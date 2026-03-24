Màn chặt gà nướng 'tan nát' của khách Pháp tại Bản Liền

Lưu trú tại một nhà dân tại Bản Liền, Maxime trải nghiệm việc chặt gà nướng cho bữa ăn. Anh bất ngờ khi biết ở địa phương, chặt gà là "kỹ năng" để chinh phục bố vợ.

Maxime thích thú với trải nghiệm chặt thịt gà khi du lịch tại Bản Liền. Ảnh: Lâm A Nâng.

Cầm chiếc dao cỡ lớn trên tay, Maxime (quốc tịch Pháp) lóng ngóng chặt thịt gà nướng. Xếp từng miếng ra đĩa lộn xộn, anh tiết lộ mình biết nấu ăn cơ bản, nhưng đây là lần đầu tiên chặt gà theo kiểu Việt Nam.

Maxime là một trong ngày càng nhiều khách quốc tế đến Bản Liền - bản làng nhỏ ở Lào Cai bất ngờ nổi tiếng nhờ làm bối cảnh trong chương trình truyền hình thực tế Gia Đình Haha.

Tháng 3, đến thăm ngôi làng, Maxime không chỉ tận hưởng thiên nhiên, văn hóa địa phương, mà còn trải nghiệm những công việc như một người bản địa, trong đó có chặt thịt gà.

"Ở Việt Nam có câu ra mắt bố vợ là phải biết chặt gà", Lâm A Nâng, chủ homestay nơi Maxime lưu trú, nói đùa với vị khách ngoại quốc.

Nghe vậy, nam du khách tỏ ra ngạc nhiên: "Vậy nếu tôi chặt không đẹp là bị từ chối luôn hả?". Phản ứng này khiến mọi người xung quanh bật cười.

"Du khách đến Việt Nam không chỉ để ăn ngon, mà còn để tham gia những kỹ năng rất đời, rất thật, rất vui. Và đôi khi một con gà cũng có thể trở thành cầu nối văn hoá", A Nâng chia sẻ lại câu chuyện của Maxime với Tri Thức - Znews.

Lâm A Nâng hướng dẫn du khách Pháp chặt thịt gà. Ảnh: Lâm A Nâng.

Bản Liền không chỉ nổi tiếng nhờ là nơi ghi hình chương trình. Ở góc độ du lịch, địa phương được đánh giá đã làm tốt khi mạnh dạn tận dụng "sức nóng" tên tuổi để thu hút du khách, nhưng vẫn giữ gìn được cảnh sắc hoang sơ cũng như nề nếp sinh hoạt địa phương.

Tại Bản Liền Forest Homestay nơi gia đình Lâm A Nâng làm chủ, du khách thường được chủ nhà mời cùng đi rừng hái chè, lên nương, xuống suối bắt cá, bắt gà, nấu ăn, giã bánh hoặc nhóm bếp...

Các hoạt động sôi động hơn như trekking quanh bản, tắm suối hay sinh hoạt giao lưu buổi tối cũng được thực hiện liên tục, gắn kết du khách và người bản địa.

"Tại homestay của tôi, du lịch là cho khách tập trung vào trải nghiệm đời sống thay vì trình diễn", A Nâng nói.

Du khách trải nghiệm hái chè tại Bản Liền. Ảnh: Bản Liền Forest Homestay.

Ông Lương Mạnh Hà, Chủ tịch UBND xã Bản Liền, bày tỏ sự vui mừng khi du lịch địa phương đạt hiệu ứng tốt, giúp nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

"Du lịch cộng đồng mang đến cho họ công việc và nguồn thu nhập ổn định. Xã cũng sẽ đồng hành, tổ chức lớp tập huấn về kĩ năng, ngoại ngữ, hướng đến cách phục vụ ngày càng chuyên nghiệp, nhưng vẫn bảo tồn bản sắc vốn có của người Tày. Các sản vật địa phương hay sản phẩm mới dự kiến phát triển trong thời gian tới để giữ sức hút cho Bản Liền", ông cho biết.

Trong khi đó, ở góc độ nghiên cứu, tiến sĩ Dương Đức Minh, Phó Viện Trưởng Viện nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Du lịch (ITERD), cho rằng sự thành công của Bản Liền chứng minh truyền hình thực tế có thể thúc đẩy du lịch. Tuy nhiên, cơ hội sẽ đi liền với thách thức.

"Cần chiến lược dài hạn về truyền thông và sản phẩm đặt trọng tâm vào bản sắc, để du khách không chỉ đến vì những gì đã thấy trên truyền hình, mà quay lại sống cùng văn hóa", ông nói.

Bản Liền xuất hiện trong 4 tập thuộc chặng đầu tiên của chương trình Gia Đình Haha. Ảnh: Gia Đình Haha.