Khách Nhật sốc khi thấy khỉ, chim công 'đi lang thang' ở Thảo Cầm Viên

Lần đầu đến Thảo Cầm Viên, Naoki Okamura bất ngờ khi thấy chim công và khỉ tự do đi lại giữa dòng khách tham quan. Đây là trải nghiệm mà anh nói "gần như không có ở Nhật Bản".

Khách Nhật bất ngờ vì cách nuôi thú ở Thảo Cầm Viên Trong lần đầu đến Thảo Cầm Viên, du khách Nhật Bản bất ngờ khi thấy chim công, khỉ đi lại tự do. Anh cho biết "ở Nhật gần như không thể có cảnh này".

Cuối tháng 4, Naoki Okamura, 31 tuổi, lần đầu đến Thảo Cầm Viên sau khi nghe bạn bè Việt Nam giới thiệu "đây là một trong những địa điểm lâu đời và nổi tiếng nhất TP.HCM". Du khách Nhật Bản từng xem vài video về sở thú này trên mạng xã hội, song cho biết trải nghiệm thực tế "độc đáo hơn rất nhiều so với tưởng tượng".

"Tôi thực sự bị sốc. Tôi chưa từng thấy sở thú nào mà công và khỉ lại tự do đi lại giữa du khách như vậy", Naoki kể với Tri Thức - Znews.

Việt Nam "thật hoang dã"

Khi đến Thảo Cầm Viên, chàng trai Nhật Bản liên tục kinh ngạc khi thấy công thong thả giữa lối đi và những con khỉ xuất hiện bên ngoài chuồng nuôi, ở rất gần khách tham quan.

"Chim thì còn có thể hiểu được, nhưng việc nhìn thấy khỉ ở bên ngoài chuồng khiến tôi rất bất ngờ", anh nói. Lúc đó, suy nghĩ đầu tiên của Naoki là: "Điều này thực sự ổn chứ?". Nhưng càng quan sát, anh càng cảm nhận sự tự nhiên và gần gũi hiếm thấy.

Naoki lần đầu đến Thảo Cầm Viên Sài Gòn, ngày 29/4. Ảnh: Cắt từ video.

Với Naoki, trải nghiệm ở Thảo Cầm Viên hoàn toàn khác các sở thú anh từng đến tại Nhật Bản và Na Uy. Trong khoảnh khắc khỉ đi ngang qua khách tham quan, anh đã nghĩ: "Chuyện này chắc chắn không thể xảy ra ở Nhật Bản".

Theo anh, tại những quốc gia khác, các loài như khỉ luôn được nuôi trong khu vực kiểm soát vì lo ngại về an toàn và nguy cơ tấn công khách tham quan. Do đó, không khí tại Thảo Cầm Viên tạo cho anh cảm giác gần gũi thiên nhiên, là một chuyến tham quan khó quên.

Video ghi lại phản ứng của Naoki sau đó lan truyền trên mạng xã hội với 3,7 triệu lượt xem cùng hàng trăm nghìn lượt tương tác. Chàng trai Nhật khá bất ngờ trước mức độ quan tâm của cộng đồng mạng, bởi ban đầu chỉ muốn chia sẻ những câu chuyện thú vị về Việt Nam với người xem.

Điều khiến anh thích thú nhất là phản ứng của cư dân mạng Việt Nam, trong đó một bình luận anh nhớ nhất: "Miễn không phải sư tử hay hổ thì vẫn an toàn".

"Tôi bật cười và nghĩ rằng Việt Nam thật hoang dã theo một cách rất vui", anh kể.

Du khách Nhật Bản ngạc nhiên khi chim công và khỉ đi lại tự do trong Thảo Cầm Viên. Ảnh: Cắt từ video.

Đại diện Thảo Cầm Viên cho biết nhiều loài chim như già đẫy, công, gà lôi hay nhan sen hiện được thả trong môi trường bán tự nhiên. Một số loài thường tập trung tại khu vực ốc đảo để kiếm ăn và bay lượn trên những cây cổ thụ trong khuôn viên vườn thú.

Ngoài ra, từ năm 2025, đơn vị đưa vào hoạt động khu "Vườn thú thân thiện", nơi nuôi các loài động vật hiền lành như meerkat, sóc Bắc Mỹ hay chuột lang nước capybara để khách tham quan có thể tiếp xúc ở khoảng cách gần.

"Việt Nam giống như ngôi nhà thứ hai"

Trước khi chuyển đến Việt Nam, Naoki từng sống tại Na Uy. Anh cho hay Na Uy là đất nước đẹp nhưng thời tiết quá lạnh, trong khi bản thân muốn tìm nơi có khí hậu ấm áp hơn. Năm 2024, trong chuyến du lịch đầu tiên đến TP.HCM, nam du khách nhanh chóng bị cuốn hút bởi đồ ăn, sự thân thiện của người dân và nhịp sống sôi động của thành phố.

"Việt Nam mang cảm giác rất sống động. Đường phố luôn nhộn nhịp, con người thân thiện và bầu không khí hoàn toàn khác Bắc Âu hay Nhật Bản", anh nói.

Dù đi du lịch một mình, Naoki nhanh chóng cảm thấy được chào đón. Anh ấn tượng nhất là sự cởi mở và thân thiện của người Việt, ngay cả trong những quán ăn nhỏ bình dân. Nhiều người đối xử với anh như người nhà và sự tử tế đó mang lại cảm giác ấm áp khi sống xa quê hương.

Naoki mua sầu riêng, thử làm bánh canh kiểu miền Tây. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Sau chuyến đi, Naoki quyết định chuyển đến TP.HCM sinh sống. Một năm gắn bó với Việt Nam, anh cho biết góc nhìn của mình về đất nước này đã thay đổi đáng kể. Nếu trước đây Việt Nam chỉ là một điểm đến thú vị trong những chuyến du lịch, thì giờ đây nơi này trở nên gần gũi và mang nhiều cảm xúc của cá nhân anh.

"Việt Nam giống như ngôi nhà thứ hai", nam du khách chia sẻ.

Cuộc sống hàng ngày của Naoki ở TP.HCM luôn mới mẻ vì mỗi ngày đều mang lại cảm giác khác nhau. Anh thích khám phá các khu phố địa phương, thử nhiều món ăn và trò chuyện với người dân. Món ăn anh thích nhất là hủ tiếu, không chỉ vì hương vị mà còn gắn với một kỷ niệm đặc biệt.

Trong chuyến du lịch năm 2024, Naoki từng lúng túng khi gọi món tại một quán hủ tiếu ở quận 4 cũ. Một cụ bà đã chủ động giúp đỡ, thậm chí trả tiền bữa ăn cho anh. "Đó là ký ức tôi sẽ không bao giờ quên", anh nói.

Anh đã học tiếng Việt nghiêm túc khoảng một năm nay, còn đặt tên là "Tiến Minh". Dù thấy ngôn ngữ mới khá khó, nhất là phần phát âm và nghe hiểu, anh tin việc sử dụng ngôn ngữ bản địa là cách quan trọng để hòa nhập với cuộc sống ở một đất nước mới, giúp việc kết nối với mọi người trở nên tự nhiên và dễ dàng hơn.

Naoki uống cà phê, dạo chơi ở TP.HCM. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Ngoài TP.HCM, Naoki từng đến Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Huế, Đà Lạt và Cà Mau, trong đó TP.HCM vẫn là nơi anh yêu thích nhất. Sống ở Việt Nam giúp anh hiểu hơn về sự kết nối giữa con người với nhau. Anh học được chỉ một nỗ lực nhỏ, như thử nói tiếng Việt, cũng có thể thay đổi hoàn toàn trải nghiệm sống và giúp bản thân kết nối sâu sắc hơn với mọi người.

Naoki muốn tiếp tục sống lâu dài tại Việt Nam nếu có thể. Trong thời gian tới, chàng trai dự định khám phá thêm nhiều địa phương như Cao Bằng hay Buôn Ma Thuột. Anh cũng muốn tiếp tục sản xuất nội dung về văn hóa, ẩm thực và đời sống thường nhật ở Việt Nam dưới góc nhìn của một người Nhật đang sinh sống tại đây.

"Nếu có bạn bè từ Nhật sang TP.HCM, tôi sẽ dẫn họ đến các quán ăn địa phương, trải nghiệm không khí nhộn nhịp ở chợ truyền thống, văn hóa cà phê và sự thân thiện của người dân thành phố. Bởi lòng hiếu khách và đời sống thường nhật chính là sức hấp dẫn bất tận của Việt Nam", anh nói.

Naoki trải nghiệm uống nước dừa tại Long An cũ, nay thuộc Tây Ninh. Ảnh: Nhân vật cung cấp.