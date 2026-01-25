Du lịch 'lưu đày', thử thách số phận lên ngôi ở Trung Quốc

Trào lưu du lịch "lưu đày" nở rộ ở Trung Quốc khi du khách chủ động tìm đến giá rét, tuyết dày và những trải nghiệm khắc nghiệt để "thử thách số phận".

Du khách trải nghiệm chuyến xe trượt tuyết kéo bằng ngựa ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, ngày 17/1. Ảnh: VCG.

Giữa lúc không khí lạnh tràn xuống miền Bắc Trung Quốc, phần lớn người dân chọn ở trong nhà tránh rét. Tuy nhiên, ngày càng nhiều du khách, phần lớn đến từ các tỉnh phía Nam, lại làm điều ngược lại.

Trên nền tảng Xiaohongshu, các video trải nghiệm xe trượt tuyết do ngựa kéo tại nhiều điểm du lịch Đông Bắc nhanh chóng lan truyền. Hiện tượng này được đùa vui là "bị lưu đày đến Ninh Cổ Tháp", lọt top xu hướng toàn quốc và thu hút sự chú ý từ một số quốc gia Đông Nam Á, theo Global Times.

Giáo sư Qi Zhongming, Viện trưởng Viện Văn học thuộc Đại học sư phạm Mẫu Đơn Giang, cho biết Ninh Cổ Tháp trong lịch sử nằm tại khu vực thành phố Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang ngày nay.

Từ năm 1655, nơi đây trở thành điểm đến khét tiếng của những người bị lưu đày. Vùng đất xa xôi, lạnh giá, nơi nhiều quan lại và học giả thất thế bị đày ải.

Theo giáo sư Qi Zhongming, những người từng chịu cảnh lưu đày khó có thể tưởng tượng nỗi khổ của họ sau này lại trở thành sản phẩm du lịch, hay cái tên "Ninh Cổ Tháp" lại được dùng như một tính từ.

Du khách tương tác với tuần lộc tại khu du lịch ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, ngày 17/1. Ảnh: VCG.

Không chỉ quanh hồ Kính Bạc, nhiều điểm đến tại Hắc Long Giang, Cát Lâm và thậm chí Sơn Đông cũng gắn nhãn "Ninh Cổ Tháp". Điều này ám chỉ những nơi có tuyết dày, giá rét và điều kiện đủ khắc nghiệt để khiến du khách phải tự vấn lựa chọn của mình.

Qiqi, hướng dẫn viên tại dãy Trường Bạch Sơn với hơn 22.000 người theo dõi trên Xiaohongshu, cho biết các bài đăng về "du lịch lưu đày" của cô nhận được nhiều tương tác.

Theo cô, nhiệt độ tại Trường Bạch Sơn thường xuống khoảng -20 độ C, phần lớn du khách đến từ miền Nam Trung Quốc.

Nữ hướng dẫn viên giới thiệu chuyến xe trượt tuyết do ngựa kéo khoảng 10 phút mang lại "cú sốc lạnh tức thì". Tuyết quất thẳng vào mặt, chiếc xe lao vun vút qua khu rừng phủ trắng, mang theo cảm giác phấn khích theo từng cú xóc.

Cô thường khuyến nghị hoạt động này cho trẻ em từ 4 tuổi trở lên do điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Sau khi kết thúc hành trình, du khách sẽ được đưa vào các khu nhà sưởi ấm.

Tuyết phủ trắng Tử Cấm Thành ngày 17/1. Ảnh: Global Times.

Xe trượt tuyết do ngựa kéo, gọi là fala trong tiếng Mãn, từng là phương tiện sinh tồn của các cộng đồng sống trong vùng tuyết phủ. Ngày nay, chúng trở thành điểm nhấn du lịch mùa đông.

Tại một số khu vực, du khách trả từ 50-100 nhân dân tệ để ngồi trên những chiếc xe trượt vững chắc, băng qua lớp tuyết dày hơn một mét, tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên băng giá.

Một số điểm đến còn tăng tính nhập vai khi cho du khách mặc áo in chữ "tù nhân", đeo xiềng xích cách điệu để tái hiện cảnh lưu đày, hoặc gửi bưu thiếp từ bưu điện cực Bắc của Trung Quốc như một phần trải nghiệm.

Xiao Xian, du khách trải nghiệm "bị lưu đày đến Ninh Cổ Tháp" vào cuối tháng 12/2025, cho biết cô cảm giác như bước vào bối cảnh phim Chân Hoàn truyện.

Nhiệt độ tại Mẫu Đơn Giang khi đó khoảng -10 độ C, du khách thay trang phục cổ, tương tác với các diễn viên đóng vai nhân vật triều Thanh. Điểm bất ngờ nhất là "vũ hội tuyết đêm" khi nhóm diễn viên kéo những "người bị lưu đày" ra nhảy múa.

Du khách mặc áo in chữ "tù nhân", đeo xiềng xích cách điệu để tái hiện cảnh lưu đày. Ảnh: SCMP.

Không chỉ dừng ở yếu tố mới lạ, trào lưu này còn phản ánh sự thích ứng kinh tế linh hoạt của các địa phương. Những dự án do cộng đồng vận hành, với lộ trình cố định và an toàn, đang biến "tài nguyên lạnh" thành "động lực kinh tế nóng", thu hút cả khách nội địa lẫn quốc tế.

Theo nhà phê bình văn hóa Yu Jinlong tại Bắc Kinh, xu hướng này gắn liền với sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng.

Người tiêu dùng hiện đại ưu tiên trải nghiệm hơn là vật chất, tìm kiếm sự thỏa mãn tinh thần thay vì chỉ đáp ứng nhu cầu cơ bản. Trong du lịch cũng vậy, những trải nghiệm độc đáo ngày càng trở thành yếu tố then chốt.

