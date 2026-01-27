Du khách Mỹ xăm hình chùa Thiên Mụ, sông Hương

Huế để lại dấu ấn sâu đậm trong hành trình sáng tác của nhà văn Mỹ Bruce Klein, khiến ông quyết định xăm hình chùa Thiên Mụ và sông Hương lên bắp tay trái.

Sáng 25/1, trong chuyến du lịch Huế kéo dài 3 ngày, Thu Huyền (sống tại Nghệ An) tình cờ gặp một người đàn ông nước ngoài tại một quán cà phê địa phương.

Khi thấy Huyền trò chuyện rôm rả với các vị khách trong quán, vị khách Tây chủ động đến bắt chuyện, tự giới thiệu là Bruce Klein, một nhà văn người Mỹ.

Nhà văn Bruce Klein khoe hình xăm đặc biệt thực hiện tại Việt Nam. Ảnh: Thu Huyền.

Bruce bày tỏ ấn tượng về sự thân thiện của người Việt, cho biết "người Việt đối xử với tôi rất tử tế". Ông cũng kể về cuốn sách đang viết tại Việt Nam mang tên Thương.

Trong lúc trò chuyện, nhà văn Mỹ khoe hình xăm chùa Thiên Mụ và sông Hương mới thực hiện trên bắp tay trái. Ông cũng chia sẻ cảm nhận về tình cảm của người Việt.

Theo Bruce, "người mẹ Việt Nam sẽ không bao giờ nói 'mẹ yêu con', nhưng sẽ nấu cho con những món ăn ngon, bảo đảm con có quần áo ấm và một chiếc giường đủ ấm áp để ngủ".

"Tôi rất ngạc nhiên trước những tâm sự đầy cảm xúc của ông nên xin phép chụp ảnh, đăng lên mạng xã hội. Không ngờ bài viết lại được nhiều người quan tâm", Thu Huyền nói với Tri Thức - Znews.

Theo cô, đây là lần đầu cô gặp một người nước ngoài thể hiện sự gắn bó và tình cảm sâu sắc với Việt Nam như vậy.

Thu Huyền chụp ảnh cùng nhà văn Mỹ Bruce Klein. Ảnh: Thu Huyền.

Bruce Klein sống tại Seattle, bang Washington (Mỹ). Ông là nhà văn chuyên viết về những hành trình tinh thần, với văn phong giàu cảm xúc và trải nghiệm nội tâm.

Trước khi theo đuổi con đường viết lách, ông từng làm việc trong lĩnh vực thương mại quốc tế và có hơn 7 năm sinh sống, làm việc tại châu Á trong ngành giáo dục.

Chia sẻ về cuốn sách Thương, Bruce cho biết đây là một khái niệm khiến ông đặc biệt xúc động trong quá trình sống và làm việc tại Việt Nam.

"Dù tôi không phải người Việt, tôi nhận ra 'thương' là một dạng tình cảm rất đặc biệt, vượt qua cả tình bạn, nỗi đau và mất mát. Tôi cảm nhận nó trong tim, dù rất khó diễn đạt bằng lời", ông nói.

Một trong những câu chuyện khiến Bruce thấm thía nhất là tình cảm ông dành cho một người bạn thân tại TP.HCM trong giai đoạn cô trải qua biến cố tình cảm.

"Tôi chỉ muốn ở bên, lắng nghe và ủng hộ như một người anh trai. Có những nỗi đau không thể chia sẻ, chỉ có thể đồng hành", ông kể.

Bruce xăm hình ảnh chùa Thiên Mụ và sông Hương lên bắp tay trái. Ảnh: Lam Hồ.

Cuốn sách Bruce đang viết lấy bối cảnh Việt Nam cuối thế kỷ XIX, xoay quanh số phận một cậu bé mồ côi khi quân đội Pháp tiến qua làng quê. Ông cho biết phần khó nhất là xây dựng một câu chuyện hư cấu nhưng vẫn bám sát dòng chảy lịch sử, chủ yếu dựa trên các tư liệu trực tuyến.

Huế để lại dấu ấn đặc biệt trong hành trình sáng tác của Bruce. Trong chuyến công tác tại đây hồi tháng 10 năm ngoái, một đêm mất ngủ đã khiến ông đi bộ ra bờ sông Hương.

"Khi đứng trước dòng sông ấy, tôi cảm thấy một sự kết nối rất lạ, như thể tôi hiểu nó và nó cũng hiểu tôi. Đó là lý do sông Hương trở thành một phần của tôi", nhà văn Mỹ bày tỏ.

Từ cảm xúc đó, Bruce quyết định lưu giữ hình ảnh sông Hương và chùa Thiên Mụ bằng một hình xăm. Người thực hiện là artist (nghệ sĩ xăm hình) Hồ Minh Quân (nghệ danh Lam Hồ), làm việc tại tiệm Rồng Việt trên đường Chu Văn An, TP. Huế.

Theo Lam Hồ, Bruce đến tiệm ngày 20/1 để trao đổi ý tưởng, thiết kế và đặt lịch. Hình xăm được thực hiện hai ngày sau đó.

"Vị khách cho biết đang viết một cuốn sách về 4 con sông và 4 mảnh đời khác nhau, nên trong hình có 4 chiếc thuyền. Ông chọn sông Hương và chùa Thiên Mụ vì đây là di sản tiêu biểu của Huế, cảnh quan rất đẹp", anh chia sẻ.

Artist Lam Hồ và nhà văn Bruce Klein. Ảnh: Lam Hồ.

Hình xăm tái hiện khung cảnh sông Hương, chùa Thiên Mụ thập niên 80, được thiết kế dựa trên các hình ảnh tư liệu cũ. Quá trình thực hiện kéo dài khoảng 6 tiếng, chi phí 6 triệu đồng.

Trong quá trình trao đổi, cả nghệ sĩ và vị khách Mỹ đều đồng tình rằng "Việt Nam ngày nay là một đất nước an toàn, hiếu khách và giàu cảnh đẹp".

Lam Hồ cho biết tiệm chủ yếu phục vụ du khách nước ngoài, trong số đó nhiều người bày tỏ yêu mến con người và văn hóa Việt Nam.

"Tôi thấy tự hào khi được góp phần kể câu chuyện Việt Nam ra thế giới qua từng hình xăm", anh nói.