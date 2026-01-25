Du khách tự ý đổi lộ trình, lạc đường trên núi Bà Đen

Nhóm du khách đăng ký leo núi Bà Đen theo tuyến Cột Điện nhưng khi xuống đã tự ý đổi lộ trình dẫn đến bị lạc đường. Cơ quan chức năng kịp thời đưa các du khách xuống núi an toàn.

Ngày 23/1, Ban Quản lý (BQL) Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen (Tây Ninh) cho biết Đội Cứu nạn, cứu hộ của đơn vị đã hỗ trợ 3 du khách lạc đường tại khu vực trạm phát sóng Viettel (đường sau Chùa Bà) xuống núi an toàn khi trời đã tối.

Theo BQL, nhóm du khách đăng ký leo núi tại chốt Sơ Ri theo tuyến Cột Điện nhưng khi xuống núi đã tự ý đổi lộ trình sang hướng đường Chùa Bà. Việc thay đổi cung đường khiến nhóm không xác định được lối đi trong điều kiện ánh sáng hạn chế, dẫn đến bị lạc đường.

Đây không phải lần đầu du khách lạc đường khi leo núi Bà Đen do tự ý đổi lịch trình.

Trước đó, từ ngày 1-3/1, đơn vị cũng đã hỗ trợ 3 du khách gặp sự cố khi leo núi, gồm đuối sức, mất nước và lạc đường. Các sự việc xảy ra trong bối cảnh lượng du khách và nhóm phượt thủ đổ về núi Bà Đen tăng mạnh dịp đầu năm.

Nhóm du khách (áo trắng) được Đội Cứu nạn cứu hộ núi Bà Đen đưa xuống núi an toàn, ngày 23/1. Ảnh: BQL Khu du lịch núi Bà Đen.

BQL tiếp tục khuyến cáo du khách chỉ được leo theo tuyến Cột Điện, cung đường từ chân núi đến Chùa Bà và chiều ngược lại. Du khách tuyệt đối không tự ý đi vào các cung đường khác như đường sau Chùa Bà, cung Ống nước hay Ma Thiên Lãnh để tránh nguy cơ lạc đường và tai nạn.

Thời gian xuất phát cho phép từ 5h-11h, tuyệt đối không khởi hành sau 11h để tránh nguy cơ không kịp xuống núi trước khi trời tối, dẫn đến lạc đường và mất an toàn.

Tất cả du khách leo núi bắt buộc đăng ký thông tin cá nhân tại chốt bảo vệ của BQL (chốt Sơ Ri - tuyến Cột Điện) trước khi xuất phát.

Người tham gia cần đảm bảo đủ thể lực, chuẩn bị nước uống và dụng cụ sơ cứu cá nhân; các trường hợp sức khỏe không phù hợp được khuyến cáo không nên leo núi. Việc sử dụng chất cấm, mang theo vật dụng dễ gây cháy nổ đều bị nghiêm cấm.

Ngoài ra, du khách không được chặt phá cây rừng, hoa màu, không xả rác trong suốt hành trình và phải mang toàn bộ rác thải xuống núi theo quy định của Luật Lâm nghiệp 2017. Mọi hành vi gây tổn hại đến môi trường rừng sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Trong trường hợp gặp tai nạn, lạc đường, kiệt sức hoặc cần hỗ trợ khẩn cấp, du khách có thể liên hệ Đội Cứu nạn, cứu hộ núi Bà Đen qua đường dây nóng hoạt động 24/24h.

Ánh nắng chiều rực rỡ nhuộm vàng trên đỉnh núi Bà Đen. Ảnh: Triều Potorapy.

Hoạt động leo núi Bà Đen đã được mở lại từ ngày 12/12/2025, sau hơn 2 tháng tạm dừng do thời tiết bất lợi và nguy cơ sạt lở trong mùa mưa.

Với độ cao khoảng 986 m, núi Bà Đen là điểm rèn luyện thể lực quen thuộc của du khách TP.HCM và các tỉnh lân cận. Thời gian chinh phục đỉnh núi theo tuyến Cột Điện thường kéo dài từ 4-6 tiếng, tùy thể lực.

Với những du khách không leo núi, cáp treo là lựa chọn thay thế để tham quan, chiêm ngưỡng tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn cao 72 m, nặng 170 tấn bằng đồng đỏ, được xem là tượng Phật Bà cao nhất Đông Nam Á.

Núi Bà Đen là núi lửa đã tắt, nằm tại phường Bình Minh (Tây Ninh), được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di tích lịch sử và danh thắng cấp quốc gia từ năm 1991.

Đây cũng là điểm du lịch tâm linh nổi tiếng, đặc biệt đông khách vào mùa lễ hội Xuân núi Bà Đen kéo dài suốt tháng Giêng âm lịch.

