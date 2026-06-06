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Ẩm thực Địa điểm ăn uống

Quán cà phê của Steven Nguyễn ở TP.HCM đông nghịt ngày khai trương

  • Thứ bảy, 6/6/2026 19:39 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Diễn viên Steven Nguyễn vừa khai trương quán cà phê tại cư xá Bắc Hải (phường Hòa Hưng, TP.HCM) với phong cách Hàn Quốc. Quán "vỡ trận" trong ngày đầu do lượng khách đột biến.

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Nam diễn viên có mặt trong ngày đầu khai trương để giao lưu cùng khách. Ảnh: Hansoo Cafe.

Ngày 6/6, Steven Nguyễn khai trương quán cà phê Hansoo Cafe tại cư xá Bắc Hải (phường Hòa Hưng, TP.HCM). Không gian quán được thiết kế theo phong cách Hàn Quốc tối giản với tone màu vàng kem chủ đạo. Từ kệ sách gỗ, sàn xi măng thô đến quầy bar ốp đá xù xì đều được anh chăm chút tỉ mỉ.

Chỗ ngồi được bố trí ngoài hiên và bên trong. Ánh sáng cũng được đặt để sáng, tối theo từng khu vực để phục vụ đa dạng nhu cầu. Tất cả được thi công nhanh chóng trong chưa đầy 3 tuần.

Đây là lần đầu nam diễn viên thử sức với dự án F&B. Sau nhiều năm ấp ủ, anh mới chính thức đầu tư số tiền đáng kể để thực hiện. Steven Nguyễn từng chia sẻ muốn thiết lập một góc nhỏ để mọi người dừng chân nghỉ ngơi, tìm lại sự cân bằng hoặc làm việc. Anh và đội ngũ quán luôn tâm niệm rằng sự hài lòng và trải nghiệm của khách phải được đặt lên hàng đầu.

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Không gian ngoài hiên và bên trong quán. Ảnh: Hansoo Cafe.

Trong ngày khai trương, Steven Nguyễn tạm gác công việc khác để trực tiếp đón khách, chụp hình lưu niệm và tặng quà. Lượng khách lẫn các "Lì Con" - tên FC của anh - đến quán ngày đầu khai trương vượt xa dự kiến, toàn bộ chỗ ngồi đều lấp kín.

Thực đơn bao gồm cà phê, trà trái cây, trà sữa và đá xay. Nổi bật là trà sữa Hansoo, trà sữa lài hạnh nhân, trà xoài non, trà măng cụt, ruby đá xay. Toàn bộ nguyên liệu pha chế đều được nam diễn viên trực tiếp lựa chọn nhằm đảm bảo chất lượng.

Trên Google, nhiều vị khách để lại đánh giá tốt về chỗ ngồi thoáng rộng, đội ngũ nhân viên niềm nở và đồ uống pha chế vừa vị. Đặc biệt, các loại trà trái cây được yêu thích nhờ hương vị ít ngọt, tươi mát trong những ngày nắng nóng.

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Đồ uống tại quán được bày trí đơn giản. Ảnh: Yên Đan, @phamcongvituyen.

Steven Nguyễn tên đầy đủ là Nguyễn Huy (sinh năm 1991), xuất thân từ Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Tên tuổi anh vụt sáng sau phim điện ảnh kỷ lục phòng vé Mưa Đỏ. Trước đó, anh từng thủ vai trong các bộ phim như Hạnh phúc bị đánh cắp (2025), Mặt trời mùa đông (2023), Vô diện sát nhân (2022), Bi Long đại ca (2021)...

Steven Nguyễn sẽ tái xuất màn ảnh rộng vào năm nay với 2 dự án điện ảnh là Trại buôn ngườiChị chị em em 3.

Với các món ăn phong phú và đặc sắc, Việt Nam được xếp vào danh sách những quốc gia có nền ẩm thực tuyệt vời của thế giới.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu hai cuốn sách Lê la quà vặtĂn quà xuyên Việt. Xuất bản năm 2017, đây có lẽ là những cuốn sách tranh ẩm thực đầu tiên của một tác giả Việt được xuất bản. Bằng những hình vẽ dễ thương và sinh động, vui tươi và hài hước, những trang vẽ của Đặng Hồng Quân khiến người xem như có thể mường tượng ra khung cảnh náo nhiệt của các hàng quà, thậm chí có đôi khi lộn xộn, nhôm nhoam như ngoài đời thực ta có thể vẫn bắt gặp.

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Trúc Hồ

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