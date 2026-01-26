Ban quản lý núi Bà Đen cảnh báo

Gần đây, đội cứu hộ trên núi Bà Đen liên tục giải cứu nhiều du khách gặp nạn hoặc lạc đường. Đơn vị khuyến cáo du khách tuân thủ lộ trình, khung giờ và các quy định an toàn.

Khung cảnh mây vờn trên đỉnh núi Bà Đen đầu tháng 12/2025. Ảnh: Triều Potorapy.

Theo Ban Quản lý (BQL) Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen (Tây Ninh), thời gian gần đây Đội cứu hộ, cứu nạn của đơn vị liên tục sơ cứu, hỗ trợ nhiều du khách và phượt thủ bị té ngã, gặp tai nạn hoặc lạc đường do tự ý đi vào các cung đường nguy hiểm.

Để đảm bảo an toàn, BQL khuyến cáo du khách chỉ leo núi theo tuyến đường Cột Điện trong khung giờ 5h-11h và bắt buộc đăng ký tại chốt kiểm soát trước khi xuất phát. Việc đi vào lối mòn hoặc các tuyến khác có nguy cơ lạc hướng, gặp địa hình hiểm trở và gây khó khăn cho công tác cứu hộ.

Đơn vị đặc biệt cảnh báo không rẽ vào khu vực hạ tầng kỹ thuật như đường ống cấp nước, hệ thống điện, viễn thông dẫn lên đỉnh núi. Trong điều kiện rừng núi ẩm ướt, nguy cơ rò rỉ điện rất cao, có thể gây điện giật.

Thực tế đã ghi nhận du khách leo trèo, đứng trên hộp điện, ống nước. Đây là hành vi vừa nguy hiểm, vừa phản cảm. Nếu tai nạn xảy ra tại các khu vực này, việc tiếp cận và đưa nạn nhân xuống núi sẽ mất nhiều thời gian.

Nhóm du khách (áo trắng) tự ý đổi lộ trình dẫn đến lạc đường, được Đội Cứu nạn cứu hộ núi Bà Đen đưa xuống núi an toàn, ngày 23/1. Ảnh: BQL Khu du lịch núi Bà Đen.

BQL cũng khuyến cáo du khách chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, nhất là giày leo núi chuyên dụng có độ bám tốt; tìm hiểu kỹ hành trình, mang đủ nước và đảm bảo thể lực trước khi khởi hành. Người leo núi cũng cần theo dõi dự báo thời tiết, tuyệt đối không leo núi khi thời tiết diễn biến phức tạp.

Trong quá trình tham quan, du khách cần ứng xử văn minh, không hái trái cây của người dân canh tác trên núi, tôn trọng tài sản địa phương, giữ gìn vệ sinh môi trường và không xả rác bừa bãi.

BQL nhấn mạnh nghiêm cấm người leo núi sử dụng các chất cấm hoặc vật dụng dễ gây cháy, nổ. Chỉ một hành động bất cẩn như đốt lửa trại hay chụp ảnh bên bếp lửa cũng có thể dẫn đến nguy cơ cháy rừng.

Đơn vị cho biết luôn tạo điều kiện thuận lợi để du khách chinh phục ngọn núi cao nhất Nam Bộ, song việc tuân thủ quy định là yếu tố then chốt để đảm bảo an toàn cho bản thân và hỗ trợ công tác quản lý, cứu hộ.

BQL kêu gọi du khách trở thành những người leo núi văn minh, có trách nhiệm, chung tay bảo vệ cảnh quan và giữ gìn màu xanh cho "nóc nhà Nam Bộ".

Ánh nắng chiều trên đỉnh núi Bà Đen. Ảnh: Triều Potorapy.

Hoạt động leo núi Bà Đen đã được mở lại từ ngày 12/12/2025, sau hơn 2 tháng tạm dừng do thời tiết bất lợi và nguy cơ sạt lở trong mùa mưa.

Với độ cao khoảng 986 m, núi Bà Đen là điểm rèn luyện thể lực quen thuộc của du khách TP.HCM và các tỉnh lân cận. Thời gian chinh phục đỉnh núi theo tuyến Cột Điện thường kéo dài 4-6 tiếng, tùy thể lực.

Với những du khách không leo núi, cáp treo là lựa chọn thay thế để tham quan, chiêm ngưỡng tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn cao 72 m, nặng 170 tấn bằng đồng đỏ, được xem là tượng Phật Bà cao nhất Đông Nam Á.

Núi Bà Đen là núi lửa đã tắt, nằm tại phường Bình Minh (Tây Ninh), được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di tích lịch sử và danh thắng cấp quốc gia từ năm 1991.

Đây cũng là điểm du lịch tâm linh nổi tiếng, đặc biệt đông khách vào mùa lễ hội Xuân núi Bà Đen kéo dài suốt tháng Giêng âm lịch.

