Báo Tây gọi Hội An là 'điểm đến hiếm có' ở Việt Nam

Du khách check-in chùa Cầu tại phố cổ Hội An, tháng 8/2024. Ảnh: Linh Huỳnh.
Giữa những thành phố sôi động, thị trấn nhộn nhịp và các làng quê yên bình tạo nên bức tranh tổng thể của Việt Nam, Hội An nổi bật như một "kỳ lân" - nơi hiếm có để con người tìm thấy chính mình.
Điểm đến này hội tụ vừa đủ mọi yếu tố cần thiết cho cả du khách lẫn những người đã chọn sinh sống lâu dài, theo tạp chí Lonely Planet.
Từ khu phố cổ được UNESCO công nhận với mạng lưới đường phố cổ kính và những ngôi đền đầy màu sắc, đến cánh đồng lúa xanh mướt và một nền ẩm thực phong phú, Hội An mang đến vô vàn trải nghiệm.
Nằm trên dải ven biển miền Trung, cách TP Đà Nẵng chưa đầy một giờ lái xe và khoảng 3 giờ từ cố đô Huế, Hội An mở ra nhiều lựa chọn phù hợp với đa dạng sở thích. Dù những con phố tường vàng nhuốm màu thời gian ở khu phố cổ là điểm hút chính, du khách vẫn có thể tìm thấy nhiều lý do khác để lưu lại lâu hơn.
Thời điểm lý tưởng
"Thời điểm lý tưởng để đến Hội An?". Câu trả lời ngắn gọn là bất cứ khi nào có thể, bởi mỗi mùa đều mang nét riêng.
Thời điểm đẹp nhất là từ giữa tháng 1 đến giữa tháng 4, khi mưa giảm và thời tiết mát mẻ.
Mùa hè từ tháng 4 đến tháng 9 phù hợp cho du lịch biển, trong khi tháng 10-11 cần cân nhắc do mưa bão và nguy cơ ngập lụt. Các dịp cao điểm thường rơi vào mùa lễ cuối năm, mùa hè và những đêm rằm lễ hội đèn lồng.
Nên ở Hội An bao lâu?
Hội An đủ hoạt động để du khách lưu trú 3-5 ngày, bao gồm dạo phố cổ sáng hoặc tối, thưởng thức đặc sản như cao lầu, bánh mì, hay mua sắm đồ thủ công tại các ngôi nhà cổ.
Nếu yêu thích biển, khu An Bàng với nhiều quán ăn, bãi cát và nắng gió là lựa chọn phù hợp. Kết hợp thêm trải nghiệm làng quê ven đô, du khách có thể có một chuyến đi trọn vẹn trong chưa đầy một tuần.
Nếu có thời gian, du khách có thể ở thêm vài ngày để tận hưởng sâu hơn nhịp sống địa phương. Huế và các bãi biển Đà Nẵng cũng là điểm đến thuận tiện kết hợp.
Toàn cảnh phố cổ Hội An với những bức nhà tường vàng đặc trưng, tháng 8/2024. Ảnh: Phạm Toàn, Linh Huỳnh.
Di chuyển
Hội An được đánh giá cao về khả năng tiếp cận. Từ các địa phương khác, du khách có thể bay đến Đà Nẵng, sau đó di chuyển bằng taxi hoặc xe đưa đón đến Hội An.
Bên trong thành phố Hội An (nay là phường Hội An sau sáp nhập), xe đạp, xe máy, taxi và dịch vụ gọi xe hoạt động thuận tiện. Khu phố cổ ưu tiên không gian đi bộ vào nhiều khung giờ trong ngày.
Những trải nghiệm nổi bật
Du khách có thể khám phá phố cổ, bắt đầu từ Chùa Cầu - biểu tượng quen thuộc trên tờ tiền 20.000 đồng, dọc theo đường Trần Phú với các hội quán người Hoa, chùa Ông, chùa Quan Âm.
Các tour xe jeep, vespa, thuyền thúng rừng dừa Cẩm Thanh hay đạp xe làng rau Trà Quế mang đến góc nhìn về đời sống nông thôn.
Du khách tham quan phố cổ Hội An yên bình vào sáng sớm. Ảnh: Linh Huỳnh.
An Bàng, Cửa Đại và Hà My là những bãi biển phù hợp để nghỉ ngơi hoặc thể thao nước. Cù Lao Chàm, cách bờ khoảng 30 phút đi tàu cao tốc, nổi tiếng với lặn biển, hải sản và không gian yên tĩnh.
Thánh địa Mỹ Sơn, cách Hội An khoảng một giờ lái xe, là quần thể đền tháp Chăm cổ kính.
Hội An còn nổi tiếng với các lớp làm đèn lồng, nấu ăn, chế tác thủ công. Với người yêu nhiếp ảnh, làng chài Duy Hải lúc bình minh hay mùa gặt lúa (tháng 4-5, 9-10) mang đến nhiều khoảnh khắc đáng giá.
Chi phí, mua sắm
Hội An được đánh giá là điểm đến có chi phí hợp lý, từ khách sạn bình dân đến resort cao cấp. Nơi đây nổi tiếng với các dịch vụ may đo quần áo, đồ lụa, da và quà lưu niệm.
Ẩm thực
Ẩm thực Hội An nổi bật với cao lầu và bánh mì mang hương vị cùng cách chế biến riêng biệt. Đồ ăn đường phố phổ biến, vận hành dựa trên uy tín người bán. Những quầy đông khách, có người địa phương thường xuyên lui tới thường đáng tin cậy.
Với các món ăn phong phú và đặc sắc, Việt Nam được xếp vào danh sách những quốc gia có nền ẩm thực tuyệt vời của thế giới.
