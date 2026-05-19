Tượng gián 'cơ bắp' hút khách ở Nhật Bản

Bức tượng gián bằng đồng cao 1,7 m với tạo hình cơ bắp như võ sĩ sumo đang thu hút du khách tới một ngôi làng miền núi ở thành phố Nara, Nhật Bản.

Bức tượng Gokiburiten (thần gián) tại chùa Rinsenji ở tỉnh Nara, Nhật Bản, ngày 2/3.

Một bức tượng gián bằng đồng khổng lồ với cánh tay cơ bắp và tư thế như võ sĩ sumo đang trở thành điểm hút khách tại một ngôi làng miền núi thưa dân ở miền Tây Nhật Bản, Kyodo đưa tin.

Bức tượng có tên "Gokiburiten", tạm dịch là "thần gián", được đặt tại chùa Rinsenji ở làng Kamikitayama, thành phố Nara hơn 25 năm trước. Ban đầu, công trình được dựng lên như một đài tưởng niệm dành cho các loài côn trùng gây hại. Ngày nay, bức tượng lại trở thành điểm tham quan kỳ lạ, thu hút du khách từ khắp Nhật Bản và nhiều nước khác, góp phần mang lại sự chú ý mới cho cộng đồng nông thôn đang đối mặt tình trạng suy giảm dân số.

Kamikitayama nằm cách thành phố Nara khoảng 2 giờ lái xe về phía Nam, giữa vùng núi phủ rừng rậm. Ngay lối vào chùa Rinsenji, du khách sẽ bắt gặp tượng gián đồng cao 1,7 m với hình dáng nửa người nửa côn trùng. Tác phẩm có 6 chi, gồm 4 cánh tay lực lưỡng dang rộng và 2 chân bám chắc xuống mặt đất.

Tác giả của bức tượng là nhà điêu khắc Hiroo Amano, 72 tuổi, đến từ tỉnh Gifu. Ông cho biết muốn phá vỡ hình dung thông thường về loài gián, tạo ra một con gián "trông thật mạnh mẽ". Ông lấy cảm hứng từ những động tác giàu kịch tính trong nghệ thuật nghệ thuật truyền thống Kabuki, kết hợp nghi thức vào sàn đấu của các võ sĩ sumo. Do đó, bức tượng mang dáng vẻ sân khấu hóa và giàu tính biểu tượng hơn là mô phỏng thực tế. Amano còn tạo một thành phố thu nhỏ bên trong phần bụng tượng để đảo ngược góc nhìn giữa con người và loài gián.

Toàn cảnh bức tượng gián khổng lồ trong khuôn viên chùa Rinsenji, thành phố Nara, Nhật Bản, ngày 2/3.

Bức tượng do công ty bảo trì tòa nhà Sono đặt hàng. Doanh nghiệp có trụ sở tại Osaka này hoạt động trong lĩnh vực kiểm soát côn trùng hơn 30 năm, mỗi năm xử lý hơn 2.000 vụ diệt gián. Ông Ryozaburo Minamisono, 84 tuổi, người sáng lập công ty, cho biết ý tưởng xuất phát từ mong muốn "tạo nên điều khác thường và điên rồ".

Minamisono có mối quan hệ thân thiết lâu năm với vị trụ trì cũ của chùa Rinsenji. Chính mối liên hệ này đã đưa bức tượng đến ngôi chùa vào tháng 11/2000. Theo thời gian, tượng "thần gián" dần trở thành biểu tượng riêng của địa phương. Nhiều nhóm du khách trẻ thường xuyên tới tham quan, trong khi khách quốc tế từ Trung Quốc hay Ba Lan cũng tìm đến ngôi làng hẻo lánh này vì tò mò.

Bà Miho Kojima, vợ của cựu trụ trì chùa, cho biết bà đã sống cùng bức tượng từ ngày nó được lắp đặt. Qua nhiều năm, bà chứng kiến ngày càng nhiều người từ nơi khác tìm đến, khiến khuôn viên chùa yên tĩnh trở thành nơi giao lưu và trò chuyện. "Bức tượng này là nguồn động lực với tôi", bà nói.

Theo bà Kojima, công trình còn giúp kết nối người dân địa phương với du khách bên ngoài, tạo nên những cuộc gặp gỡ ngày càng hiếm hoi ở một ngôi làng đang già hóa và giảm dân số. Sau hơn 25 năm, bề mặt tượng đã trở nên nhẵn và bóng hơn nhờ thời gian cùng những lần du khách chạm tay khi đến tham quan.

Bà Kojima khuyến khích du khách tiếp cận bức tượng một cách thoải mái và thưởng thức nó như một tác phẩm nghệ thuật.