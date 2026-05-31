Quán cà phê Đà Nẵng kể lại vụ khách Tây đập phá tanh bành

Đại diện quán cà phê tại Đà Nẵng cho biết sự việc xuất phát từ hành vi bất thường của du khách nước ngoài. Người này đập phá nhiều tài sản trong quán và tài sản của khách hàng.

Khoảnh khắc người đàn ông nước ngoài dùng ghế ném vỡ kính quán cà phê ở đường Lê Hồng Phong, phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng, khuya 29/5.

Tối 31/5, quán cà phê trên đường Lê Hồng Phong, phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng, lên tiếng về sự việc một du khách nước ngoài đập phá hàng loạt máy móc, đồ sưu tầm và tài sản của khách xảy ra vào đêm 29/5.

Theo thông tin từ cửa hàng, khoảng 23h45 ngày 29/5, người đàn ông nước ngoài vào quán nhưng không gọi món. Nhân viên đã đến mời khách order tại quầy, song người này vẫn ngồi im. Sau đó, nhân viên mang thực đơn đến tận bàn để hỗ trợ.

Trong lúc giao tiếp, một nam thực khách ngồi gần đó có khả năng sử dụng tiếng Anh đã hỗ trợ nhân viên trao đổi với vị khách nước ngoài. Hai bên sử dụng điện thoại để dịch nội dung cuộc trò chuyện.

Tuy nhiên, người đàn ông bất ngờ cầm điện thoại của vị khách và không chịu trả lại. Dù chủ nhân nhiều lần yêu cầu, người này vẫn tiếp tục giữ điện thoại, đọc tin nhắn và lướt các nội dung cá nhân. Khi được nhắc nhở điện thoại là tài sản riêng tư và yêu cầu hoàn trả, người này vẫn không hợp tác.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, vị khách đã đề nghị nhân viên gọi bảo vệ hỗ trợ. Tuy nhiên, trước khi nhân viên kịp can thiệp, người đàn ông nước ngoài bất ngờ đứng dậy, cởi áo, đập chiếc điện thoại xuống đất và thông báo cho mọi người trong quán "10 giây để rời khỏi cửa hàng".

Tầng một quán cà phê tan hoang sau khi người đàn ông nước ngoài quậy phá khuya 29/5.

Lúc sau, người này bắt đầu đập phá nhiều tài sản trong quán, gồm các thiết bị tại quầy bar, đồ trang trí, cửa kính cường lực cùng nhiều tài sản cá nhân của khách có mặt thời điểm đó như laptop và điện thoại. Sự việc khiến nhiều khách đang ngồi tại tầng 2 và 3 không thể rời khỏi quán ngay lập tức.

Theo đại diện cửa hàng, khoảng 5 phút sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường. Lúc này, người đàn ông tìm cách bỏ trốn bằng cách chạy lên tầng 2, xảy ra xô xát với một số khách và được cho là đã kẹp cổ một nam thanh niên.

Sau khoảng 2-3 phút, lực lượng chức năng khống chế được người này. Đến khoảng 0h30 ngày 30/5, người đàn ông được đưa về trụ sở công an làm việc. Theo quán, trong quá trình làm việc, người này không hợp tác và có hành vi la hét, chống đối.

Đại diện quán khẳng định trong toàn bộ quá trình xảy ra sự việc, nhân viên cửa hàng và người đàn ông ngoại quốc không có bất kỳ mâu thuẫn nào trước đó. Vụ việc bắt nguồn từ hành vi của người này đối với một khách khác trong quán trước khi chuyển sang đập phá tài sản của khách và cửa hàng.

Máy pha cà phê, cửa kính quán cà phê hư hỏng nghiêm trọng sau khi người đàn ông nước ngoài quậy phá khuya 29/5.

Sau vụ việc, quán nhận được nhiều lời hỏi thăm và đề nghị hỗ trợ từ cộng đồng, trong đó có nhiều người nước ngoài. Tuy nhiên, chủ quán quyết định không nhận bất kỳ khoản hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật nào.

Do mức độ hư hại lớn hơn dự kiến, quán sẽ tạm đóng cửa thêm 1-2 ngày để khắc phục hậu quả trước khi hoạt động trở lại. Đại diện quán gửi lời cảm ơn tới cộng đồng đã quan tâm, chia sẻ và hy vọng có thể sớm đón khách trở lại trong thời gian tới.

Công an phường Hải Châu cho biết người đàn ông đập phá mang quốc tịch Australia. Theo xác minh ban đầu, người này có biểu hiện tinh thần không bình thường tại thời điểm xảy ra vụ việc. Đơn vị đã mời các bên liên quan lên làm việc, giữ nguyên hiện trường để phục vụ công tác khám nghiệm, tiếp tục xác minh nguyên nhân và làm rõ vụ việc.

