Thang cuốn 'buồn nhất thế giới' ở sân bay Thái Lan gây sốt

Chiếc thang cuốn tại sân bay Suvarnabhumi (Bangkok, Thái Lan) bất ngờ trở thành hiện tượng trên mạng xã hội khi được du khách gọi là "thang cuốn buồn nhất thế giới".

Khách ngoại tiếc nuối rời Thái Lan trên thang cuốn 'buồn nhất thế giới' Thang cuốn tại sân bay Suvarnabhumi (Bangkok, Thái Lan) được du khách gọi là "thang cuốn buồn nhất thế giới".

Một tiếng thở dài, một lần ngoái nhìn cuối cùng trước khi tạm biệt điểm đến yêu thích. Đó là cảm giác quen thuộc của nhiều du khách khi bước lên chiếc thang cuốn dẫn tới khu vực khởi hành quốc tế tại sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok, Thái Lan. Mạng xã hội gần đây gọi nơi này là chiếc thang cuốn "buồn nhất thế giới". Nhiều du khách cho rằng biệt danh này hoàn toàn xứng đáng, theo India Today.

Đây là chiếc thang cuốn cuối cùng mà du khách phải đi qua trước khi rời Thái Lan. Với nhiều người, đó cũng là khoảnh khắc nhận ra kỳ nghỉ đã thực sự kết thúc và cuộc sống thường nhật với công việc, trách nhiệm đang chờ phía trước chỉ sau vài giờ bay.

Trên TikTok, Instagram hay các nền tảng mạng xã hội khác, không ít du khách quay video cảnh mình chậm rãi bước lên thang cuốn như những "nhân vật chính thất bại trong một bộ phim". Có người lặng lẽ nhìn xa xăm, có người tranh thủ ghi lại những hình ảnh cuối cùng của Bangkok trước khi biến mất khỏi khung hình.

Những video này thường đi kèm các bản nhạc mang màu sắc hoài niệm, da diết. Đặc biệt, các đoạn video sử dụng ca khúc See You Again nhận được lượng tương tác lớn nhờ đánh trúng tâm trạng tiếc nuối của người xem.

Du khách di chuyển bằng thang cuốn "buồn nhất thế giới" tại sân bay Suvarnabhumi, Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Facebook/ AOT Official.

Từ một công trình phục vụ giao thông đơn thuần, chiếc thang cuốn ở sân bay Bangkok đã trở thành một "nhân vật" nổi tiếng trên mạng xã hội. Chỉ cần tìm kiếm cụm từ "world's saddest escalator" trên Google hoặc các nền tảng trực tuyến, người dùng sẽ bắt gặp hàng loạt video, bài viết và những cuộc thảo luận xoay quanh địa điểm này.

Nhiều người cho rằng đây không đơn thuần là một trào lưu mà đã trở thành một "nghi thức chia tay" của du khách trước khi rời Thái Lan. "Tôi đã đến Thái Lan 6 lần và lần nào khoảnh khắc này cũng khiến tôi xúc động", một người dùng mạng xã hội bình luận.

Trên thực tế, Thái Lan có cách rất riêng để khiến du khách nảy sinh sự gắn bó về mặt cảm xúc. Chỉ vài ngày trước, họ còn lang thang trong các cửa hàng tiện lợi 7-Eleven lúc nửa đêm hay mặc cả để mua những chiếc quần họa tiết voi. Nhưng rồi đột nhiên phải đứng trên chiếc thang cuốn ở sân bay, nghĩ đến đống quần áo cần giặt, căn nhà phủ bụi và công việc đang chờ đợi sau kỳ nghỉ.

Điều khiến chiếc thang cuốn này trở nên đặc biệt là nó gợi lên một cảm giác rất phổ biến trong du lịch. Đó là nỗi buồn khi phải rời khỏi nơi mà trong một khoảng thời gian ngắn, con người cảm thấy vui vẻ, tự do và vô tư hơn phiên bản thường ngày của chính mình.

Hành khách chờ làm thủ tục tại sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Facebook/Suvarnabhumi Airport.

Không phải ngẫu nhiên mà hiện tượng này gắn với Thái Lan - quốc gia Đông Nam Á từ lâu là một trong những điểm đến du lịch nổi tiếng nhất thế giới. Theo bảng xếp hạng 100 thành phố du lịch hàng đầu thế giới năm 2025 của Euromonitor, Bangkok đứng đầu danh sách.

Thái Lan cũng liên tục nằm trong nhóm điểm đến nước ngoài được yêu thích nhất đối với du khách Ấn Độ. Từ tuần trăng mật, tiệc độc thân, du lịch gia đình đến những chuyến đi một mình đầu tiên, du khách vẫn quay trở lại quốc gia này nhờ khí hậu nhiệt đới, những bãi biển nổi tiếng và khoảng cách thuận tiện cho các kỳ nghỉ ngắn ngày lẫn dài ngày.

Mới đây, Cục Lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao Thái Lan thông báo hủy bỏ miễn thị thực (visa) 60 ngày trong kế hoạch tái cấu trúc toàn diện hệ thống visa. Điều này nhằm giảm nhầm lẫn, siết chặt kiểm soát nhập cư và điều chỉnh thời gian lưu trú phù hợp hơn với hành vi du lịch thực tế. Tính đến ngày 17/5, lượng khách quốc tế đến Thái Lan đạt 12,9 triệu lượt, giảm 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Năm 2025, lượng khách đến quốc gia này cũng giảm 7% xuống còn 33 triệu lượt. Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia Thái Lan dự báo con số này sẽ tiếp tục giảm xuống còn 32 triệu lượt trong năm nay.