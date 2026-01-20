Cái kết bất ngờ vụ người mẹ tìm con 'du lịch' đến ổ lừa đảo Campuchia

Sau nhiều ngày gây chú ý với thông tin người mẹ "tìm con trai du lịch mất liên lạc", công an Trung Quốc xác nhận chàng trai chủ động tham gia hoạt động lừa đảo tại Campuchia.

Diệp Văn Bân từng làm việc tại ga tàu điện ngầm Nam Xương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Ảnh: Sina.

Ngày 19/1, Công an huyện Diên Sơn, thành phố Thượng Nhiêu, tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) đã phát đi thông báo chính thức về sự việc người mẹ đơn thân sang Campuchia tìm kiếm con trai mất liên lạc, Sina đưa tin.

Theo thông báo, khoảng 20h ngày 7/8/2025, công an địa phương nhận được trình báo của người dân về việc Diệp Văn Bân (20 tuổi) và Âu Dương (20 tuổi), cùng trú tại địa bàn, rời nhà đi Vân Nam từ ngày 28/7 và mất liên lạc với gia đình kể từ ngày 5/8.

Sau khi tiếp nhận thông tin, công an huyện Diên Sơn xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, lập tức kích hoạt cơ chế phối hợp liên vùng, tiến hành phân tích thông tin và rà soát manh mối.

Lực lượng chức năng phối hợp với công an tại Quảng Tây, Vân Nam để triển khai tìm kiếm thực địa và điều tra.

Quá trình xác minh cho thấy từ đầu tháng 7/2025, Diệp Văn Bân nhiều lần bày tỏ ý định "ra nước ngoài kiếm tiền nhanh". Khoảng 17h ngày 30/7, Bân và Dương đến thành phố Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam, nhưng bị lực lượng kiểm soát biên phòng chặn lại và yêu cầu quay về khi đang tìm cách xuất cảnh trái phép.

Biên phòng đã thông báo sự việc qua điện thoại cho mẹ của Bân và cha của Dương.

Bên ngoài khu phức hợp Won-gu, được cho là một trong những trung tâm lừa đảo qua điện thoại, ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia, ngày 15/10/2025. Ảnh: Chosun.

Tuy nhiên, hai thanh niên không nghe theo khuyến cáo, tiếp tục tự ý vòng qua thành phố Bách Sắc (Quảng Tây) vào ngày 1/8 và đến ngày 3/8 đã vượt biên trái phép sang Campuchia.

Sau khi sang Campuchia, hai người được xác định đã chủ động tham gia các hoạt động lừa đảo viễn thông và mạng Internet tại các khu nghi vấn lừa đảo. Trong thời gian này, họ có thể đi lại tự do bên trong khu vực nhưng không được tự ý ra vào bên ngoài.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia cho biết đặc biệt quan tâm đến công tác giải cứu, nhiều lần làm việc với Chính phủ Campuchia, lực lượng cảnh sát và các cơ quan liên quan.

Trong bối cảnh hợp tác thực thi pháp luật Trung Quốc - Campuchia được tăng cường nhằm trấn áp tội phạm lừa đảo, các trại lừa đảo đã bàn giao Diệp Văn Bân và Âu Dương.

Khoảng 22h ngày 16/1, hai thanh niên bị lực lượng quản lý biên phòng Trung Quốc phát hiện và bắt giữ khi nhập cảnh trái phép tại khu vực biên giới Quảng Tây.

Tại cơ quan điều tra, cả hai thừa nhận hành vi vượt biên trái phép và tham gia lừa đảo viễn thông. Diệp Văn Bân và Âu Dương đã bị tạm giữ hình sự, công an tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các mắt xích liên quan.

Hàng rào dây thép gai bên ngoài khu phức hợp Won-gu ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: Chosun.

Trong khi đó, bà Phí Mỗ Hồng, mẹ của Diệp Văn Bân, đã một mình sang Campuchia tìm con từ ngày 5/12/2025 đến 4/1/2026 và trở về Trung Quốc ngày 5/1 do visa hết hạn.

Bân nói dối mẹ "đi du lịch cùng bạn" rồi mất liên lạc ở biên giới, dấu vết cuối cùng hướng về Campuchia.

Cơ quan chức năng khẳng định các thông tin lan truyền trên mạng về việc bà bị trục xuất hoặc bị hạn chế xuất cảnh là không đúng sự thật.

Công an Trung Quốc nhấn mạnh nước ngoài không phải "miền đất hứa" để kiếm tiền bất hợp pháp. Mọi hành vi vượt biên trái phép và tham gia lừa đảo viễn thông, mạng Internet đều sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật.

Nhà chức trách kêu gọi người dân không lan truyền tin đồn sai lệch, góp phần giữ gìn môi trường thông tin lành mạnh.

Trước đó, China Newsweek dẫn nguồn tin tại Campuchia cho biết vị trí của Diệp Văn Bân đã được xác định, người này "an toàn và không bị thương tích nghiêm trọng".