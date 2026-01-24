Lisa (BlackPink) như AI trên ảnh quảng cáo du lịch Thái Lan

Cục Du lịch Thái Lan (TAT) khẳng định bức ảnh chụp Lalisa Manobal (Lisa) tại Biển Sen Đỏ trong vai trò Đại sứ Amazing Thailand là ảnh thật, không phải được tạo bằng AI.

Bức ảnh ca sĩ Lisa chụp giữa hồ hoa súng tại tỉnh Udon Thani (Thái Lan) gây tranh cãi. Ảnh: Tourism Authority of Thailand.

Hình ảnh Lisa (BlackPink) quảng bá Biển Sen Đỏ (Talay Bua Daeng) tại tỉnh Udon Thani (Thái Lan) nhanh chóng thu hút sự chú ý và tạo ra tranh luận gay gắt trên mạng xã hội. Trên nền tảng X, một số ý kiến cho rằng bức ảnh Lisa ngồi trên thuyền giữa hồ súng nở rực rỡ "chắc chắn do AI tạo", trong khi những người khác cho rằng đây chỉ là sản phẩm của kỹ xảo đồ họa (CGI) và hậu kỳ ảnh thông thường.

Cuộc tranh cãi đặc biệt chạm đến cộng đồng mạng trẻ tuổi ở Thái Lan - những người vốn nhạy cảm với làn sóng nội dung do AI tạo ra. Nhiều ý kiến phê bình lo ngại công nghệ này có thể làm suy yếu kỹ năng sáng tạo, đồng thời gây nhầm lẫn cho công chúng, nhất là khi ranh giới giữa ảnh thật, ảnh chỉnh sửa và ảnh AI ngày càng khó phân biệt.

Trước loạt phản ứng trái chiều, TAT ra thông cáo khẳng định bức ảnh được thực hiện từ một buổi quay và chụp hình thực tế, hoàn toàn không sử dụng công nghệ tạo ảnh bằng AI. Theo TAT, hình ảnh chỉ trải qua các bước xử lý đồ họa nhằm tăng hiệu ứng thị giác, phù hợp với ý tưởng sáng tạo của chiến dịch, Bangkok Post đưa tin. Toàn bộ khâu hậu kỳ do đội ngũ chuyên nghiệp đảm nhiệm, tuân thủ các kỹ thuật thiết kế tiêu chuẩn và được thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ của ê-kíp quản lý nghệ sĩ.

Hình ảnh hồ hoa súng nở rộ tại tỉnh Udon Thani (Thái Lan). Ảnh: Amazing Thailand.

TAT cho biết mọi tư liệu đều đã được xem xét, phê duyệt, với mục tiêu giới thiệu điểm đến Thái Lan theo cách hấp dẫn nhất. Cơ quan này cũng cảm ơn công chúng đã đóng góp ý kiến, đồng thời cam kết tiếp thu để cải thiện công tác truyền thông, hướng tới xây dựng hình ảnh tích cực cho cả nghệ sĩ lẫn du lịch Thái Lan trên trường quốc tế.

Tuy nhiên, làn sóng tranh cãi vẫn chưa dừng lại. Chiến dịch Feel All the Feelings (Cảm nhận mọi cung bậc cảm xúc) - với Lisa, thành viên nhóm nhạc toàn cầu BlackPink, làm gương mặt đại diện - tiếp tục nhận những phản hồi trái chiều. Bên cạnh lời khen về ý tưởng và sức hút của Lisa, nhiều ý kiến cho rằng TAT "có trong tay viên ngọc quý nhưng chưa biết đánh bóng đúng cách", Thai PBS viết.

Một số người cho rằng hình ảnh không thực tế, được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo. Số khác cho rằng hình ảnh bị chỉnh sửa quá đà, khiến Lisa trông như đang "lơ lửng" và không hòa hợp với phong cảnh xung quanh.

Nhạc sĩ nổi tiếng Nitipong Honark thậm chí nhận xét hình ảnh này thể hiện Lisa theo cách "vô hồn, thiếu tự nhiên".

"Có trong tay một viên ngọc quý trị giá hàng chục tỷ nhưng lại trưng bày theo cách khiến nó chỉ còn đáng vài trăm baht - làm sao có thể chấp nhận được?", Nitipong Honark nói.

Lisa trong hình ảnh quảng bá Chiang Mai, Thái Lan. Ảnh: Amazing Thailand.

Ông cho rằng một nghệ một nghệ sĩ đẳng cấp thế giới không cần đến AI hay kỹ xảo cầu kỳ, mà cần câu chuyện và cảm xúc chân thật hơn. Nếu không, TAT có nguy cơ làm giảm giá trị của chính Lisa. Ông cho rằng những bức ảnh do du khách bình thường chụp tại Biển Sen Đỏ còn đẹp và chân thực hơn bức ảnh do TAT công bố.

Bất chấp những ý kiến trái chiều, cuộc tranh luận quanh hình ảnh của Lisa đã mở ra một câu hỏi lớn hơn: ranh giới giữa công nghệ, tính chân thực và giá trị nghệ thuật trong các chiến dịch quảng bá quốc gia. Khi AI ngày càng len sâu vào lĩnh vực sáng tạo, bài toán đặt ra cho các cơ quan du lịch không chỉ là thu hút sự chú ý, mà còn là cách kể câu chuyện đủ tinh tế để thuyết phục công chúng toàn cầu.