Điểm du lịch Trung Quốc 'đổi đời' nhờ phim Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng

Bộ phim hoạt hình "Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng" thổi bùng trào lưu truy tìm bối cảnh ở Sơn Tây (Trung Quốc), khi khán giả rời rạp để lần theo các địa điểm nguyên mẫu ngoài đời.

Bộ phim hoạt hình “Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng” (Nobody) đang làm mưa làm gió tại phòng vé Việt. Ảnh: QQ.

Ngay trong những ngày đầu năm 2026, ngành du lịch văn hóa tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc) ghi nhận đà tăng trưởng mạnh mẽ, khi bộ phim hoạt hình “Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng” (Nobody) tạo cú hích lớn cho các điểm di sản cổ.

Du lịch Sơn Tây, nơi vốn được xem là “bảo tàng kiến trúc cổ ngoài trời” của Trung Quốc, dịp đầu năm ghi nhận lượng đặt chỗ du lịch toàn tỉnh tăng 100% so với cùng kỳ năm trước. Thái Nguyên, thủ phủ của tỉnh, cũng ghi nhận mức tăng 57%.

Những con số này phản ánh sự thay đổi rõ rệt trong cấu trúc du lịch địa phương, khi du khách không chỉ đến ngắm cảnh mà còn chi tiêu cho các sản phẩm văn hóa, trải nghiệm và dịch vụ gia tăng giá trị.

Động lực đáng chú ý đứng sau làn sóng này đến từ điện ảnh. Bộ phim hoạt hình Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng đã trở thành chất xúc tác đưa hàng loạt di tích cổ bước vào tâm điểm du lịch. Hơn 10 bối cảnh quay trong phim, gắn với các công trình kiến trúc cổ, thu hút lượng khách tăng đột biến.

Du khách chia sẻ hình ảnh 4 tiểu yêu quái ở Lãng Lãng Sơn được làm gấu bông và đặt lên bàn thờ, mô phỏng cảnh trong phim. Ảnh: QQ.

Tại Đại Đồng, chùa Yong’an và chùa Shanhua, những công trình cổ từng khá trầm lắng, nay trở thành điểm đến nổi bật. Riêng chùa Yong’an trong năm 2025 đón 275.000 lượt khách, doanh thu vé đạt 3,85 triệu nhân dân tệ, tăng lần lượt 25% và 51% so với năm trước.

Vào mùa cao điểm, lượng khách mỗi ngày có thể đạt 5.000 lượt, trái ngược với giai đoạn trước đây khi nhiều ngày chỉ lác đác khách tham quan.

Đại diện khu thắng cảnh chùa Yong’an cho biết bộ phim đã giúp thay đổi hoàn toàn diện mạo du lịch nơi đây, từ điểm đến ít người biết thành địa chỉ không thể bỏ qua.

Tại khu thành cổ Đại Đồng, chùa Shanhua thời Liêu - Kim cũng hưởng lợi từ hiệu ứng phim. Hình tượng Tứ Thiên Vương trong phim được lấy cảm hứng từ tượng điêu khắc tại chùa, biến di sản này thành “viên ngọc văn hóa” mà du khách trẻ đặc biệt quan tâm. Sự giao thoa giữa điện ảnh và di sản tạo nên cầu nối mới giữa văn hóa truyền thống và công chúng hiện đại.

Chùa Shanhua, khu thành cổ Đại Đồng ngoài đời thực. Ảnh: visitourchina.

Ra mắt mùa hè 2025, Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng (浪浪山小妖怪/Nobody) vẫn tạo làn sóng hưởng ứng mạnh đến 2026 khi chạm đúng tâm trạng của người trẻ, những người luôn mang trong mình khát khao một cuộc đời rực rỡ nhưng rồi phải đối mặt với thực tế phũ phàng rằng hào quang không thể chia đều cho tất cả.

Phim kể hành trình 4 tiểu yêu đứng ở tận đáy hệ thống phân cấp núi Lãng Lãng. Thay vì cam chịu kiếp làm thuê bị vùi dập ở “Đại vương động”, họ liều lĩnh giả làm thầy trò Đường Tăng đi thỉnh kinh với hy vọng “đổi đời”.

Chuyến đi dở khóc dở cười ấy thực chất là cuộc đấu tranh để chứng minh giá trị bản thân, tìm kiếm chỗ đứng trong một xã hội vận hành đầy khắc nghiệt của những kẻ vốn bị coi là vô danh.

Không chỉ gây tiếng vang cảm xúc Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng còn tạo cú hích lớn cho hoạt hình 2D nội địa, đạt khoảng 17,19 tỷ nhân dân tệ doanh thu và lập kỷ lục phòng vé dòng phim này, trở thành hiện tượng “tân quốc phong”.