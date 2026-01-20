Lần đầu có phiên bản ngày - đêm tại Đường hoa Nguyễn Huệ

Với chủ đề "Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình", Đường hoa Nguyễn Huệ 2026 mở cửa đón khách tham quan từ tối 15/2 đến hết 22/2 (nhằm 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết). Cổng chào Đường hoa gây ấn tượng với hình tượng linh vật bay lên trên lũy tre cách điệu như sóng lớn - ẩn dụ cho nguồn năng lượng vươn mình của một đô thị trẻ - khi TP.HCM hướng tới mô hình siêu đô thị quốc tế Đông Nam Á. Ba địa phương TP.HCM , Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương được kết nối trong cùng một tổng thể, mở ra thông điệp về sự hội tụ, mạnh mẽ, bứt phá.

Không gian Đường hoa được dẫn dắt qua ba chương: Xuân hội nhập - Cội nguồn gấm hoa - Tương lai vững bước. Khu vực tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục là điểm dừng chân nổi bật với sắc mai vàng rực rỡ từ làng mai Bình Lợi, mang trọn hương sắc Tết phương Nam.

Nổi bật ở trung tâm phố đi bộ Nguyễn Huệ là đại cảnh Ngựa chín hồng mao , cao 6,4 m, lấy cảm hứng từ truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh. Chín dải hồng mao tượng trưng cho sự viên mãn, cát tường, được xử lý bằng kỹ thuật sơn chuyển màu, tạo hiệu ứng thị giác thay đổi theo từng góc nhìn, hứa hẹn trở thành điểm check-in hút khách.

Điểm nhấn khác là Nhất mã thong dong - linh vật cao gần 7 m, lớn nhất Đường hoa năm nay. Công trình được tạo hình từ tre đan hình học thân thiện môi trường. Khách tham quan có thể bước vào, len lỏi qua các thảm thực vật, cảm nhận sự chậm rãi trong không gian sinh thái đa tầng giữa trung tâm thành phố.

Không khí Nam Bộ được tái hiện sinh động qua cụm Lý ngựa ô, với tạo hình vui nhộn, gam xanh pha tím hiện đại. Bề mặt linh vật phủ sơn mài kết hợp hoa văn mây sóng 3D hologram, tạo nên hiệu ứng óng ánh nhẹ dưới nắng.

Trong khi đó, chiếc đèn kéo quân khổng lồ ở khu Rực rỡ miền ký ức cao hơn 6 m, đường kính 6,4 m quay chậm rãi, tái hiện những lát cắt Tết Việt xưa, mang đến một khoảng lặng hoài niệm giữa không gian rộn ràng sắc xuân.

Khi thành phố lên đèn, Đường hoa Nguyễn Huệ bước vào phiên bản thứ hai - một thế giới hoàn toàn khác, nơi ánh sáng và công nghệ làm chủ không gian.

Lần đầu tiên, công nghệ mapping được ứng dụng trên bề mặt linh vật không bằng phẳng. Tại cổng chào, linh vật Ngựa trở thành "màn hình sống", kể câu chuyện xuyên suốt từ huyền thoại Thánh Gióng, qua các biểu tượng lịch sử, đến hành trình hợp nhất và phát triển của siêu đô thị. Sự kết hợp giữa hình chiếu mapping và chuyển động cơ học ở đầu, chân linh vật tạo cảm giác sống động, như một sinh thể đang chuyển mình giữa đại lộ.

Hệ thống đèn LED viền chuyển động mềm mại dưới chân, các cổng ánh sáng và hiệu ứng ánh sáng liên hoàn biến trục Nguyễn Huệ thành một sân khấu thị giác.

Ở điểm kết, đại cảnh Giang sơn cẩm tú gây ấn tượng mạnh với chín chú ngựa vĩnh cửu phi nước đại, trong đó ba ngựa chính đại diện cho TP.HCM, Vũng Tàu và Bình Dương với tạo hình nguyên khối vững chãi. Sáu ngựa còn lại được thiết kế nhiều lớp, đón ánh sáng theo từng tầng, tạo cảm giác chuyển động liên tục trên "con đường ánh sáng" dẫn đến tương lai.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 do UBND TP.HCM chỉ đạo, Saigontourist Group chủ trì tổ chức, với sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp lớn như IPPG, VietinBank, Suntory PepsiCo Việt Nam, Vietcombank - Chi nhánh TP.HCM và Vietnam Airlines. Ông Trương Đức Hùng - Tổng Giám đốc Saigontourist Group, Trưởng Ban tổ chức - cho biết Đường hoa năm nay không chỉ là không gian thưởng lãm nghệ thuật dịp Tết, mà còn là tuyên ngôn về khát vọng kết nối, vươn lên của TP.HCM trong giai đoạn mới.

