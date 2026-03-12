Vì sao khách Tây mang 3 vali rỗng đến Việt Nam?

Một số du khách quốc tế đổ xô mang vali rỗng đến Việt Nam, tìm đến Hội An nơi được mệnh danh "thủ phủ may đo" để đặt trang phục theo yêu cầu chỉ trong 1-2 ngày.

"Tôi đã đến Việt Nam với 3 chiếc vali rỗng", du khách Charisma nói trong đoạn video chia sẻ về chuyến đi hồi tháng 2, hiện thu hút hơn 3 triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Cô cho biết gần như không mang theo quần áo, chỉ mặc bộ đồ đi sân bay. Quyết định này xuất phát từ lời giới thiệu của bạn bè rằng mua sắm ở Việt Nam vừa rẻ vừa đẹp.

Nữ du khách nước ngoài mang theo 3 vali rỗng đến Việt Nam hồi tháng 2. Ảnh: @charismastev.

"Thủ phủ may đo"

Ngay khi đến Hà Nội, Charisma gọi xe công nghệ để di chuyển giữa các cửa hàng thời trang. Tại điểm dừng đầu tiên, nhân viên đưa cho cô một túi mua sắm ngay khi bước vào. Sau vài giờ, cô nói đùa mình đã "tiêu kha khá".

Trong ngày đầu tiên, cô chọn một chiếc váy có túi, một chiếc áo khoác có thể mặc trong nhiều điều kiện thời tiết và một đôi giày da thật giá khoảng 26 USD .

Điểm dừng chân khiến Charisma mong chờ nhất là Hội An, nơi cô gọi là "thủ phủ may đo" của thế giới. Theo nữ du khách, cảm giác bước vào các cửa hàng may đo ở đây giống như "đứa trẻ lạc vào cửa hàng bánh kẹo".

"Ở Hội An, du khách có thể đặt may bất cứ thứ gì. Bạn có thể thấy một chiếc túi, đôi giày hay áo khoác da yêu thích, sau đó chọn màu sắc, chất liệu và loại vải. Họ sẽ tiến hành đo toàn bộ cơ thể để thực hiện sản phẩm", cô nói.

Các cửa hàng may đo quần áo phủ kín phố cổ Hội An. Ảnh: Linh Huỳnh.

Các thợ may chuẩn bị sẵn nhiều mẫu thiết kế theo từng phong cách để khách lựa chọn. Sau khi khách chọn kiểu và vải, họ bắt đầu may, hoàn thành sản phẩm trong vòng 24-72 giờ.

"Tôi chưa từng đặt may quần áo trước đây. Nhưng tôi thực sự nghĩ rằng chỉ riêng việc đến Hội An mua sắm cũng đã đáng để tới Việt Nam", cô nói.

Charisma đặt may nhiều món đồ như váy, áo sơ mi, quần linen và quần jeans. Tất cả đều được hoàn thành trong vòng 24 giờ, vượt ngoài sức tưởng tượng của cô.

Theo nữ du khách, quần áo may đo thường có giá khoảng 30- 50 USD mỗi món. Ngoài ra, cô còn mua thêm nhiều đồ da, túi xách và đồ gốm để "lấp đầy" những chiếc vali mang theo.

"Tại các cửa hàng may đo ở Hội An, việc du khách mang vali rỗng không phải điều hiếm gặp", Nguyễn Thị Thu Ly, đại diện cửa hàng mà Charisma đặt may quần áo, nói với Tri Thức - Znews.

Cô cho biết du khách thường "choáng ngợp" trước hàng trăm cửa hàng may đo trong phố cổ. Mỗi nơi đều có nhiều loại vải phù hợp với khí hậu nhiệt đới như lụa, satin hay lanh.

Hội An là một trong những điểm du lịch hút khách Tây nhất Việt Nam. Ảnh: Linh Huỳnh.

Cửa hàng của Ly hoạt động đã nhiều năm, chủ yếu phục vụ khách quốc tế. Khi đến đây, khách chọn mẫu và loại vải mong muốn. Thợ may sẽ phác thảo thiết kế, lấy số đo cơ thể, tư vấn chất liệu phù hợp rồi tiến hành may theo yêu cầu.

Do du khách thường lưu trú ngắn ngày, một bộ đồ thường được hoàn thiện trong khoảng một ngày. Một số trang phục đơn giản thậm chí chỉ mất 1-2 tiếng. Số lượng khách mỗi ngày khá lớn, có người chỉ đặt 1-2 bộ, nhưng cũng có người đặt đến 20 bộ.

"Nhìn họ mang vali rỗng là hiểu rồi", đại diện cửa hàng bật cười.

Theo Ly, nhiều du khách chia sẻ họ mang vali rỗng sang Việt Nam chỉ để mua quần áo. Khi video của Charisma lan truyền trên mạng xã hội và nhắc đến cửa hàng, cô cho biết "cảm thấy vui vì thương hiệu tiếp cận được nhiều người".

Trào lưu du lịch mua sắm

Charisma không phải trường hợp duy nhất bất ngờ trước dịch vụ may đo tại Hội An. Trên tờ The Mirror, Simon Green, quốc tịch Anh, cũng tìm đến một trong những tiệm may nổi tiếng tại đây. Theo Simon, Hội An được xem là "kinh đô thời trang" của Việt Nam nhờ hàng chục tiệm may cung cấp các sản phẩm từ vest đến váy với giá cả phải chăng.

"Một bộ vest may đo tốt như thế này có thể dễ dàng tốn hơn 1.000 bảng Anh nếu may ở Anh. Nhưng tôi há hốc mồm khi thấy con số 180 bảng Anh hiện lên ở quầy thanh toán", anh kể.

Không riêng Hội An, TP.HCM cũng là điểm mua sắm hấp dẫn với du khách quốc tế. Trong những ngày cuối tại TP.HCM, Charisma tiếp tục mua sắm quần áo tại các cửa hàng thời trang địa phương.

"Chỉ trong một con phố đã có hàng trăm cửa hàng quần áo", cô kể.

Hai du khách nước ngoài mua quần áo tại một trung tâm thương mại ở phường Sài Gòn (TP.HCM). Ảnh: Linh Huỳnh.

Nguyễn Thanh Toàn, chủ một thương hiệu thời trang tại chung cư 26 Lý Tự Trọng (phường Sài Gòn), cho biết phần lớn khách hàng là khách du lịch nước ngoài, chiếm khoảng 70-80% tổng lượng khách. Trong đó, khách đến từ Thái Lan, Singapore và châu Âu chiếm tỷ lệ lớn.

Để phù hợp với nhóm khách này, cửa hàng điều chỉnh kích cỡ lớn hơn so với người Việt, thiết kế theo hướng đơn giản, tinh tế và giữ mức giá thấp hơn nhiều so với các thương hiệu quốc tế.

Theo Sở Du lịch TP.HCM, đến năm 2030, du lịch mua sắm vẫn được xác định là một trong những sản phẩm chủ lực mang lại nguồn thu lớn cho ngành du lịch thành phố.

Trong ngắn hạn, định hướng là tăng chi tiêu mua sắm của du khách quốc tế thông qua việc phát triển hệ thống cửa hàng miễn thuế, trung tâm thương mại và các khu phức hợp mua sắm.

Hai du khách Mỹ tìm kiếm những bộ trang phục thoáng, mát, phù hợp với khí hậu TP.HCM tại một trung tâm mua sắm. Ảnh: Linh Huỳnh.