Chỉ còn 4 phòng trống ở Lô Lô Chải ngày 30/4-1/5

Nửa tháng trước kỳ nghỉ lễ, Lô Lô Chải gần như kín phòng. Toàn bản hiện chỉ còn 4 phòng trống ngày 30/4-1/5, cho thấy sức hút của điểm đến cực Bắc này vẫn rất lớn trong mùa cao điểm.

Lô Lô Chải qua máy ảnh du khách tháng 12/2025. Ảnh: Phạm Đức Hòa.

Trao đổi với Tri Thức - Znews chiều 10/4, ông Sình Dỉ Gai, trưởng làng Lô Lô Chải (xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang), cho biết toàn bản "gần như đã kín phòng" vào 2 ngày chính lễ (30/4-1/5). Theo đó, 2 ngày này, toàn làng chỉ còn 4 phòng trống tại 2 homestay, trong khi các cơ sở còn lại hầu như đã hết chỗ, tương đương tỷ lệ lấp đầy đạt khoảng 98-99%.

"Với quỹ phòng hiện tại, khách không còn nhiều sự lựa chọn", ông Gai nói và cho biết số phòng còn lại nhiều khả năng cũng sẽ sớm được lấp đầy trong những ngày tới.

Thống kê từ trường làng, hiện Lô Lô chải có tổng 63 hộ kinh doanh homestay với tổng 756 phòng lưu trú.

Homestay Motogo ở trung tâm bản Lô Lô Chải. Ảnh: Hồng Nhung.

Kín phòng, nhưng tốc độ vừa phải

Dù quỹ phòng toàn làng đã gần chạm ngưỡng tối đa, nhịp đặt chỗ tại từng cơ sở không hoàn toàn giống nhau. Từ thực tế vận hành ở một homestay trong bản, Hồng Nhung, quản lý Motogo Homestay, cho biết tốc độ lấp đầy năm nay có phần chậm hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo cô, cơ sở hiện có 7 phòng và đã kín chỗ trong hai ngày cao điểm 30/4 và 1/5, trong khi những ngày nghỉ còn lại vẫn còn một số phòng trống. Cơ sở bắt đầu tăng lượt đặt phòng từ cuối tháng 3.

Nhung cho rằng nguyên nhân do trong làng xuất hiện thêm nhiều cơ sở lưu trú mới, khiến du khách có thêm lựa chọn. Bên cạnh đó, thời tiết nắng nóng cũng phần nào khiến Hà Giang lép vế hơn so với các điểm đến biển trong dịp nghỉ dài.

Hạng phòng đôi VIP tại Amazing có giá 1,3 triệu đồng/phòng. Ảnh: Nguyễn Thảo.

Trong khi đó, homestay Gõ Kiến lại rơi vào tình trạng “không còn phòng để bán” vào dịp nghỉ lễ 30/4, công suất đạt 100% từ cuối tháng 3. Chủ cơ sở lưu trú cho hay khách rục rịch đặt phòng cho mùa lễ khá sớm - từ giữa tháng 2 - do lo ngại cao điểm nhanh hết chỗ.

"Ngày 30/4 là thời điểm kín đầu tiên, sau đó 1/5 cũng nhanh chóng 'cháy' chỗ", đại diện homestay cho nói.

Đơn vị có 13 phòng, giá niêm yết từ 1,2 triệu đồng/phòng/đêm, được công khai ngay trước cửa homestay.

Kỳ nghỉ năm nay, tệp khách chính của homestay là nhóm gia đình, thường đặt 2 đêm lưu trú, còn các phòng ở tầng 2 với không gian thoáng và yên tĩnh là loại hết trước.

Tương tự, tại Amazing Homestay, Nguyễn Thảo, chủ cơ sở, cho biết công suất phòng đạt 100% từ giữa tháng 3.

Du khách tham quan làng Lô Lô Chải, ngày 22/11/2025. Ảnh: Hiếu Rùa.

Theo Thảo, phần lớn khách dịp lễ chỉ ở một đêm rồi tiếp tục hành trình khám phá Đồng Văn. Trước dự kiến lượng khách đổ về đông, cơ sở dự kiến thuê thêm 3-4 nhân sự để phục đợt cao điểm lễ.

Lưu ý gì khi đến Lô Lô Chải dịp lễ?

Cũng trong chiều 10/4, trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Trần Đức Chung, Chủ tịch UBND xã Lũng Cú (tỉnh Tuyên Quang), nhận định lượng khách đến Lô Lô Chải trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay nhiều khả năng tiếp tục tăng mạnh.

Theo ông, đà tăng này có cơ sở rõ ràng khi chỉ trong 3 tháng đầu năm, lượng khách đến làng đã đạt khoảng 45% so với tổng lượng khách của cả năm 2025.

Lô Lô Chải ẩn hiện trong lớp sương mờ, đằng xa là cột cờ Lũng Cú. Ảnh: Hiếu Rùa.

Hiệu ứng từ danh hiệu “Làng du lịch tốt nhất thế giới” vẫn đang kéo khách đến Lô Lô Chải và Lũng Cú. Từ tháng 10/2025, lượng khách tới xã Lũng Cú duy trì ở mức khoảng 10.000 lượt/tuần, thậm chí có thời điểm lên tới 12.000-15.000 lượt/tuần.

Để chuẩn bị cho kỳ nghỉ cao điểm, xã đang tăng cường tuyên truyền, phân luồng giao thông nhằm hạn chế ách tắc, đồng thời tổ chức kiểm tra hàng ngày tại các nhà hàng, homestay và những công trình đang xây dựng ở Lô Lô Chải cùng một số điểm du lịch trọng điểm.

Chính quyền địa phương cũng tập trung rà soát việc chấp hành quy hoạch, trật tự xây dựng, kiến trúc cảnh quan và các quy định về đất đai. Những trường hợp ảnh hưởng đến không gian du lịch đều bị nhắc nhở, lập biên bản và yêu cầu khắc phục.

Du khách lưu trú, trải nghiệm cuộc sống bản địa tại Gõ Kiến Homestay trong làng Lô Lô Chải tháng 7/2025. Ảnh: NVCC.

Theo ông Chung, việc siết quản lý từ sớm là cần thiết để giữ diện mạo điểm đến, đảm bảo chất lượng phục vụ và tránh phát sinh vi phạm trong giai đoạn khách tăng mạnh.

Cùng với đó, ông Sình Dỉ Gai cho biết các tổ công tác đang tăng cường kiểm tra giá niêm yết, vệ sinh môi trường và điều kiện phục vụ tại các cơ sở kinh doanh, nhằm hạn chế tình trạng đẩy giá, đầu cơ phòng hoặc phục vụ thiếu kiểm soát trong cao điểm du lịch.

Ông Gai lưu ý giá phòng tại Lô Lô Chải dịp lễ được quản lý theo khung niêm yết công khai, phổ biến từ khoảng 500.000 đồng đến 1,2 triệu đồng/phòng/đêm. Với những homestay đầu tư tốt hơn, có phòng rộng, vị trí đẹp hoặc thuộc hạng cao hơn, mức giá khoảng 2,6-3 triệu đồng/phòng/đêm.

Đồng thời, trưởng làng khuyến cáo du khách nên đặt phòng trực tiếp với chủ cơ sở lưu trú để tránh bị chênh giá qua trung gian, cũng như nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh và bảo vệ không gian chung của bản.

Sau kinh nghiệm ùn tắc của mùa lễ năm trước, xã đã triển khai phương án yêu cầu ôtô dừng bên ngoài khu vực bản để du khách đi bộ vào trong, giảm áp lực lên các tuyến đường nhỏ.

Lô Lô Chải nằm dưới chân núi Rồng, phía Bắc cột cờ Lũng Cú (huyện Đồng Văn, Hà Giang cũ), được ví như "ngôi làng cổ tích" nhờ những ngôi nhà tường trình bằng đất, mái ngói âm dương, hàng rào đá và không gian đậm bản sắc của người Lô Lô. Tháng 10/2025, Lô Lô Chải được UN Tourism vinh danh là “Làng du lịch tốt nhất thế giới” năm 2025. Danh hiệu này giúp ngôi làng dưới chân cột cờ Lũng Cú được biết đến rộng rãi hơn, trở thành một trong những điểm du lịch cộng đồng nổi bật ở vùng cực Bắc Việt Nam.