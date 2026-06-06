10 nhà hàng Hà Nội, TP.HCM bị 'xóa sổ' khỏi danh sách Michelin

Trong khi số nhà hàng đạt một sao Michelin lần đầu chạm mốc 2 chữ số, một số địa chỉ từng được Michelin vinh danh lại không còn góp mặt trong danh sách năm nay.

Ngày 4/6, Michelin Guide chính thức công bố danh sách tuyển chọn các cơ sở ăn uống tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng năm 2026. Bước sang năm thứ 4 tại Việt Nam, Michelin Guide 2026 vinh danh 193 cơ sở ăn uống, gồm 11 nhà hàng một sao Michelin, 72 Bib Gourmand (nhà hàng ngon, giá phải chăng), 110 Michelin Selected (có chất lượng xuất sắc) và 3 nhà hàng đạt Michelin Green Star (ngôi sao xanh cho hoạt động kinh doanh ẩm thực bền vững).

Bên cạnh những cái tên mới được bổ sung, danh sách năm nay cũng ghi nhận sự vắng mặt của một số nhà hàng từng xuất hiện trong hệ thống Michelin 2025, trong đó có 2 nhà hàng từng đạt Bib Gourmand và 8 nhà hàng thuộc hạng mục Michelin Selected.

Michelin không công bố lý do loại bỏ cụ thể từng nhà hàng. Tuy nhiên dựa trên các tiêu chí đánh giá, nguyên nhân có thể đến từ việc chất lượng món ăn không còn duy trì ổn định, thay đổi mô hình hoạt động, thay đổi đội ngũ vận hành hoặc những yếu tố liên quan đến trải nghiệm tổng thể của thực khách. Trước đó, khi một số nhà hàng Việt bị loại khỏi danh sách Michelin 2025, Michelin cũng không đưa ra giải thích chi tiết cho từng trường hợp.

Nhiều người cho rằng việc không còn xuất hiện trong Michelin Guide không đồng nghĩa chất lượng nhà hàng đi xuống, mà đơn giản là chưa còn đáp ứng hoặc phù hợp với các tiêu chí đánh giá tại thời điểm khảo sát. Dưới đây là 10 nhà hàng đã bị "xóa tên" khỏi danh sách Michelin Guide năm nay.

Phở Bò Ấu Triệu

Địa chỉ: 34 Ấu Triệu, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Nằm trên phố Ấu Triệu, cách Nhà thờ Lớn Hà Nội không xa, Phở Bò Ấu Triệu là một trong những quán phở lâu năm được nhiều thực khách và du khách quốc tế tìm đến. Michelin từng nhận xét Phở Bò Ấu Triệu là "hiện thân của sự giản dị". Quán chỉ phục vụ phở bò với các thành phần quen thuộc như thịt bò băm, nạm, gân, bánh phở và hành lá, nhưng ghi điểm nhờ nước dùng ninh xương đậm đà cùng hương vị cân bằng.

Năm 2025, Phở Bò Ấu Triệu góp mặt trong danh sách Bib Gourmand của Michelin Guide. Tuy nhiên, tên quán không còn xuất hiện trong danh sách năm nay.

Mậu Dịch Số 37

Địa chỉ (cũ): 136G Trấn Vũ, phường Ba Đình, Hà Nội.

Lấy cảm hứng từ thời kỳ bao cấp, Mậu Dịch Số 37 gây ấn tượng với không gian hoài cổ cùng thực đơn các món ăn truyền thống miền Bắc. Quán ăn được nhiều thực khách biết đến với các món như nem Hà Nội, cá lăng chiên hay cơm cháy bò cay.

Năm 2025, Mậu Dịch Số 37 được Michelin Guide xếp vào danh sách Bib Gourmand. Tuy nhiên, hiện tại, quán ăn đã đóng cửa và không còn duy trì hoạt động. Đó là lý do mà địa chỉ này không còn góp mặt trong hệ thống Michelin Guide Việt Nam 2026.

El Gaucho

Địa chỉ: 11 Tràng Tiền, phường Cửa Nam, Hà Nội.

El Gaucho là thương hiệu steakhouse nổi tiếng có mặt tại nhiều quốc gia, chuyên phục vụ các loại thịt bò nhập khẩu cao cấp theo phong cách Argentina. Cơ sở tại phố Tràng Tiền từng được Michelin Guide đưa vào hạng mục Michelin Selected năm 2025. Nhà hàng gây ấn tượng với không gian sang trọng mang phong cách châu Âu, nổi bật với các món steak chế biến từ thịt bò Black Angus và Wagyu nhập khẩu.

Tuy nhiên, El Gaucho không còn xuất hiện trong danh sách tuyển chọn năm 2026.

3G Trois Gourmands

Địa chỉ: 39 Trần Ngọc Diện, phường An Khánh, TP.HCM.

Hoạt động từ năm 2004, 3G Trois Gourmands là một trong những nhà hàng Pháp lâu đời tại TP.HCM. Trong danh sách Michelin Selected 2025, Michelin giới thiệu đây là địa chỉ gắn liền với phong cách ẩm thực Pháp cổ điển, sở hữu không gian sang trọng với đèn chùm và cửa kính màu đặc trưng. Nhiều nguyên liệu được nhập khẩu từ Pháp, trong khi các loại phô mai được nhà hàng tự sản xuất. Michelin cũng đánh giá cao các món cá và đùi vịt confit tại đây.

Dù từng được vinh danh trong hạng mục Michelin Selected năm 2025, 3G Trois Gourmands đã không còn xuất hiện trong danh sách mới của năm nay.

Etēsia

Địa chỉ: 14B Lò Sũ, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Etēsia là nhà hàng ẩm thực châu Âu đương đại tại Hà Nội, từng được Michelin Guide xếp vào hạng mục Michelin Selected. Michelin giới thiệu đây là một wine bar ấm cúng với hơn 350 nhãn rượu vang châu Âu, phục vụ các món ăn mang cảm hứng Địa Trung Hải kết hợp ảnh hưởng châu Á, trong đó pasta thủ công là một trong những điểm nhấn.

Dù từng góp mặt trong Michelin Selected 2025, Etēsia không còn xuất hiện trong danh sách Michelin Guide Việt Nam 2026.

Lai

Địa chỉ: Tầng 28, 92-94 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Sài Gòn, TP.HCM.

Lai là nhà hàng chuyên phục vụ ẩm thực Hoa cao cấp. Trong danh sách năm 2025, Michelin mô tả đây là địa chỉ sở hữu không gian sang trọng lấy cảm hứng từ văn hóa Trung Hoa, nổi bật với các chi tiết trang trí như tranh thêu tay, đèn lồng và nội thất cầu kỳ.

Thực đơn tập trung vào các món Quảng Đông truyền thống, bên cạnh một số món Tứ Xuyên, trong đó dimsum thủ công và vịt quay Bắc Kinh là những món được Michelin gợi ý thực khách nên thử.

Dù từng góp mặt trong hạng mục Michelin Selected, Lai không còn xuất hiện trong danh sách Michelin Guide Việt Nam 2026.

Maison 1929

Địa chỉ: số 2 Cửa Đông, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Maison 1929 từng nằm trong hạng mục Michelin Selected năm 2025. Michelin giới thiệu đây là nhà hàng nằm trong một công trình lịch sử có tuổi đời gần một thế kỷ, sở hữu không gian trải dài trên hai tầng cùng ban công với phong cách trang trí rực rỡ.

Thực đơn tập trung vào ẩm thực Việt Nam đương đại. Trong đó, các món nem cuốn và bò lá lốt là những món được Michelin đánh giá cao nhờ hương vị hài hòa và cách chế biến chỉn chu.

Tuy nhiên, Maison 1929 không còn xuất hiện trong danh sách năm nay.

Octo Tapas Restobar

Địa chỉ: 75 Hồ Tùng Mậu, phường Sài Gòn, TP.HCM.

Octo Tapas Restobar là nhà hàng ẩm thực Tây Ban Nha tại TP.HCM, từng được Michelin Guide xếp vào hạng mục Michelin Selected. Michelin mô tả đây là địa chỉ mang phong cách công nghiệp với không gian trẻ trung, phục vụ các món tapas truyền thống như croquette, gazpacho hay thịt nguội Iberico 48 tháng tuổi.

Nhà hàng được giới thiệu như một điểm đến phù hợp để trải nghiệm văn hóa tapas giữa trung tâm TP.HCM. Tuy nhiên, Octo không còn xuất hiện trong danh sách Michelin Guide Việt Nam 2026.

Olivia Dining

Địa chỉ (cũ): 31A Lê Văn Miến, phường An Khánh, TP.HCM.

Olivia Dining là nhà hàng fine dining tại TP.HCM, từng góp mặt trong hạng mục Michelin Selected năm 2025. Theo Michelin, nhà hàng được đặt theo tên con gái của đầu bếp David Green, sở hữu không gian tối giản tại khu Thảo Điền với khu bếp mở để thực khách theo dõi quá trình chế biến.

Michelin cho biết thực đơn của Olivia Dining gồm các set menu 5 hoặc 7 món, kết hợp nguyên liệu châu Á với kỹ thuật nấu ăn châu Âu hiện đại. Từng được Michelin Guide lựa chọn vào hạng mục Michelin Selected nhưng nhà hàng không còn xuất hiện trong danh sách năm 2026 và hiện đã ngừng hoạt động.

Oryz

Địa chỉ: 51 Trần Nhật Duật, phường Tân Định, TP.HCM.

Oryz là nhà hàng ẩm thực châu Á đương đại tại TP.HCM, từng được Michelin Guide xếp vào hạng mục Michelin Selected. Michelin mô tả đây là không gian bistro hiện đại với khu bếp mở, nơi thực khách có thể quan sát quá trình chế biến món ăn.

Dưới sự dẫn dắt của đầu bếp Chris Fong, nhà hàng theo đuổi phong cách "Asian Contemporary", tái hiện các hương vị quen thuộc của châu Á thông qua thực đơn tasting 12 hoặc 14 món. Dù từng góp mặt trong danh sách Michelin Selected năm 2025, Oryz không còn xuất hiện trong Michelin Guide Việt Nam 2026.