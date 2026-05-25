Thấy gì khi Thái Lan chấm dứt miễn thị thực 60 ngày?

Nhiều doanh nghiệp du lịch tại Thái Lan ủng hộ Chính phủ hủy bỏ miễn thị thực 60 ngày. Họ hi vọng hạn chế nhóm khách lưu trú dài ngày nhưng chi tiêu thấp.

Khách Việt du lịch Thái Lan hồi tháng 4.

Theo Cục Lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao Thái Lan, chính sách hủy bỏ miễn thị thực (visa) 60 ngày là một phần trong kế hoạch tái cấu trúc toàn diện hệ thống visa. Điều này nhằm giảm nhầm lẫn, siết chặt kiểm soát nhập cư và điều chỉnh thời gian lưu trú phù hợp hơn với hành vi du lịch thực tế.

Ông Bhummikitti Ruktaengam, Chủ tịch Quỹ phát triển du lịch bền vững, cho biết quyết định này được đưa ra sau thời gian dài tham vấn giữa Chính phủ và các doanh nghiệp du lịch. Theo ông, phần lớn doanh nghiệp trong ngành đều cho rằng 30 ngày là đủ đối với khách du lịch thông thường, trong khi nhà đầu tư và khách công tác có thể xin các loại visa khác phù hợp hơn.

"Tác động tổng thể tới ngành du lịch Thái Lan sẽ ở mức hạn chế, dù một số thị trường có thể chững lại", ông nói trên Bangkok Post.

"30 ngày là quá đủ"

Theo ông Bhummikitti, lượng khách từ Trung Đông tới Phuket đã giảm mạnh trong thời gian qua, trong khi khách Australia vẫn ổn định nhờ thường đặt chuyến đi từ sớm. Khách Ấn Độ cũng giảm nhẹ nhưng vẫn duy trì ở mức cao. Kazakhstan, quốc gia từng được miễn visa, sẽ quay lại áp dụng quy định visa thông thường theo chính sách mới.

Ông Chalermpong Saengdee, nghị sĩ Phuket thuộc đảng Dân chủ, cũng ủng hộ thay đổi này. Ông cho rằng Thái Lan nên hướng tới "du lịch chất lượng" thay vì chỉ tập trung vào số lượng khách. "30 ngày đã là đủ cho du lịch, thậm chí cá nhân tôi nghĩ 18 ngày cũng đủ", ông nói.

Khách Việt khám phá Bangkok và cố đô Ayutthaya, Thái Lan hồi tháng 4.

Nghị sĩ này cảnh báo việc kéo dài thời gian miễn visa đã tạo ra kẽ hở để một số người nước ngoài mở doanh nghiệp "núp bóng", cạnh tranh với doanh nghiệp địa phương và tham gia các hoạt động phạm pháp.

Ông kêu gọi Chính phủ tăng cường xử lý các doanh nghiệp do người nước ngoài điều hành trái phép, cũng như nâng cao năng lực sàng lọc nhập cư, đặc biệt tại các tỉnh du lịch lớn như Phuket.

Du lịch hiện đóng góp hơn 10% GDP của Thái Lan, nhưng lượng khách quốc tế vẫn chưa phục hồi hoàn toàn về mức trước đại dịch Covid-19. Chính sách miễn visa 60 ngày được áp dụng từ 2 năm trước nhằm khuyến khích du khách ở lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, một loạt vụ việc liên quan người nước ngoài bị bắt vì ma túy, quan hệ nơi công cộng hay kinh doanh khách sạn, trường học trái phép đã làm dấy lên phản ứng trong dư luận.

Những du khách bụi trên phố Khao San, khu vực nổi tiếng với khách du lịch tiết kiệm tại Bangkok, đối mặt thêm một nỗi lo mới khi Thái Lan rút ngắn thời gian lưu trú miễn visa.

Du khách quốc tế dạo chơi Song Wat, Bangkok, Thái Lan, hồi cuối tháng 4.

Alex Brady, 24 tuổi, quốc tịch Ireland, cho rằng quy định mới giới hạn còn 30 ngày sẽ ảnh hưởng đáng kể đến kế hoạch của anh và nhóm bạn, bởi họ "ban đầu đến đây mà không có kế hoạch cụ thể nào".

Theo Brady, cả nhóm dự định ở Thái Lan khoảng 5 tuần. Chính sách miễn visa 60 ngày hiện tại giúp họ có thể thong thả khám phá nhiều nơi hơn. Trong khi đó, quy định mới có thể khiến trải nghiệm du lịch bị hạn chế đáng kể.

Sau Bangkok, nhóm dự định bắt xe buýt và phà tới đảo Koh Tao để lặn biển khoảng một tuần trước khi tiếp tục lên phía Bắc tới Chiang Mai và Chiang Rai. "Nếu đã bỏ nhiều tiền mua vé máy bay tới đây, bạn sẽ muốn ở lại đủ lâu để khám phá", anh nói.

Hạn chế du khách "ở dài, chi ít"

Bà Chutima Jeeramongkol, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp và du lịch Pattaya, cũng đồng tình với việc khôi phục thời hạn lưu trú 30 ngày, xem đây là sự trở lại trạng thái bình thường sau giai đoạn nới lỏng tạm thời.

Theo bà, thời gian lưu trú ngắn hơn có thể giúp giải quyết các vấn đề liên quan lừa đảo và hoạt động kinh doanh trái phép của người nước ngoài, đồng thời khuyến khích nhóm khách ngắn ngày có mức chi tiêu cao hơn.

"Khách lưu trú từ 3-7 ngày thường chi nhiều tiền hơn cho khách sạn, ăn uống và các hoạt động du lịch, trong khi khách ở dài ngày thường tiết kiệm", bà nói, trong bối cảnh Pattaya đang bước vào mùa thấp điểm du lịch.

Du khách quốc tế dạo chơi Song Wat, Bangkok, Thái Lan, hồi cuối tháng 4.

Bên ngoài một trung tâm thương mại ở Bangkok, du khách Đức Anna Heindrich, 80 tuổi, ngồi chờ xe minibus để thực hiện chuyến "visa run" sang Lào rồi quay lại Thái Lan nhằm gia hạn thời gian lưu trú. Đây là cách du khách rời khỏi quốc gia đang cư trú, thường là sang một quốc gia láng giềng, sau đó quay lại để nhập cảnh và nhận visa mới hoặc gia hạn visa

Heindrich đã ở Thái Lan 3 tháng và muốn ở thêm 2 tuần nữa. "Tôi đã trao đổi với công ty dịch vụ, mọi thứ nghe có vẻ đơn giản trên giấy tờ. Có thể không quá thoải mái, nhưng khá dễ thực hiện", bà nói trước chuyến đi kéo dài gần 16 giờ cả đi lẫn về.

Tanya Chansuwan, quản lý công ty Bangkok Buddy chuyên tổ chức các chuyến "visa run", cho rằng quy định mới có thể giúp doanh nghiệp có thêm khách, nhưng cũng khiến kế hoạch du lịch của nhiều người phức tạp hơn.

"Mọi thứ sẽ khó khăn hơn với khách và một số người có thể chọn đi nơi khác", cô nói, cho biết một trong những lựa chọn thay thế mà nhiều du khách cân nhắc là Việt Nam vì "chi phí rẻ hơn".

Một quán ăn bán bánh mì, cà phê Việt Nam giữa lòng Bangkok, Thái Lan.

Ngày 19/5, Nội các Thái Lan thông qua việc hủy bỏ miễn visa 60 ngày dành cho 93 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hệ thống mới được xây dựng theo nguyên tắc "mỗi quốc gia, một chính sách miễn visa", hướng tới việc tạo tiêu chuẩn rõ ràng và thống nhất hơn cho khách quốc tế.

Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Surasak Phancharoenworakul nhấn mạnh Thái Lan định hướng chuyển từ mục tiêu tăng số lượng khách sang thu hút "khách du lịch chất lượng". Những du khách đã nhập cảnh vào Thái Lan theo chính sách miễn visa cũ, hoặc dự kiến đến trước khi quy định mới có hiệu lực, vẫn được lưu trú đến hết thời gian được cấp phép hiện tại.

Sau khi chính sách mới có hiệu lực, khách quốc tế có thể nhập cảnh theo các diện visa điều chỉnh mới, các thỏa thuận miễn visa song phương hoặc xin thị thực phù hợp thông qua hệ thống e-visa của Thái Lan.

Chính sách miễn thị thực Tên quốc gia 30 ngày Châu Âu: Áo, Bỉ, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Romania, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Ukraine, Vương quốc Anh. Châu Á và Châu Đại Dương: Australia, Bhutan, Brunei, Georgia, Indonesia, Israel, Nhật Bản, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Thổ Nhĩ Kỳ. Trung Đông: Bahrain, Jordan, Kuwait, Oman, Qatar, Ả Rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Châu Mỹ: Canada, Mỹ. Châu Phi: Nam Phi. 15 ngày Seychelles, Maldives, Mauritius. Visa on Arrival (VOA - visa cấp tại cửa khẩu) Azerbaijan, Belarus, Serbia, Ấn Độ. Hiệp định song phương Miễn thị thực 14 ngày: Myanmar (chỉ áp dụng đối với đường hàng không), Campuchia. Miễn thị thực 30 ngày: Trung Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), Ma Cao (Trung Quốc), Lào, Mông Cổ, Nga, Kazakhstan, Đông Timor, Việt Nam. Miễn thị thực 90 ngày: Argentina, Brazil, Chile, Peru, Hàn Quốc.