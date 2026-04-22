Thanh niên Hàn Quốc tròn mắt, há miệng khi ăn bánh mì Việt Nam

Từng ăn bánh mì nhiều lần nhưng khi thử tại Việt Nam, vị khách Hàn nhận ra hương vị "bản địa" ngon hơn gấp nhiều lần. Sau đó, anh đã đặt mục tiêu thử đủ các phiên bản bánh mì khác nhau.

Lee Kwang Soo, chàng trai Hàn Quốc sinh sống tại Hà Nội 7 năm, mong muốn gắn bó lâu hơn với Việt Nam vì niềm đam mê ẩm thực. Ảnh: NVCC.

Đầu tháng 4, Lee Kwang Soo (quốc tịch Hàn Quốc) ghé một tiệm bánh mì heo quay ở Hà Nội. Vừa ăn, anh vừa tròn mắt, có lúc há hốc miệng rồi liên tục gật đầu, thể hiện rõ sự thích thú với hương vị.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc đó được anh đăng lên mạng xã hội, hiện cán mốc 1,6 triệu lượt xem. Với Kwang Soo, đây không phải lần đầu thử bánh mì. Trước đó, anh từng ăn món ăn này tại một thương hiệu nổi tiếng ở Đà Nẵng. Khi biết có chi nhánh tại Hà Nội, anh quyết định tìm đến để ăn lại.

"Tôi quyết tâm thử tất cả các kiểu bánh mì khác nhau, thích đến mức không thể dừng lại", anh chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Lee Kwang Soo ghé tiệm bánh mì heo quay tại Hà Nội để ăn lại hương vị yêu thích. Ảnh: NVCC.

Hành trình khám phá các phiên bản bánh mì của Kwang Soo bắt đầu từ khi anh sang Việt Nam sinh sống vào tháng 10/2018. Suốt gần 7 năm, dù sống chủ yếu ở Hà Nội, anh vẫn thường xuyên di chuyển đến nhiều tỉnh, thành để khám phá ẩm thực địa phương.

Từ đó, danh sách những loại bánh mì anh thưởng thức ngày một dài, từ bánh mì Hội An, sốt vang, chấm sữa đến bánh mì thịt nguội, bột lọc, nướng muối ớt hay heo quay… Mỗi nơi, mỗi kiểu bánh lại mang một hương vị khác nhau khiến anh càng tò mò hơn.

Với vị khách Hàn Quốc này, bánh mì không chỉ là món ăn nhanh mà là sự kết hợp hài hòa giữa nhiều yếu tố: lớp vỏ giòn, phần nhân đậm vị và rau thơm tươi. Trong số đó, bánh mì heo quay là món anh yêu thích nhất, đặc biệt là phần bì giòn khiến trải nghiệm trở nên trọn vẹn hơn.

"Tôi ăn bánh mì ít nhất một lần mỗi tuần. Kỷ lục của tôi là ăn 6 chiếc bánh mì trong một ngày", anh tiết lộ thêm.

Không dừng lại ở đó, Kwang Soo tiếp tục lên danh sách những phiên bản mà anh muốn thử tiếp. Anh cho biết, thời gian tới anh muốn ăn thử bánh mì phá lấu ở TP.HCM và bánh mì xíu mại vào buổi sáng se lạnh ở Đà Lạt.

Nói về ẩm thực Việt Nam, vị khách Hàn nhận xét các món Việt rất đa dạng, mỗi địa phương đều có hương vị riêng. Với anh, việc thử món ăn mới giống như mở ra một "bản đồ kho báu", nơi mỗi điểm đến đều mang lại trải nghiệm khác biệt.

Cũng chính vì điều đó, anh cho biết có ý định tiếp tục sinh sống tại Việt Nam lâu dài, phần lớn vì niềm yêu thích dành cho ẩm thực, đặc biệt là bánh mì.

Blogger Hàn Quốc ăn phở tại TP.HCM, tháng 7/2024. Ảnh: Phương Lâm.

Bánh mì Việt Nam từng nhiều lần xuất hiện trong các sản phẩm giải trí của Hàn Quốc và được các sao Hàn bày tỏ niềm yêu thích..

Tháng 11/2025, trong MV One More Time của nhóm AllDay Project, một cảnh quay tại quán ăn mang phong cách Việt với bàn inox, lịch treo tường và banner bia quen thuộc đã gây chú ý. Ổ bánh mì xuất hiện trên bàn như một điểm nhấn, gợi nhắc đến hình ảnh đời thường nhưng rất đặc trưng.

Trước đó, vào tháng 8/2025, poster phim Tay Anh Giữ Một Vì Sao cũng khiến nhiều người chú ý khi hình ảnh diễn viên Lee Kwang Soo xuất hiện giữa TP.HCM, tay cầm ổ bánh mì. Trước đó 1 năm, anh cũng từng được bắt gặp ngồi ăn bánh mì vỉa hè tại một cửa tiệm nổi tiếng ở TP.HCM.

Nhiều nghệ sĩ Hàn khác như Leeteuk, Shindong (Super Junior), diễn viên Lee Jong Suk hay ca sĩ Baek Ji Woong, rapper Lee Seung Hoon… cũng từng bày tỏ sự yêu thích với món ăn này.

Bánh mì Việt Nam từng nhiều lần được vinh danh trên truyền thông quốc tế. Ảnh: Linh Huỳnh.

Những trải nghiệm trên phần nào thể hiện sức hút của ẩm thực và du lịch Việt Nam đối với du khách đến từ Hàn Quốc.

Năm 2025, Việt Nam đón hơn 4,3 triệu lượt khách Hàn Quốc, trong tổng số gần 29,6 triệu người Hàn đi du lịch nước ngoài. Sang năm 2026, xu hướng này vẫn tiếp tục khi chỉ trong 2 tháng đầu năm, Hàn Quốc đã là thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam với gần 1 triệu lượt, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ.

Phần lớn du khách Hàn lựa chọn các điểm đến quen thuộc như Đà Nẵng, Nha Trang hay Phú Quốc, nơi kết hợp giữa nghỉ dưỡng, ẩm thực và trải nghiệm địa phương, những yếu tố đang góp phần giữ chân họ quay lại nhiều lần.