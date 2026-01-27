Trung Quốc khuyến cáo công dân không du lịch Nhật Bản dịp Tết

Trung Quốc kêu gọi công dân hạn chế du lịch Nhật Bản dịp Tết Nguyên đán. Khoảng 45% số chuyến bay dự kiến khai thác từ Trung Quốc đại lục sang Nhật Bản trong tháng 2 đã bị hủy.

Du khách đi bộ trên đường phố gần chùa Kiyomizu-dera ở Kyoto, miền Tây Nhật Bản, năm 2023. Ảnh: Reuters.

Ngày 26/1, Trung Quốc phát đi khuyến cáo công dân hạn chế du lịch Nhật Bản trong dịp Tết Nguyên đán, khi căng thẳng ngoại giao giữa 2 nước tiếp tục leo thang. Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay tại Trung Quốc kéo dài 9 ngày (15-23/2), được nhận định dài nhất lịch sử.

Trong tuyên bố được Reuters dẫn lại, Trung Quốc viện dẫn "sự gia tăng các vụ phạm tội nhắm vào công dân Trung Quốc" cùng nguy cơ động đất, cho rằng người Trung Quốc đang "đối mặt với những mối đe dọa nghiêm trọng về an ninh tại Nhật Bản".

Tuyên bố cũng nêu rõ trong những tuần gần đây, tình hình an ninh công cộng tại Nhật Bản "được cho là xấu đi", trong khi một loạt trận động đất đã gây thương vong tại một số khu vực.

Đây không phải lần đầu Trung Quốc đưa ra cảnh báo tương tự. Sau phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi hồi tháng 11/2025, Trung Quốc đã nhiều lần phát đi khuyến cáo du lịch đối với Nhật Bản, kéo theo những tác động rõ rệt tới thị trường hàng không và du lịch giữa hai nước.

Du khách tham quan ngã tư chính của khu Shinsekai nổi tiếng ở Osaka, với tháp Tsutenkaku (ở giữa) sừng sững phía sau. Ảnh: SCMP.

Cũng trong ngày 26/1, nhiều hãng hàng không lớn của Trung Quốc thông báo kéo dài thêm 7 tháng chính sách hoàn tiền hoặc đổi vé miễn phí đối với các chuyến bay liên quan đến Nhật Bản.

Air China, China Eastern Airlines và China Southern Airlines, cùng các hãng khu vực như Shandong Airlines, Sichuan Airlines và Xiamen Airlines, cho biết hành khách mua vé trước ngày 26/1, với thời gian khởi hành từ ngày 29/3-24/10, đều đủ điều kiện hoàn vé hoặc đổi ngày bay miễn phí.

Trước đó, chính sách này chỉ áp dụng cho các chuyến bay có thời gian khởi hành đến hết ngày 28/3.

Dữ liệu từ nền tảng cung cấp thông tin hàng không Umetrip cho thấy khoảng 45% số chuyến bay dự kiến khai thác từ Trung Quốc đại lục sang Nhật Bản trong tháng 2 đã bị hủy.

Thượng Hải, Bắc Kinh, Nam Kinh, Đại Liên và Quảng Châu là 5 thành phố có số chuyến bay bị hủy nhiều nhất. Một số đường bay ghi nhận tỷ lệ hủy lên tới 100%, gồm các tuyến Bắc Kinh Đại Hưng - Osaka Kansai, Thành Đô Thiên Phủ - Osaka Kansai và Trùng Khánh Giang Bắc - Osaka Kansai.

Trong khi đó, theo Flight Master, tỷ lệ hủy chuyến bay từ Trung Quốc đại lục sang Nhật Bản trong tháng 1 đạt 47,2%. Tính đến ngày 26/1, tổng cộng 49 đường bay dự kiến khai thác trong tháng 2 đã hủy toàn bộ chuyến bay.

Du khách Trung Quốc mặc kimono tham quan chùa Sensoji ở quận Asakusa, Tokyo, Nhật Bản, tháng 11/2025. Ảnh: The Japan Times.

Số liệu chính thức cũng cho thấy lượng khách Trung Quốc đến Nhật Bản sụt giảm mạnh. Theo Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản, có 330.400 du khách Trung Quốc tới Nhật trong tháng 12/2025, giảm 45,3% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu lần sụt giảm đầu tiên kể từ tháng 1/2022.

Bộ trưởng Du lịch Nhật Bản cho rằng sự sụt giảm này bắt nguồn từ cảnh báo du lịch mà Trung Quốc đưa ra hồi giữa tháng 11/2025

Dù vậy, tổng lượng khách quốc tế đến Nhật Bản trong năm ngoái vẫn đạt mức cao kỷ lục 42,7 triệu lượt, trong đó khoảng 9,1 triệu lượt đến từ Trung Quốc, tăng 30% so với năm 2024.

TOP 10 THỊ TRƯỜNG KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN NHẬT BẢN NĂM 2025 Nguồn: Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản Nhãn Hàn Quốc Trung Quốc đại lục Đài Loan (Trung Quốc) Mỹ Hong Kong (Trung Quốc) Thái Lan Australia Philippines Singapore Canada Lượt khách Triệu lượt 9.5 9.1 6.8 3.3 2.5 1.2 1.1 0.89 0.73 0.69

Báo cáo của cơ quan du lịch Nhật Bản cũng cho thấy du khách Trung Quốc là nhóm chi tiêu nhiều nhất, chiếm hơn 20% tổng chi tiêu du lịch quốc tế, với mức chi tiêu đạt 1.850 tỷ yen (tương đương 11,7 tỷ USD ) trong năm 2025.

Trong khi khuyến cáo công dân tránh các chuyến đi đến Nhật Bản, Trung Quốc lại tỏ ra lạc quan trước "làn sóng bùng nổ du lịch" với Hàn Quốc. Nhờ các chính sách miễn thị thực, lượng khách hai chiều giữa Trung Quốc và Hàn Quốc đang ghi nhận xu hướng gia tăng trong thời gian gần đây.