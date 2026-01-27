Cảnh tượng gây chú ý tại sân bay khi U23 Trung Quốc về nước

Đội tuyển U23 Trung Quốc được người hâm mộ chào đón như những người hùng tại sân bay quốc tế Đại Hưng (Bắc Kinh) ngày 26/1.

Người hâm mộ tập trung đông đúc tại sân bay quốc tế Đại Hưng (Bắc Kinh, Trung Quốc) chào đón đội tuyển U23 về nước, ngày 26/1.

Hàng trăm người hâm mộ bóng đá Trung Quốc đã tập trung tại sân bay quốc tế Đại Hưng (Bắc Kinh) để chào đón đội tuyển U23 trở về sau giải đấu U23 châu Á 2026. Bầu không khí cuồng nhiệt tại sân bay khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bất ngờ.

"Tôi không ngờ lại được chứng kiến một khoảnh khắc sôi động đến vậy của bóng đá Trung Quốc. Tôi từng tham dự nhiều sự kiện lớn, nhưng bầu không khí dành cho đội U23 lần này thực sự khiến tôi phấn khích", một du khách họ Dong nói với Global Times.

Cổ động viên Cui Yongwang cho rằng niềm vui mà đội tuyển U23 mang lại là điều đáng giá nhất của bóng đá Trung Quốc trong nhiều năm qua. "Dù tôi cũng theo dõi bóng đá châu Âu, đội tuyển quốc gia vẫn luôn là đội bóng số một trong tim tôi", anh nói.

Trước giải đấu này, U23 Trung Quốc từng bị loại ngay từ vòng bảng trong cả 5 lần tham dự U23 châu Á. Đội chỉ được xếp ở nhóm hạt giống thấp nhất trong giải đấu quy tụ 16 đội và bước vào hành trình lần này với tư cách "ngựa ô".

Bất chấp thất bại ở trận chung kết, hành trình của U23 Trung Quốc được đánh giá đã thổi luồng sinh khí mới, mang lại sự tự tin và hy vọng cho bóng đá nước này, trong bối cảnh bóng đá Trung Quốc trải qua giai đoạn sa sút kéo dài tại các đấu trường quốc tế.

Người hâm mộ chờ đợi sự xuất hiện của Li Hao và các đồng đội tại sân bay quốc tế Đại Hưng, Bắc Kinh, ngày 26/1.

Trước cảnh tượng đông đảo người hâm mộ chờ đón đội tuyển tại sân bay, thủ môn Li Hao thừa nhận anh không ngờ lại có nhiều cổ động viên đến vậy. Thủ thành này bày tỏ sự xúc động và biết ơn trước tình cảm của người hâm mộ.

Li Hao gây ấn tượng mạnh tại giải với chuỗi trận giữ sạch lưới từ vòng bảng đến vòng loại trực tiếp. Anh cho rằng thất bại 0-4 của Trung Quốc trước Nhật Bản ở trận chung kết không thể gọi là "thua trong danh dự".

"Chúng tôi đã đánh bại nhiều đối thủ mạnh để giành ngôi Á quân, nhưng thua chung kết thì vẫn là thua. Không có khái niệm 'thất bại trong danh dự'. Chúng tôi sẽ trở về và nhìn lại trận đấu đó", Li Hao nói.

Thủ môn này cho biết anh đã nỗ lực hết khả năng trong suốt giải đấu. Đội tuyển sẽ rút ra bài học từ trận chung kết. Lần tới, nếu lại có cơ hội vào chung kết, họ sẽ cố gắng mang cúp về.

"Vẫn còn rất nhiều việc phải làm và chỉ khi vô địch trong tương lai, đó mới thực sự là khoảnh khắc rực rỡ nhất", anh nói thêm.

Khi được hỏi liệu việc vào chung kết có trở thành động lực để toàn đội nỗ lực hơn trong tương lai hay không, Li Hao khẳng định khi đã đi được đến đây, U23 Trung Quốc chắc chắn sẽ đặt mục tiêu cao hơn và cống hiến hết mình.

Thủ môn Li Hao nhận hoa từ người hâm mộ khi hạ cánh tại sân bay quốc tế Đại Hưng, Bắc Kinh, ngày 26/1.

Hậu vệ Hu Hetao cũng bày tỏ xúc động khi chứng kiến đông đảo người hâm mộ chờ đón đội tuyển trở về.

"Tôi cảm thấy rất vui và rất biết ơn. Ngay khi bước ra khỏi sân bay và thấy nhiều cổ động viên đứng chờ ở lối ra, mọi mệt mỏi sau chuyến bay dài đều tan biến", anh nói.

Hu thừa nhận toàn đội vẫn còn những tiếc nuối, song cho rằng đó cần được chuyển hóa thành động lực.

"Mọi người đã cống hiến rất nhiều, gần như tất cả những gì có thể. Kết quả không như mong đợi nên không tránh khỏi thất vọng. Nhưng chúng tôi hy vọng sẽ biến cảm xúc đó thành nhiên liệu để hướng tới những mục tiêu cao hơn trong tương lai", hậu vệ này chia sẻ.

