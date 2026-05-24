Phát hiện nhiều loài gà quý hiếm ở Vườn quốc gia Chư Mom Ray

Thông qua hệ thống bẫy ảnh, Vườn quốc gia Chư Mom Ray (tỉnh Quảng Ngãi) vừa ghi nhận sự xuất hiện của gà lôi vằn, gà so ngực gù, gà tiền mặt đỏ và gà lôi hồng tía.

Ngày 24/5, ông Đào Xuân Thủy, Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết đơn vị vừa ghi nhận nhiều đàn gà rừng quý hiếm trong rừng tự nhiên. Các cá thể này được phát hiện thông qua bẫy ảnh và hoạt động tuần tra của cán bộ Vườn Quốc gia Chư Mom Ray.

Những loài được phát hiện tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray gồm gà lôi vằn, gà so ngực gù, gà tiền mặt đỏ và gà lôi hồng tía. Trong đó, gà lôi vằn, gà so ngực gù và gà tiền mặt đỏ thuộc nhóm động vật IB, thuộc nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm được pháp luật bảo vệ nghiêm ngặt.

Gà lôi hồng tía thuộc nhóm động vật IIB, đây là nhóm động vật rừng chưa bị đe dọa tuyệt chủng, nhưng có nguy cơ bị đe dọa nếu không được quản lý chặt chẽ.

Gà lôi hồng tía được phát hiện trong Vườn quốc gia Chư Mom Ray.

"Đối với các loài thuộc nhóm IB chỉ cần có hành vi săn bắt, bẫy bắt trái phép có thể bị xem xét xử lý hình sự. Mức xử lý cụ thể sẽ căn cứ vào số lượng cá thể, mức độ vi phạm và hậu quả gây ra. Còn với một số nhóm IIB, người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính nếu săn bắt trái phép. Tuy nhiên, trường hợp săn bắt với số lượng lớn, có tính chất tận diệt hoặc buôn bán trái phép vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật", ông Thủy nói.

Theo Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray, các loài gà quý hiếm này chủ yếu sinh sống trong những cánh rừng già còn giữ được hệ sinh thái nguyên sinh, có tán che dày, độ ẩm cao và ít chịu tác động của con người. Đây cũng là môi trường sống giàu nguồn thức ăn tự nhiên như hạt rừng, côn trùng và nhiều loại quả.

Hiện nay, Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray đã lắp đặt 280 máy ảnh tự động để giám sát đa dạng sinh học. Hệ thống này giúp theo dõi, ghi nhận hình ảnh các loài động vật trong tự nhiên, phục vụ công tác nghiên cứu, bảo tồn.

Gà lôi vằn thuộc nhóm IB xuất hiện trong Vườn quốc gia Chư Mom Ray.

Theo thống kê, Vườn quốc gia Chư Mom Ray hiện ghi nhận hơn 1.000 loài động vật, trong đó có 112 loài nguy cấp, quý, hiếm được liệt kê trong các danh mục bảo tồn của Việt Nam và quốc tế.

Với diện tích hơn 56.000 ha, Vườn quốc gia Chư Mom Ray được xem là “kho báu xanh” của Tây Nguyên, nơi sinh sống của 1.003 loài động vật và 1.895 loài thực vật, trong đó có nhiều loài quý hiếm như kim giao, trắc, cẩm lai, gụ mật, mang Trường Sơn, trâu rừng, bò tót, sói đỏ, beo lửa, hổ Đông Dương, voọc, công, trĩ sao, chim hồng hoàng…

Năm 2004, Chư Mom Ray được Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) công nhận là Vườn di sản ASEAN, một trong những khu bảo tồn thiên nhiên có giá trị cao của khu vực, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái rừng nhiệt đới Việt Nam.