóng trở thành điểm đến nổi tiếng trên mạng xã hội, thu hút đông đảo du khách đến tham quan và chụp ảnh.

Sự kết hợp giữa đường bờ biển hoang sơ và xác tàu khổng lồ tạo nên khung cảnh có sức hút mạnh về thị giác. Nhiều du khách từ các địa phương khác đã tìm đến để check-in, biến khu vực ven biển này thành một trong những điểm du lịch nổi tiếng trên mạng xã hội. Những lúc cao điểm, khu vực thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông.

Sau khi nổi tiếng từ năm 2023, các video liên quan đến Bruwis đã thu hút hơn 700 triệu lượt xem trên một nền tảng video ngắn. Con số này hiện đã vượt 1,5 tỷ lượt xem. Lượng khách đến tham quan trung bình mỗi ngày vượt 10.000 lượt. Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024, khu vực này đón trung bình hơn 12.000 khách mỗi ngày.

Du khách đổ về tham quan, check-in cùng con tàu mắc cạn ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, hồi tháng 2. Ảnh: Trip.

Do khu vực check-in không phải là điểm du lịch chính thức nên còn tồn tại nhiều hạn chế như thiếu cơ sở hạ tầng, tình trạng quá tải người và phương tiện. Để nâng cao trải nghiệm du khách, khu nghỉ dưỡng du lịch Haoyunjiao đã khởi động dự án nâng cấp tuyến du lịch ven biển.

Theo kế hoạch, hơn 600 chỗ đỗ xe mới và 4 nhà vệ sinh công cộng sẽ được xây dựng gần khu vực tàu mắc cạn. Ngoài ra, địa phương dự kiến phát triển thêm các không gian nghệ thuật, quán cà phê mang chủ đề Bruwis và nhiều hạng mục phục vụ du lịch khác.

Trên mạng xã hội, nhiều du khách chia sẻ sức hút đặc biệt của con tàu. Dù xuất hiện dưới bầu trời trong xanh, giữa khung cảnh tuyết phủ, lúc hoàng hôn hay dưới bầu trời đầy sao, Bruwis luôn tạo nên những góc chụp ấn tượng.

Trong khi đó, một công ty tại địa phương đã khai thác nhiều sản phẩm du lịch xoay quanh Bruwis. Trên các nền tảng trực tuyến, doanh nghiệp này đang bán tour tham quan vòng quanh con tàu bằng ca nô cao tốc trong 30 phút với giá 128 nhân dân tệ (khoảng 460.000 đồng), thu hút hơn 1.000 đơn đặt.

Ngoài ra còn có các gói trải nghiệm câu cá kết hợp tham quan kéo dài 3 giờ với giá 1.300 nhân dân tệ và tour du thuyền hạng sang ra khơi với giá 3.000 nhân dân tệ. Đại diện doanh nghiệp cho biết các tour trên cho phép du khách tiếp cận Bruwis ở cự ly gần bằng đường biển, mang lại trải nghiệm khác biệt so với việc chụp ảnh từ bãi biển.

Du khách check-in bên bãi biển, cạnh xác tàu mắc cạn tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, năm 2024. Ảnh: Shandong Official/X.