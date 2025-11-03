Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thảo Cầm Viên bán hơn 1,5 triệu vé trong 9 tháng

  • Thứ hai, 3/11/2025 18:37 (GMT+7)
Với hơn 1,5 triệu lượt khách ghé thăm, hoạt động bán vé vào cổng mang về gần 78 tỷ đồng cho Thảo Cầm Viên trong 9 tháng.

Ca sĩ Sơn Tùng MTP checkin tại Thảo Cầm Viên. Ảnh: FBNV.

Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn - đơn vị quản lý sở thú cùng tên - vừa công bố báo cáo tài chính quý III hé lộ kết quả kinh doanh trong 9 tháng đầu năm.

Theo đó, doanh thu thuần đạt gần 122 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong cơ cấu doanh thu, bán vé vẫn là nguồn thu chủ lực, với hơn 1,5 triệu vé được tiêu thụ trong 9 tháng, tương đương trung bình hơn 5.500 lượt khách mỗi ngày. Doanh thu bán vé (chưa bao gồm thuế) đạt gần 78 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, sở thú tại TP.HCM có thêm doanh thu ở các mảng kinh doanh khác, nổi bật có giải khát - ẩm thực, trò chơi, vé ôtô theo ngày, vé xe lửa - xe điện.

Sau khi trừ giá vốn, lợi nhuận gộp đạt 34,4 tỷ đồng, cao hơn 20% so với cùng kỳ năm trước.

Thảo Cầm Viên nói không với lãi vay nên không tốn chi phí tài chính. Họ cũng không ghi nhận chi phí bán hàng. Nhóm chi phí thường xuyên duy nhất là quản lý doanh nghiệp với hơn 28,8 tỷ đồng, tăng gần 22%.

Tổng lại, Thảo Cầm Viên lãi sau thuế hơn 4,8 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm. Con số này tăng gần 12% so với cùng kỳ và vượt lợi nhuận cả năm giai đoạn 2014-2022.

Lợi nhuận những năm gần đây của Thảo Cầm Viên
Nguồn: BCTC DN
Nhãn20152016201720182019202020212022202320246T/2025
LNST Tỷ đồng 0.50.91.21.31.6-1.60.52.98.45.14.8

Thảo Cầm Viên được xây dựng năm 1864 với tên gọi đầu tiên là Vườn Bách Thảo, sau đó được người dân TP.HCM quen gọi là sở thú. Công trình được xây dựng cùng thời với Bưu điện Thành phố, chợ Bến Thành, Nhà thờ Đức Bà...

Chức năng chính của Thảo Cầm Viên là quản lý vườn thú cổ 160 năm tuổi, chăm sóc gần 2.000 cá thể động vật và hơn 2.000 cá thể thực vật, trong đó có nhiều loại quý hiếm, đang có nguy cơ tuyệt chủng. Giá vé vào cổng hiện là 60.000 đồng cho người lớn và 40.000 đồng cho trẻ em cao 1-1,3 m.

Đầu năm nay, Thảo Cầm Viên chính thức thoát cảnh nợ thuế gần 850 tỷ đồng khi được TP.HCM giao quyền sử dụng hơn 96% diện tích đất, thay vì cho thuê đất như quyết định đã ban hành trước đó.

Theo quyết định mới, UBND TP.HCM giao hơn 164.702 m2 đất thuộc mục đích công cộng (không có mục đích kinh doanh) cho Thảo Cầm Viên để quản lý, sử dụng vào việc duy tu, bảo dưỡng công viên cây xanh, bảo tồn động thực vật quý hiếm và thực hiện các chức năng giáo dục, nghiên cứu khoa học.

Mỗi ngày Thảo Cầm Viên đón 5.500 lượt khách, nửa năm lãi hơn 3 tỷ

Gần 1 triệu lượt khách tham quan trong nửa đầu năm đem về gần 56,6 tỷ đồng tiền vé vào cổng. Thảo Cầm Viên lãi 3,2 tỷ đồng, giảm mạnh so với cùng kỳ nhưng vượt xa giai đoạn trước 2022.

11:33 6/8/2025

Thảo Cầm Viên mất hơn một nửa lợi nhuận quý I

Doanh thu tăng không đủ bù đắp mức tăng của chi phí vận hành và quản lý khiến Thảo Cầm Viên giảm một nửa lợi nhuân quý I so với cùng kỳ.

15:51 5/5/2025

Được TP.HCM giao đất, Thảo Cầm Viên thoát cảnh nợ thuế gần 850 tỷ

UBND TPHCM đã quyết định sửa đổi quyết định cho thuê đất trước đây thành giao đất cho Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn.

17:25 3/4/2025

