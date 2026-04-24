Cảnh báo ngộ độc khi tự làm lẩu gà 'đuổi khách' ở Trung Quốc

"Cơn sốt" lẩu gà ông Mo lan rộng trên mạng xã hội Trung Quốc kéo theo trào lưu tự nấu tại nhà, buộc chính quyền cảnh báo nguy cơ ngộ độc do nhầm dược liệu.

Chân dung ông Mo - chủ quán "Lẩu gà Mạc Thị". Ảnh: foshanplus.

Cơn sốt “lẩu gà ông Mo” tại thôn Trần, quận Thuận Đức (TP Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) đang khiến chính quyền địa phương lên tiếng cảnh báo về nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Theo đó, ngày 21/4, kênh truyền thông của Sở Y tế quận Thuận Đức đăng bài khuyến cáo người dân không tự ý thu hái thảo dược ngoài tự nhiên để nấu theo công thức món lẩu đang lan truyền trên mạng.

Theo cảnh báo, rủi ro nằm ở nguyên liệu ngũ chỉ mao đào (五指毛桃), phần rễ khô của cây Ficus hirta, thường dùng trong các món canh, món hầm ở Quảng Đông nhờ mùi thơm nhẹ, gần giống dừa.

Tuy nhiên, nếu tự thu hái ngoài tự nhiên, người dân có thể nhầm loại rễ này với đoạn trường thảo (Gelsemium elegans) - cây cực độc, có thể gây nguy hiểm tính mạng chỉ với một lượng nhỏ và hiện chưa có thuốc giải độc đặc hiệu.

Món lẩu gà theo công thức của ông chủ Mo được cư dân mạng tự nấu ở nhà. Ảnh: Sohu.

Cảnh báo được đưa ra sau khi ông Mo, chủ quán lẩu đang gây sốt, công khai công thức nấu món lẩu gà với 7 nguyên liệu chính gồm ngũ chỉ mao đào, thổ phục linh, phục linh, vỏ quýt khô, gừng, đậu nành và táo đỏ.

Việc tiết lộ bí quyết chế biến, thay vì giữ kín như nhiều quán ăn khác, nhanh chóng tạo hiệu ứng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người tò mò muốn nấu lại món ăn tại nhà, thậm chí tìm cách tự thu hái nguyên liệu để có hương vị “chuẩn” hơn.

Chính sự lan tỏa này khiến món “lẩu gà ông Mo” không chỉ đông khách tại quán mà còn trở thành một hiện tượng ẩm thực trên không gian mạng. Hình ảnh, công thức và trải nghiệm nấu thử được chia sẻ liên tục, kéo theo lượng người quan tâm tăng mạnh.

Trước đó, People’s Daily đưa tin, quán ăn nhỏ mở 7 năm bất ngờ nổi tiếng sau video review của một blogger ẩm thực ngày 25/3. Trong video, ông Mo nửa đùa nửa thật nhắc người quay “đừng làm quá hay, khách đông tôi làm không xuể”, rồi tiếp tục tự “dìm hàng” rằng gà không ngon, khuyên khách đừng đến.

Cách “đuổi khách” ngược đời này khiến dân mạng tò mò, kéo lượng người tìm đến quán tăng vọt. Có thời điểm, quán đạt khoảng 3.000 lượt khách/ngày, bán khoảng 200 con gà.

Theo chia sẻ từ quán, cường độ làm việc hiện tại đã vượt quá sức chịu đựng. Từ chỗ mỗi ngày chỉ phục vụ khoảng 10 bàn, nay lượng khách tăng lên hơn 200 bàn. Ảnh: foshanplus.

Trong các nội dung lan truyền, quán được khen nhờ nguyên liệu tươi, gà thả vườn và cách chế biến sử dụng nhiều thảo dược tự nhiên. Ông Mo được cho là trực tiếp đi thu hái một số nguyên liệu, tạo cảm giác “tự nhiên, tốt cho sức khỏe”, càng khiến món ăn thu hút sự quan tâm.