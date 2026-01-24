Thái Lan đặt cược vào khách Trung Quốc

Thái Lan kỳ vọng lượng khách Trung Quốc phục hồi mạnh dịp Tết Nguyên đán nhờ chính sách miễn thị thực, tăng chuyến bay và loạt hoạt động xúc tiến du lịch.

Du khách Trung Quốc được chào đón tại sân bay Thái Lan. Ảnh: Reuters.

Các nhà điều hành du lịch Thái Lan và Trung Quốc đang tỏ ra lạc quan về sự phục hồi lượng khách du lịch Trung Quốc đại lục trong dịp Tết Nguyên đán 2026. Niềm tin này được củng cố khi Hiệp hội Đại lý Du lịch Thái Lan (ATTA) tổ chức hội chợ Thailand Tourism and MICE Next 2026, quy tụ hơn 2.000 đơn vị mua - bán, với mục tiêu nâng tổng lượng khách lên 9 triệu lượt trong năm nay, Bangkok Post đưa tin.

Theo ông Thanapol Cheewarattanaporn, Chủ tịch ATTA, Thái Lan - với vị thế là điểm đến hàng đầu trong khu vực, cùng năng lực hàng không được cải thiện rõ rệt so với năm ngoái - đang tạo lực đẩy để lượng khách dịp Tết Nguyên đán tăng trở lại, chủ yếu là du khách đi tự túc.

Với ngân sách hơn 15 triệu baht, sự kiện được kỳ vọng tạo ra doanh thu từ 2-3 tỷ baht. Ông Thanapol cho biết hội chợ được kỳ vọng tạo cú hích kích cầu du lịch, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đón khách quốc tế trong năm nay. Theo ATTA, Thái Lan đặt mục tiêu đón khoảng 39 triệu lượt khách, trong đó khách Trung Quốc chiếm gần 9 triệu.

Du khách Trung Quốc chụp ảnh lưu niệm ở Samut Prakan, Thái Lan. Ảnh: Tân Hoa Xã.

ATTA cũng lên kế hoạch tham gia một chương trình quảng bá (roadshow) do Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) tổ chức tại Thượng Hải (Trung Quốc) vào tháng 3 nhằm tiếp cận thị trường Trung Quốc. Song song đó, hiệp hội sẽ tự tổ chức các roadshow tại Ấn Độ, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia và Singapore trong năm nay.

Trước đó, 10 doanh nghiệp lữ hành Thái Lan đã ký biên bản ghi nhớ với chính quyền huyện Bình Đông (Đài Loan) nhằm tăng cường hợp tác du lịch song phương.

Tổng cục Du lịch Thái Lan cho biết họ đã tung ra nhiều gói khuyến mãi kích cầu dịp Tết Nguyên đán trên các nền tảng OTA. Ông David Dai, Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh quốc tế của Tuniu.com - một OTA lớn của Trung Quốc - cho biết du khách Trung Quốc đã bắt đầu đặt tour nước ngoài, trong đó có Thái Lan, từ cuối năm ngoái, dù nhiều khách vẫn có xu hướng chờ đặt sát ngày.

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay kéo dài 8-9 ngày, lâu hơn năm trước, được kỳ vọng sẽ giữ chân du khách Trung Quốc lưu trú tại Thái Lan hơn một tuần. Các điểm đến được ưa chuộng vẫn là Bangkok, Pattaya và Hua Hin.

Theo ông Dai, chính sách miễn thị thực tiếp tục là động lực lớn cho nhu cầu du lịch của khách Trung Quốc. Bên cạnh đó, căng thẳng chính trị giữa Trung Quốc và Nhật Bản khiến nhiều du khách chuyển hướng sang Thái Lan. Dù còn những lo ngại liên quan đến lừa đảo trực tuyến và động đất, Thái Lan vẫn nằm trong top 5 điểm đến được khách Trung Quốc lựa chọn trên nền tảng này.

Theo thống kê từ Tuniu.com, 67% du khách Trung Quốc đến Thái Lan là khách đi tự túc, phần còn lại tham gia các tour trọn gói.

Trong năm 2025, Thái Lan chỉ đón khoảng 4,5 triệu lượt khách Trung Quốc, trong khi Việt Nam ghi nhận hơn 5,2 triệu lượt khách Trung Quốc nhập cảnh, tăng 41% so với năm trước và chiếm khoảng 25% tổng lượng khách quốc tế.