Ngựa lùn mới sinh ở Thảo Cầm Viên gây sốt

Cá thể ngựa lùn Cacao vừa chào đời tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn thu hút sự chú ý nhờ vẻ ngoài đáng yêu, hiếu động, nhanh chóng trở thành "ngôi sao nhí".

Cá thể ngựa lùn mới sinh tại Thảo Cầm Viên được đặt tên là Cacao. Ảnh: ĐVCC.

Sau hơn 11 tháng mang thai, ngựa mẹ Thị Mai sinh con lúc 20h45 ngày 11/3, ngựa con được đặt tên là Cacao. Đến nay, gia đình ngựa lùn tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn có 4 thành viên gồm Văn Mai, Thị Mai, Vú Sữa và Cacao.

Theo ghi nhận từ người chăm sóc, Thị Mai sớm thể hiện bản năng làm mẹ. Trong những giờ đầu, khi ngựa con chưa tìm được nguồn sữa, ngựa mẹ chủ động dùng đầu đẩy con về phía bầu sữa.

Ngựa con có bộ lông gần giống "bố" Văn Mai, điểm thêm phần lông trắng ở chân thừa hưởng từ mẹ. Dù mới chào đời, Cacao đã bộc lộ sự hiếu động, tinh nghịch, được đánh giá không kém cạnh "đàn anh" Vú Sữa.

Trong khi đó, Văn Mai vẫn giữ vai trò "trụ cột" với sự điềm tĩnh quen thuộc, thường xuyên quan sát và tương tác nhẹ nhàng với ngựa mẹ và ngựa con. Vú Sữa ban đầu tỏ ra bỡ ngỡ trước sự xuất hiện của thành viên mới, song được kỳ vọng sẽ sớm thích nghi.

Ngựa mẹ Thị Mai tại Thảo Cầm Viên. Ảnh: Linh Huỳnh.

Để đảm bảo quá trình sinh nở an toàn, ngựa mẹ được theo dõi chặt chẽ trong giai đoạn cuối thai kỳ. Khu vực nuôi được bố trí riêng, kết hợp chế độ dinh dưỡng, chăm sóc và theo dõi sức khỏe kỹ lưỡng. Hệ thống camera được lắp đặt để quan sát liên tục, kịp thời hỗ trợ khi cần thiết.

Sự xuất hiện của Cacao nhanh chóng thu hút sự chú ý của khách tham quan khi con vật liên tục di chuyển, khám phá môi trường xung quanh. Đại diện đơn vị chăm sóc cho biết việc chào đón cá thể mới không chỉ bổ sung cho quần thể nuôi dưỡng mà còn góp phần tạo thêm trải nghiệm cho du khách.

Tại Thảo Cầm Viên, công tác chăm sóc gia đình ngựa lùn áp dụng phương pháp "tập luyện tích cực", khuyến khích hành vi hợp tác bằng phần thưởng như cà rốt, khoai lang hoặc chuối. Thức ăn được cắt nhỏ, đảm bảo an toàn.

Mỗi cá thể tiêu thụ khoảng 7-8 kg thức ăn khô mỗi ngày, chia làm ba bữa. Khẩu phần được bổ sung thêm trái cây, vitamin, khoáng chất và nước sạch.

Ngựa là loài sống theo bầy, có trí nhớ tốt và nhạy cảm với cảm xúc con người. Việc tiếp cận nhẹ nhàng, kiên nhẫn giúp chúng dần thích nghi và xây dựng sự tin tưởng. Trường hợp của Vú Sữa cho thấy điều này khi từ trạng thái dè dặt ban đầu đã trở nên dạn dĩ hơn sau thời gian được chăm sóc phù hợp.

Trẻ em vui chơi tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn, tháng 1/2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Trước đó, trong chương trình kỷ niệm 162 năm thành lập, Thảo Cầm Viên đã tổ chức "ra mắt" ngựa lùn Cacao với công chúng, bên cạnh các "idol Zoobiz" như vẹt, dê, cừu, rùa Sulcata và thiên nga đen.

Sự kiện diễn ra với nhiều hoạt động như biểu diễn nghệ thuật, giao lưu, tham quan và giới thiệu sản phẩm mới. Chương trình cũng đánh dấu một năm triển khai tour đêm "Khi màn đêm buông xuống", sản phẩm du lịch mang đến trải nghiệm quan sát động vật về đêm. Khép lại sự kiện là hoạt động diễu hành kết hợp tham quan bằng tàu lửa quanh khuôn viên.