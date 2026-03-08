Tạm đóng cửa một homestay ở Lô Lô Chải

Homestay/nhà hàng A Mẩy tại làng Lô Lô Chải (Tuyên Quang) bị yêu cầu tạm dừng hoạt động sau khi đoàn kiểm tra phát hiện vi phạm về niêm yết giá và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Khu vực nhà hàng A Mẩy khi tổ công tác đến kiểm tra ngày 6/3.

Ngày 7/3, theo Quyết định số 447/QĐ-UBND của UBND xã Lũng Cú, tổ công tác tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ lưu trú và nhà hàng tại thôn Lô Lô Chải, điểm du lịch cộng đồng nằm dưới chân cột cờ Lũng Cú (Tuyên Quang).

Đoàn kiểm tra do ông Ma Doãn Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Lũng Cú, làm trưởng đoàn. Hoạt động nhằm rà soát việc chấp hành các quy định trong kinh doanh dịch vụ du lịch, đảm bảo môi trường du lịch an toàn, văn minh.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận một số cơ sở còn tồn tại hạn chế như chưa thực hiện đầy đủ quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, chưa khai báo lưu trú cho khách theo quy định, khu vực chế biến thực phẩm chưa đảm bảo vệ sinh.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản nhắc nhở, yêu cầu các cơ sở khắc phục ngay các tồn tại, đồng thời hướng dẫn chủ cơ sở thực hiện đúng quy định pháp luật. Những trường hợp vi phạm nghiêm trọng được lập hồ sơ để xử lý theo quy định.

Đáng chú ý, Homestay/nhà hàng A Mẩy bị kiểm tra sau khi xuất hiện phản ánh trên mạng xã hội liên quan đến giá dịch vụ ăn uống. Kết quả kiểm tra cho thấy cơ sở không niêm yết giá món ăn, không thực hiện quy trình kiểm thực ba bước và lưu mẫu thực phẩm, nhân viên chế biến không đội mũ, không đeo khẩu trang và không sử dụng găng tay khi tiếp xúc với thực phẩm chín.

Lực lượng chức năng làm việc với chủ cơ sở kinh doanh homestay/nhà hàng A Mẩy tại Lô Lô Chải ngày 6/3.

Tổ công tác đã lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính, đồng thời yêu cầu cơ sở tạm dừng hoạt động kinh doanh ăn uống để khắc phục các sai phạm và hoàn thiện các điều kiện theo quy định trước khi được phép hoạt động trở lại.

Theo UBND xã Lũng Cú, việc tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh du lịch nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo vệ quyền lợi du khách, đồng thời xây dựng hình ảnh Lũng Cú - Lô Lô Chải trở thành điểm đến an toàn, văn minh và thân thiện đối với du khách.

Lô Lô Chải là ngôi làng của người Lô Lô nằm dưới chân cột cờ Lũng Cú, thuộc xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn (Tuyên Quang). Ngôi làng hiện có khoảng 120 hộ dân sinh sống, nổi bật với kiến trúc nhà trình tường đất, mái ngói âm dương, không gian sinh hoạt truyền thống và cảnh quan cao nguyên đá đặc trưng.

Năm 2025, Lô Lô Chải được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) vinh danh là “Làng du lịch tốt nhất thế giới”. Danh hiệu này giúp lượng khách đến địa phương tăng mạnh, đặc biệt vào các dịp lễ, Tết và cuối tuần. Nhu cầu lưu trú tăng cao cũng kéo theo nhiều hộ dân chuyển sang làm homestay hoặc mở thêm dịch vụ du lịch, góp phần thay đổi sinh kế và diện mạo kinh tế của ngôi làng vùng cực Bắc Tổ quốc.

Theo ông Sình Dỉ Gai, trưởng thôn Lô Lô Chải, iện làng có khoảng 60-62 hộ kinh doanh homestay, tăng khoảng 20% so với năm trước khi chỉ có khoảng 50-52 hộ tham gia dịch vụ lưu trú. Ngoài homestay, nhiều hộ còn mở nhà hàng, quán cà phê, bán đồ lưu niệm và dịch vụ du lịch để phục vụ du khách.