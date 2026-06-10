TP.HCM đứng thứ 6 trong top thành phố ẩm thực tốt nhất thế giới

Sự giao thoa giữa ẩm thực đường phố, món ăn truyền thống và các xu hướng hiện đại giúp TP.HCM trở thành một trong những điểm đến được giới ẩm thực quốc tế chú ý.

Quán bún riêu Yến (phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM) được Michelin Guide trong danh sách Bib Gourmand tối 4/6. Ảnh: Hoài Bảo.

Ngày 8/6, tạp chí Time Out công bố danh sách những thành phố ẩm thực tốt nhất thế giới. Đây là một phần trong cuộc khảo sát thường niên về các thành phố đáng sống, đáng trải nghiệm trên toàn cầu.

Đáng chú ý, trong danh sách 20 thành phố trên khắp thế giới được lựa chọn năm nay, TP.HCM xếp ở vị trí thứ 6, vượt qua nhiều điểm đến nổi tiếng về ăn uống trên thế giới.

Theo tờ tạp chí này, sức hấp dẫn của ẩm thực TP.HCM đến từ chính sự sáng tạo được hình thành trong những giai đoạn khó khăn của lịch sử. Tạp chí nhắc đến bánh mì, món ăn ra đời khi những người thợ làm bánh phải pha thêm bột gạo do thiếu lúa mì. Cơm tấm cũng được xem là một biểu tượng của sự linh hoạt khi tận dụng phần gạo vỡ trong quá trình xay xát để tạo nên một trong những món ăn nổi tiếng nhất thành phố.

Trong khi đó, cà phê sữa đá được mô tả là sản phẩm của điều kiện khí hậu nhiệt đới, khi sữa tươi khó bảo quản và người dân sử dụng sữa đặc thay thế. Những món ăn ra đời từ hoàn cảnh ấy dần trở thành một phần bản sắc của thành phố và được giới thiệu ra thế giới.

Du khách Mỹ thưởng thức bánh mì ở Lễ hội Bánh mì lần thứ 4 diễn ra tại TP.HCM, ngày 23/4. Ảnh: Hoài Bảo.

Không chỉ các món ăn truyền thống, TP.HCM còn được đánh giá cao bởi tinh thần sáng tạo không ngừng.

Bánh tráng nướng là ví dụ điển hình, được ví như "pizza kiểu Việt Nam" với bánh tráng nướng trên than, thêm phô mai, tôm khô, tương ớt và được cắt miếng để thưởng thức ngay trên phố vào đêm muộn.

Tạp chí cũng đặc biệt gợi ý thực khách thử các món ốc khi đến TP.HCM. Đây không đơn thuần là một món ăn mà còn là một phần trong văn hóa "ăn chơi" rất đặc trưng của người dân ở đây, nơi mọi người tiếp tục tụ tập ăn uống dù đã dùng bữa tối từ trước.

Bánh canh cua Bà Ba (phường Chợ Quán, TP.HCM) đông nghẹt khách trưa ngày 5/6. Ảnh: Hoài Bảo.

Hàng năm, Time Out công bố kết quả khảo sát toàn cầu về những thành phố đáng sống nhất thế giới. Từ bộ dữ liệu này, tạp chí tiếp tục xây dựng nhiều bảng xếp hạng chuyên sâu về văn hóa, khu phố đáng khám phá hay các điểm đến ẩm thực nổi bật nhất hành tinh.

Để thực hiện bảng xếp hạng năm nay, tạp chí khảo sát hàng nghìn cư dân tại nhiều thành phố trên thế giới, yêu cầu họ đánh giá nền ẩm thực địa phương dựa trên 18 tiêu chí khác nhau như chất lượng, giá cả và sự đa dạng. Bên cạnh đó, tạp chí cũng tham khảo ý kiến từ mạng lưới đầu bếp, biên tập viên, cây viết và nhà phê bình ẩm thực quốc tế nhằm làm rõ những yếu tố tạo nên bản sắc ẩm thực riêng của từng thành phố, từ lịch sử, các món ăn đặc trưng cho tới ảnh hưởng của những nền văn hóa khác nhau.

Theo kết quả khảo sát, 85% người được hỏi tại TP.HCM cho rằng việc uống cà phê có mức giá phải chăng. Trong khi đó, chỉ 36% đánh giá việc đi quán bar hoặc pub là dễ tiếp cận về chi phí. Có tới 84% người tham gia khảo sát chấm từ 4 đến 5 sao cho hoạt động mua sắm thực phẩm và trải nghiệm ăn uống hàng ngày.

Top 20 thành phố ẩm thực ngon nhất thế giới năm 2026 theo Time Out 1. Lima (Peru) 11. Mumbai (Ấn Độ) 2. Bangkok (Thái Lan) 12. New Orleans (Mỹ) 3. Mexico City (Mexico) 13. Jakarta (Indonesia) 4. London (Vương quốc Anh) 14. Marrakech (Morocco) 5. Barcelona (Tây Ban Nha) 15. New York (Mỹ) 6. TP.HCM (Việt Nam) 16. Porto (Bồ Đào Nha) 7. Melbourne (Australia) 17. Montreal (Canada) 8. Bắc Kinh (Trung Quốc) 18. Naples (Italy) 9. Athens (Hy Lạp) 19. San José (Costa Rica) 10. Lisbon (Bồ Đào Nha) 20. Copenhagen (Đan Mạch)

Việc TP.HCM tiếp tục xuất hiện trong danh sách của Time Out không phải dấu ấn quốc tế hiếm hoi dành cho ẩm thực thành phố này trong những năm gần đây.

Năm 2024, chuyên trang ẩm thực quốc tế TasteAtlas đưa TP.HCM vào danh sách những điểm đến ẩm thực hấp dẫn nhất thế giới. Cuối năm 2025, phố ốc Vĩnh Khánh được Time Out xếp thứ 10 trong danh sách 31 con đường hấp dẫn nhất thế giới, nhờ văn hóa ăn uống sôi động cùng hàng trăm quán ốc, quán nướng hoạt động từ chiều đến khuya.

Bánh mì của một quầy hàng góp mặt trong Lễ hội Bánh mì 2024 tại TP.HCM. Ảnh: Linh Huỳnh.