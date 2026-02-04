Thảo Cầm Viên lãi 5 năm liền

Năm 2025, Thảo Cầm Viên Sài Gòn ghi nhận doanh thu hơn 148,5 tỷ đồng, lãi sau thuế gần 5,8 tỷ đồng, đánh dấu 5 năm liên tiếp duy trì lợi nhuận dương.

Thảo Cầm Viên tiếp tục kinh doanh khởi sắc trong năm 2025. Ảnh: Khương Nguyễn.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán, năm 2025, Thảo Cầm Viên đạt doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ gần 148,6 tỷ đồng , tăng so với mức gần 128 tỷ đồng của năm trước. Sau khi trừ các khoản giảm trừ, doanh thu thuần đạt 148.561 tỷ đồng .

Giá vốn hàng bán trong năm ở mức gần 105 tỷ đồng , khiến lợi nhuận gộp đạt 43,6 tỷ đồng , tăng mạnh so với mức 30,5 tỷ đồng của năm 2024. Biên lợi nhuận gộp theo đó được cải thiện rõ rệt, phản ánh hiệu quả tốt hơn trong hoạt động khai thác dịch vụ và kiểm soát chi phí trực tiếp.

Một điểm đáng chú ý là doanh thu hoạt động tài chính năm 2025 đạt 5,7 tỷ đồng , cao gấp hơn 4 lần so với năm trước. Trong khi đó, doanh nghiệp hầu như không phát sinh chi phí tài chính đáng kể, cho thấy cơ cấu vốn không chịu áp lực vay nợ.

Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lên 38,2 tỷ đồng từ mức 24,7 tỷ đồng của năm 2024. Dù vậy, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh vẫn đạt hơn 11 tỷ đồng , tăng hơn 50% so với cùng kỳ.

Ở chiều ngược lại, hoạt động khác tiếp tục ghi nhận lỗ. Năm 2025, thu nhập khác đạt 1,3 tỷ đồng nhưng chi phí khác lên tới gần 4,9 tỷ đồng , khiến khoản lỗ khác hơn 3.716 tỷ đồng . Tuy nhiên, mức lỗ này đã được bù đắp bởi kết quả tích cực từ hoạt động kinh doanh chính.

Kết thúc năm, tổng lợi nhuận kế toán trước thuế của Thảo Cầm Viên đạt 7,4 tỷ đồng và lãi sau thuế gần 5,8 tỷ đồng . Mức lãi này đánh dấu 5 năm liên tiếp sở thú duy trì lợi nhuận dương.

Thảo Cầm Viên có lãi 5 năm liên tiếp Nguồn: BCTC DN Nhãn 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LNST Tỷ đồng -1.6 0.5 2.9 8.4 5.1 5.8

Xét về cơ cấu doanh thu, nguồn thu từ vé cổng tiếp tục đóng vai trò chủ đạo. Trong năm 2025, Thảo Cầm Viên bán được trên 1,8 triệu vé, mang về hơn 104,6 tỷ đồng doanh thu (đã gồm VAT). Doanh thu từ các hoạt động dịch vụ, kinh doanh phụ trợ đạt gần 58,8 tỷ đồng , trong đó đáng kể là mảng giải khát - ẩm thực, trò chơi, xe điện và các dịch vụ trải nghiệm trong khuôn viên.

Thảo Cầm Viên được xây dựng năm 1864 với tên gọi đầu tiên là Vườn Bách Thảo, sau đó được người dân TP.HCM quen gọi là sở thú. Công trình được xây dựng cùng thời với Bưu điện Thành phố, chợ Bến Thành, Nhà thờ Đức Bà...

Chức năng chính của Thảo Cầm Viên là quản lý vườn thú cổ 160 năm tuổi, chăm sóc gần 2.000 cá thể động vật và hơn 2.000 cá thể thực vật, trong đó có nhiều loại quý hiếm, đang có nguy cơ tuyệt chủng. Giá vé vào cổng hiện là 60.000 đồng cho người lớn và 40.000 đồng cho trẻ em cao 1-1,3 m.

Đầu năm 2025, Thảo Cầm Viên chính thức thoát cảnh nợ thuế gần 850 tỷ đồng khi được TP.HCM giao quyền sử dụng hơn 96% diện tích đất, thay vì cho thuê đất như quyết định đã ban hành trước đó.

Theo quyết định mới, UBND TP.HCM giao hơn 164.702 m2 đất thuộc mục đích công cộng (không có mục đích kinh doanh) cho Thảo Cầm Viên để quản lý, sử dụng vào việc duy tu, bảo dưỡng công viên cây xanh, bảo tồn động thực vật quý hiếm và thực hiện các chức năng giáo dục, nghiên cứu khoa học.