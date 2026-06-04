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Ẩm thực Địa điểm ăn uống

Việt Nam có thêm 2 nhà hàng một sao Michelin

  • Thứ năm, 4/6/2026 19:45 (GMT+7)
  • 15 phút trước

Hai nhà hàng ONVIT tại Hà Nội và Upstairs ở TP.HCM được Michelin Guide trao một sao, nâng tổng số nhà hàng đạt hạng mục này tại Việt Nam lên 11.

Đầu bếp Hiệp Trương của Upstairs chia sẻ tại Michelin Guide 2026. Ảnh: Khánh Giao.

Tối 4/6, Michelin Guide công bố danh sách các nhà hàng và cá nhân được vinh danh tại Việt Nam trong lễ trao giải tổ chức ở Hà Nội.

Ở hạng mục được quan tâm nhất - Michelin Star (sao Michelin), cẩm nang ẩm thực này trao một sao cho 2 nhà hàng mới gồm: ONVIT tại Hà Nội và Upstairs tại TP HCM. Với kết quả này, tổng số nhà hàng đạt một sao Michelin tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng tăng lên 11.

ONVIT là nhà hàng fine dining Hàn Quốc nằm trong khách sạn Grand Plaza Hà Nội. Theo giới thiệu của nhà hàng, tên gọi "ONVIT" (온빛) trong tiếng Hàn có nghĩa là "ánh sáng ấm áp".

Nhà hàng tập trung vào ẩm thực Hàn Quốc đương đại, kết hợp nguyên liệu địa phương của Việt Nam trong quá trình chế biến. Theo đại diện ONVIT, nhà hàng hướng đến việc khai thác sản vật bản địa cùng kỹ thuật nấu ăn và dịch vụ để tạo nên trải nghiệm ẩm thực.

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Các nhà hàng được trao một sao Michelin trong buổi lễ tối 4/6 tại Hà Nội. Ảnh: Khánh Giao.

Tại lễ trao giải, bếp trưởng điều hành Chi Joon Hyuk cho biết anh từng theo học ngành kỹ thuật điện tử tại Hàn Quốc trước khi quyết định chuyển sang lĩnh vực ẩm thực.

Năm 22 tuổi, anh sang Nhật Bản học tập và làm việc trong các nhà hàng, bắt đầu hành trình theo đuổi nghề bếp. Theo đầu bếp này, những năm đầu làm nghề là giai đoạn tích lũy kinh nghiệm và rèn luyện kỹ năng với cường độ làm việc cao.

Phát biểu khi nhận giải, Chi Joon Hyuk cho rằng thành quả của nhà hàng là kết quả của nỗ lực tập thể. Anh gửi lời cảm ơn đến đội ngũ cộng sự, các đối tác đồng hành và gia đình đã ủng hộ mình trong quá trình làm nghề.

"Đây không chỉ là câu chuyện của tôi mà là câu chuyện của cả đội ngũ và những người đã luôn đồng hành phía sau", anh nói.

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Bếp trưởng Chi Joon Hyuk của ONVIT tại lễ trao giải. Ảnh: Khánh Giao.

Nhà hàng còn lại được trao một sao Michelin năm nay là Upstairs tại TP.HCM. Nhận giải tại buổi lễ, bếp trưởng kiêm nhà sáng lập Hiệp Trương gửi lời cảm ơn đến thực khách và đội ngũ đã đồng hành cùng nhà hàng từ những ngày đầu hoạt động.

Hiệp Trương sinh ra và lớn lên trong một gia đình làm nông dưới chân núi Chứa Chan, Đồng Nai. Tuổi thơ của anh gắn với đồng ruộng, trang trại hồ tiêu và những đồn điền thuốc lá của gia đình.

Lựa chọn theo đuổi nghề bếp từ khi còn trẻ, Hiệp Trương dành nhiều năm học tập và làm việc để phát triển chuyên môn. Là người gốc Huế, anh cho biết nguồn cảm hứng trong công việc đến từ văn hóa và ẩm thực miền Trung, đặc biệt là các món ăn truyền thống của quê hương.

Tại Upstairs, bếp trưởng cùng cộng sự xây dựng thực đơn dựa trên nguyên liệu địa phương, kết hợp giữa các giá trị ẩm thực truyền thống và kỹ thuật chế biến hiện đại. Nhiều món ăn lấy cảm hứng từ văn hóa, con người và sản vật miền Trung Việt Nam.

Sao Michelin thuộc hệ thống phân loại, xếp hạng nhà hàng cao nhất của Michelin Guide. Trong đó:

  • Nhà hàng một sao phải "có chất lượng món ăn ngon, xứng đáng để dừng chân thưởng thức".
  • Hai sao là nhà hàng "có chất lượng món ăn xuất sắc, xứng đáng để khách đi chệch lịch trình tới thưởng thức".
  • Cuối cùng, ba sao là nhà hàng "có chất lượng món ăn tuyệt hảo, xứng đáng là điểm dừng chân của một hành trình đặc biệt".

11 cái tên đạt một sao Michelin 2026 bao gồm: 5 cơ sở ở TP.HCM (Upstairs , Ănăn Saigon, Akuna, Long Triều, CieL Dining và CoCo Dining), 4 đại diện ở Hà Nội (ONVIT, GIA, Hibana by Koki và Tầm Vị) và một ở Đà Nẵng là La Maison 1888.

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Khánh Giao - Châu Sa

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