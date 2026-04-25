Nhà hàng sao Michelin ở TP.HCM lọt top 3 tốt nhất thế giới

CieL Dining lọt vào hệ thống giải thưởng Tastemakers Awards 2026 của tạp chí Food & Wine. Nhà hàng giữ vị trí 3/10 trong danh sách những nhà hàng quốc tế xuất sắc năm nay.

Món ăn tại nhà hàng được nấu theo kĩ thuật Pháp cổ điển.

Ngày 22/4, tạp chí Food & Wine có trụ sở tại Mỹ công bố danh sách 10 nhà hàng quốc tế xuất sắc năm 2026, nằm trong hệ thống giải thưởng Tastemaker Awards thường niên.

Trong đó, CieL Dining (phường An Khánh, TP.HCM), từng đạt một sao Michelin năm 2025, đứng ở vị trí thứ 3. Nhà hàng này thành lập từ năm 2024, chuyên tasting menu (thực đơn nếm thử) với khoảng 10 món. Bếp mở chỉ phục vụ khoảng 15 thực khách mỗi buổi. Ngoài ra, bếp trưởng Lê Việt Hồng từng được vinh danh "Đầu bếp trẻ xuất sắc 2025".

Phong cách ẩm thực và không gian nhà hàng theo đuổi là Bắc Âu, kết hợp sự tối giản, thanh lịch của Nhật Bản.

Michelin Guide từng miêu tả nhà hàng này có không gian ấm cúng như đang ở nhà một người bạn. Dùng bữa tại quầy bar ở tầng trệt, thực khách có thể nhìn thấy bếp mở và khu vườn nhiệt đới tươi tốt. "Cẩm nang đỏ" cũng khuyên không nên bỏ lỡ món bong bóng cá và kem trứng biểu tượng của nhà hàng, kết hợp hài hòa giữa nét ẩm thực phương Đông và Tây.

Nhà hàng cũng được Tripadvisor đánh giá 5/5 sao, Trip và Google Reviews chấm 4,8/5, gợi ý thực khách nên thử.

Nhà hàng có đội ngũ đầu bếp giàu kinh nghiệm, được dẫn dắt bởi bếp trưởng Lê Việt Hồng.

Đây không phải lần đầu tiên Ciel Dining được vinh danh thế giới. Năm 2025, tạp chí Conde Nast Traveller (Anh) từng công bố nhà hàng là đại diện Việt Nam duy nhất lọt top những nhà hàng mới tốt nhất thế giới.

Năm nay, các chuyên gia của tạp chí Anh ưu tiên những nhà hàng mang đậm bản sắc văn hóa. Danh sách tôn vinh những món ăn được tạo ra từ ký ức và văn hóa, kết hợp tính mùa vụ và nguyên liệu địa phương. Đi kèm với thực đơn đột phá, nơi mỗi món ăn kể một câu chuyện hoặc gắn liền với vùng miền.

Nhà hàng Ikoyi ở Anh giành vị trí đầu tiên với nhiều lời khen về sự kết hợp ẩm thực Tây Phi, Đông Á và Anh Quốc. Tạp chí Time Out (Anh) từng nhận xét bữa ăn tại đây là trải nghiệm "vượt ngoài thế giới thường ngày".

Giữ vị trí thứ 2 là Maido ở Lima - nhà hàng chuyên về ẩm thực Nikkei Peru ở Nhật Bản.

Food & Wine thuộc tạp chí People (Mỹ) là ấn phẩm chuyên về ẩm thực hàng đầu thế giới. Tạp chí này đã tổ chức nhiều giải thưởng hàng năm. Những nhà hàng thắng giải được chọn thông qua một quy trình đánh giá từ hơn 400 chuyên gia, đầu bếp đến các "cây bút" du lịch và ẩm thực. Sau khi có đề cử, Hội đồng Cố vấn Toàn cầu của F&W sẽ tiến hành xếp hạng.

Danh sách 10 nhà hàng tốt nhất thế giới 1. Ikoyi (Anh) 2. Maido (Peru) 3. CieL Dining (Việt Nam) 4. Arami (Bolivia) 5. Potong (Thái Lan) 6. Naar (Ấn Độ) 7. Botánico (Mexico) 8. Roscioli Salumeria con Cucina (Italy) 9. Lunch Lady (Canada) 10. Saint Peter (Australia)