Tin bất ngờ vụ cảnh sát Thái Lan mặc váy, giả làm vũ công bắt tội phạm

Bức ảnh nhóm cảnh sát Thái Lan mặc váy biểu diễn sặc sỡ khi bắt nghi phạm ma túy lan truyền toàn cầu được xác định là tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Bức ảnh nội dung nhóm cảnh sát Thái Lan hóa trang vũ công, mật phục bắt tội phạm ma túy được đăng tải trên Facebook đồn cảnh sát Tha Luang. Ảnh: Tha Luang Police/Facebook.

Bức ảnh 6 cảnh sát Thái Lan mặc trang phục biểu diễn đứng quanh một nghi phạm đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, từ Đông Nam Á tới châu Mỹ. Nhiều cơ quan truyền thông lớn đưa tin đây là chiến dịch cải trang có thật của cảnh sát Thái Lan. Tuy nhiên, người đăng tải thừa nhận đây là hình ảnh được tạo bằng AI (trí tuệ nhân tạo), theo Straits Times.

Trung sĩ cảnh sát Rachata Mitrsuripong, quản trị viên trang Facebook của đồn cảnh sát Tha Luang ở tỉnh Lopburi, xác nhận ông đã tạo ra bức ảnh bằng AI.

"Tôi muốn xây dựng hình ảnh cảnh sát thân thiện hơn, thể hiện khía cạnh dễ thương và hài hước để người dân cảm thấy thoải mái hơn khi tiếp cận cảnh sát", ông nói ngày 26/5.

Theo trung sĩ Rachata, thông tin về vụ bắt giữ trong bài đăng là có thật. Trong bức ảnh gốc chỉ có 5 cảnh sát nam mặc thường phục đứng quanh nghi phạm, không có nữ cảnh sát bên cạnh.

Một cảnh sát khác tại đồn Tha Luang xác nhận trung sĩ Rachata quản lý trang Facebook của đơn vị, nhưng không biết bức ảnh AI đã lan truyền ra quốc tế. Hình ảnh bắt đầu "gây sốt" sau khi được một cơ quan truyền thông địa phương đăng tải lại.

Bức ảnh gốc 5 cảnh sát nam mặc thường phục đứng quanh nghi phạm. Ảnh: Tha Luang Police/Facebook.

Trước đó, cảnh sát đã tiếp cận mục tiêu trong một lễ hội nhảy đường phố ở huyện Tha Luang, rồi bắt giữ nghi phạm cùng hơn 53 viên ma túy đá. Người bị bắt được xác định là Mekha Fa-wap-wap, mang theo khoảng 200 túi nhựa dùng để chia nhỏ và bán ma túy, cùng một điện thoại được sử dụng cho hoạt động cờ bạc trái phép.

Đây không phải lần đầu các chiến dịch cải trang đặc biệt của cảnh sát trên thế giới thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Trong dịp Tết Nguyên đán hồi tháng 2, cảnh sát Thái Lan từng mặc trang phục múa lân màu đỏ - vàng để bắt một nghi phạm trộm cắp.

Trong một vụ khác từng gây chú ý tại Thái Lan, một sĩ quan mặc đồ ngụy trang dạng lá khô đã bò hàng trăm mét qua ruộng lúa để tiếp cận nghi phạm bị truy nã vì xâm hại tình dục trẻ vị thành niên. Cũng trong tháng đó, một sĩ quan khác cải trang thành đô vật để tham gia chiến dịch bắt một du khách Trung Quốc bị cáo buộc hiếp dâm và quay phim nạn nhân.

Năm 2025, một cảnh sát Peru từng hóa trang chuột lang nước capybara, giả làm người giao quà Valentine cho một nghi phạm ma túy trước khi xông vào nhà và bắt giữ người này.

Cảnh sát Thái Lan hóa trang bụi cây truy bắt nghi phạm. Ảnh: Cục Cảnh sát Đô thị Bangkok, Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan.