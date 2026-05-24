'Ngọn lửa vĩnh cửu' 1.200 năm nghi làm cháy rụi điện thờ ở Nhật Bản

Điện Reikado trên núi Misen, nơi lưu giữ “Ngọn lửa vĩnh cửu” cháy liên tục gần 1.200 năm ở Nhật Bản, bị thiêu rụi trong vụ hỏa hoạn sáng 21/5.

Điện thờ trên núi Misen, Nhật Bản, bị thiêu rụi sáng 21/5. Ảnh: Tokyo Weekend.

Điện Reikado trên núi Misen, địa điểm linh thiêng nổi tiếng trên đảo Miyajima của Nhật Bản, đã bị thiêu rụi trong vụ hỏa hoạn xảy ra sáng 21/5. Vụ cháy diễn ra trong bối cảnh Nhật Bản ghi nhận ngày càng nhiều vụ hỏa hoạn tại các đền chùa và công trình tôn giáo lịch sử từ đầu năm nay, theo New York Times.

Lực lượng cứu hỏa cho biết khoảng 8h30 ngày 21/5, giới chức nhận được tin báo điện thờ bốc cháy. Ngọn lửa sau đó lan sang khu rừng gần đó trước khi được khống chế. Không có thương vong được ghi nhận.

Theo thông tin từ chùa Daishoin, sau vụ cháy, một vị chức sắc đã di chuyển ngọn lửa vĩnh cửu sang địa điểm khác. Cơ quan phòng cháy chữa cháy địa phương nhận định ngọn lửa này có thể là nguyên nhân trực tiếp gây ra hỏa hoạn.

Điện Reikado trước và sau khi bị thiêu rụi hoàn toàn. Ảnh: Get Hirosima.

Điện Reikado thuộc Daishoin, ngôi chùa chính của tông phái Omuro thuộc Phật giáo Shingon. Công trình nổi tiếng với "Kiezu-no-hi" (Ngọn lửa không bao giờ tắt), được cho là đã cháy liên tục suốt gần 1.200 năm. Theo truyền thống địa phương, ngọn lửa do nhà sư Kobo Daishi, còn gọi là Kukai, thắp lên từ năm 806.

Ngọn lửa này sau đó trở thành một trong những nguồn lửa dùng để thắp "Ngọn lửa Hòa bình" tại Công viên Tưởng niệm Hòa bình Hiroshima - nơi tưởng nhớ các nạn nhân vụ ném bom nguyên tử năm 1945.

Trong lịch sử, điện Reikado nhiều lần hư hại vì hỏa hoạn và thiên tai. Năm 2005, công trình từng bị phá hủy trong một vụ cháy khác trước khi được xây dựng lại vào năm sau nhằm bảo tồn cả điện thờ lẫn ngọn lửa linh thiêng.

Các nhà điều tra khi đó cho rằng nguyên nhân vụ cháy liên quan đến gỗ mục và các vật liệu dễ cháy bên trong điện. Cảnh sát hiện tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy mới nhất.

"Ngọn lửa vĩnh cửu" bên trong điện Reikado, Nhật Bản. Ảnh: Get Hirosima.

Nửa đầu năm nay, nhiều cơ sở tôn giáo khác tại Nhật Bản cũng bị hư hại hoặc phá hủy do hỏa hoạn. Tháng 2, hai công trình tại tỉnh Ehime gồm chùa Horenji ở Kumakogen và nơi ở của trụ trì chùa Hotoji tại Asahigaoka bị thiêu rụi trong hai vụ cháy riêng biệt. Vợ của trụ trì chùa Hotoji thiệt mạng trong vụ việc.

Cuối tháng đó, một vụ cháy tại chùa Shorinji ở tỉnh Yamaguchi khiến 5 người tử vong. Đến tháng 4, các vụ cháy tiếp tục xảy ra tại chùa Renshoji ở tỉnh Toyama và đền Urufushine tại thành phố Nabari, tỉnh Mie.

Ngày 6/5, đền Thần đạo Furumachi Atago, công trình 300 năm tuổi ở tỉnh Niigata thờ vị thần chống hỏa hoạn, cũng bị thiêu rụi. 10 ngày sau, chùa Daihoji, công trình 573 năm tuổi được xây dựng từ năm 1453 tại thành phố Takaoka, tỉnh Toyama, tiếp tục bốc cháy, khiến tòa chính điện bằng gỗ bị phá hủy hoàn toàn.