Lô Lô Chải lát đá đường nội thôn

Hai hạng mục xây dựng hệ thống thoát nước thải và lát đá đường trong nội thôn Lô Lô Chải dự kiến đều triển khai và hoàn thành trong năm 2026.

Hình ảnh 3D phương án lát đá trong nội thôn Lô Lô Chải.

Ngày 12/4, trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Ma Doãn Khánh, Phó Chủ tịch UBND xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang cho biết địa phương đang triển khai các dự án hạ tầng tại thôn Lô Lô Chải, hướng tới mục tiêu đưa nơi đây trở thành điểm sáng về phát triển du lịch bền vững ở vùng cao.

Theo phương án đề xuất, việc chỉnh trang được thực hiện theo 2 giai đoạn, tập trung vào trục không gian trung tâm của thôn.

Giai đoạn 1 kết nối tuyến đường từ Nhà văn hóa thôn đến khu vực Trường PTDTBT THCS Lũng Cú.

Giai đoạn 2 hoàn thiện tuyến từ cổng thôn đến Trường Mầm non, qua đó hình thành trục cảnh quan đồng bộ, xuyên suốt.

Trong đó, dự án xây dựng hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt tại khu vực trung tâm xã Lũng Cú và Làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Lô Lô Chải đã được phê duyệt, dự kiến khởi công vào tháng 5. Hạng mục triển khai gồm hệ thống cống, rãnh, cống thu gom, bể chứa và các công trình phụ trợ.

Ảnh 3D mô phỏng đá lát đường sử dụng họa tiết lấy cảm hứng từ hoa văn trang phục của người Lô Lô tại địa phương.

Dự án đường nội thôn Lô Lô Chải, gồm hạng mục lát đá và cống thoát nước, dự kiến khởi công vào tháng 6. Tuyến lát đá đầu tiên kéo dài từ Nhà văn hóa thôn đến ngã ba Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Lũng Cú, dài 266 m, với tổng diện tích lát khoảng 1.150 m2.

Theo phương án được lựa chọn, mặt đường lát đá sẽ sử dụng họa tiết lấy cảm hứng từ hoa văn trang phục của người Lô Lô tại địa phương. Vật liệu gồm đá xanh Thanh Hóa, kết hợp đá bazan và đá Sính Lủng khai thác tại xã Sính Lủng. Cách làm này được đánh giá giúp công trình có độ bền cao, dễ vệ sinh, thuận lợi thi công, đồng thời tạo điểm nhấn cảnh quan mang bản sắc văn hóa bản địa.

Hiện trạng mặt đường bê tông tuyến đường nội thôn Lô Lô Chải. Ảnh: Hồng Nhung.

Lãnh đạo xã Lũng Cú nhận định việc đầu tư tại Lô Lô Chải không dừng ở nâng cấp hạ tầng dân sinh. Đây còn là bước chỉnh trang cần thiết để ngôi làng giữ được không gian truyền thống, bảo vệ môi trường và thích ứng với sức ép ngày càng lớn từ phát triển du lịch. Các hạng mục thoát nước và lát đá đường làng giữ vai trò nền tảng trong chỉnh trang không gian, góp phần định hình diện mạo “bản sắc - xanh - bền vững” cho Lô Lô Chải.

Để bảo đảm hiệu quả lâu dài, địa phương sẽ tăng cường tham vấn các cơ quan chuyên môn, chuyên gia trong lĩnh vực kiến trúc, du lịch; đồng thời phát huy vai trò của cộng đồng dân cư trong việc giữ gìn cảnh quan, xây dựng môi trường sống hài hòa, bền vững.

Lô Lô Chải là thôn thuộc xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang (Hà Giang cũ), nằm dưới chân cột cờ Lũng Cú, gần điểm cực Bắc của Tổ quốc. Ngôi làng được biết đến với nhà trình tường, hàng rào đá, nếp sống của đồng bào Lô Lô và mô hình du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa. Ngày 17/10/2025, Lô Lô Chải được UN Tourism vinh danh trong danh sách “Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025”, sau khi vượt qua hơn 270 hồ sơ từ 65 quốc gia. Danh hiệu này trở thành đòn bẩy quan trọng, giúp ngôi làng vùng cao được biết đến rộng rãi hơn và thu hút lượng khách lớn sau khi được công bố. Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang, lượng khách đến Lô Lô Chải tăng đều trong những năm gần đây. Năm 2020, thôn đón hơn 50.000 lượt khách; đến năm 2024, con số này vượt 102.000 lượt, trong đó khoảng 45% là khách lưu trú. Sau danh hiệu quốc tế, nhiều thời điểm Lô Lô Chải ghi nhận lượng khách tăng mạnh.