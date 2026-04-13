Ngựa lùn Cacao 1 tháng tuổi ở Thảo Cầm Viên chưa hết 'hot'

  • Thứ hai, 13/4/2026 05:55 (GMT+7)
Ngựa lùn Cacao tiếp tục thu hút sự chú ý khi được tổ chức lễ "đầy tháng" tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn, bên cạnh sinh nhật của "đàn anh" Vú Sữa và linh cẩu Bánh Mì.

Ngựa lùn Cacao (bên trái) cùng "anh trai" Vú Sữa.

Sáng 12/4, Thảo Cầm Viên Sài Gòn tổ chức "mừng đầy tháng" cho ngựa lùn Cacao, cùng sinh nhật cho "đàn anh" Vú Sữa và linh cẩu Bánh Mì. Sự kiện thu hút đông đảo du khách tham gia, với điểm nhấn là "chiếc bánh kem" đặc biệt làm từ rau củ.

Tâm điểm sự kiện là lễ "ra mắt" chính thức Cacao, cá thể ngựa lùn pony sinh ngày 11/3, con của cặp ngựa Thị Mai và Văn Mai. Sau một tháng, Cacao phát triển khỏe mạnh, nhanh nhẹn và thích nghi tốt với môi trường sống. Khi mới sinh, cá thể này nặng khoảng 12 kg, hiện đạt 21 kg; cao 65 cm và dài thân 51 cm.

Cacao sở hữu bộ lông gần giống "bố" Văn Mai, kết hợp phần lông trắng ở chân thừa hưởng từ mẹ. Dù còn nhỏ, cá thể này đã bộc lộ tính cách hiếu động, tinh nghịch, được đánh giá không kém cạnh "đàn anh" Vú Sữa.

Thao Cam Vien anh 1

Ngựa lùn Cacao nô đùa bên cạnh ngựa mẹ Thị Mai.

Sự kiện cũng đánh dấu sinh nhật của Vú Sữa sinh ngày 13/4/2023, nổi bật với tính cách năng động và thân thiện. Ban đầu khá rụt rè khi gặp người lạ, nhưng sau quá trình tương tác và huấn luyện bằng phần thưởng như cà rốt, cá thể này dần trở nên dạn dĩ, chủ động tiếp cận du khách.

Tại Thảo Cầm Viên, công tác chăm sóc gia đình ngựa lùn áp dụng phương pháp "tập luyện tích cực", khuyến khích hành vi hợp tác bằng phần thưởng như cà rốt, khoai lang hoặc chuối.

Bên cạnh đó, linh cẩu Bánh Mì sinh ngày 13/4/2017 cũng được tổ chức sinh nhật. Đây là đại diện của nhóm động vật châu Phi tại vườn thú, có đặc điểm dễ nhận dạng với vai cao, lưng dốc, chân trước dài hơn chân sau.

Kích thước cơ thể dao động từ 95-165 cm, cao 70-92 cm, nặng trung bình 40-80 kg. Tuổi thọ của linh cẩu khoảng 12-25 năm trong điều kiện tự nhiên hoặc bán hoang dã. Thức ăn của linh cẩu khá đa dạng, từ săn mồi như linh dương, ngựa vằn đến ăn xác thối, đóng vai trò quan trọng trong việc làm sạch môi trường và hạn chế lây lan dịch bệnh.

Thao Cam Vien anh 2

Du khách đổ xô tham quan chuồng của gia đình ngựa lùn.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn được thành lập ngày 23/3/1864, là vườn thú lâu đời thứ 8 trên thế giới và thuộc nhóm công trình văn hóa - lịch sử lâu đời nhất tại TP.HCM. Mới đây, đơn vị đã tổ chức kỷ niệm 162 năm thành lập. Sở thú rộng khoảng 20 ha, hiện nuôi dưỡng 138 loài động vật cùng hàng trăm loài thực vật quý hiếm.

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán, năm 2025, Thảo Cầm Viên ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ gần 148,6 tỷ đồng, tăng so với mức gần 128 tỷ đồng của năm trước. Sau khi trừ các khoản giảm trừ, doanh thu thuần đạt hơn 148,5 tỷ đồng.

Châu Sa

Ảnh: Khương Nguyễn

