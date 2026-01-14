Giá vé máy bay Tết hiện ra sao?

Dù các hãng hàng không liên tục bổ sung tải dịp Tết, giá vé nội địa khứ hồi trên nhiều chặng vẫn cao hơn ngày thường tới hơn một triệu đồng.

Trước nhu cầu đi lại tăng mạnh dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Vietnam Airlines vừa mở bán thêm khoảng 60.000 chỗ với gần 300 chuyến bay, tập trung trong giai đoạn cao điểm từ ngày 9/2-3/3 (tức từ 22 tháng Chạp đến rằm tháng Giêng). Việc tăng chuyến nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, thăm thân và du xuân của người dân trong dịp Tết.

Các đường bay được tăng tải lần này chủ yếu xuất phát từ TPHCM đi các điểm đến có nhu cầu lớn như Hà Nội, Vinh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Huế, Chu Lai, Buôn Ma Thuột, Pleiku, Tuy Hòa, Quy Nhơn và Phú Quốc.

Ngoài ra, hãng cũng mở bán thêm bốn đường bay từ Hải Phòng đi Nha Trang, Cần Thơ, Buôn Ma Thuột và Phú Quốc, góp phần san sẻ áp lực cho các đường bay trục Bắc - Nam trong những ngày cao điểm.

Để tiết kiệm thời gian tại sân bay, hành khách được khuyến khích làm thủ tục trực tuyến trong vòng 24 giờ trước giờ khởi hành, qua website, ứng dụng, VNeID, tổng đài hoặc tại các kiosk check-in tự động.

Đặc biệt, chỉ những hành khách có hành lý ký gửi và các đối tượng đặc biệt như người cao tuổi, trẻ em đi một mình hay người cần hỗ trợ mới tiếp tục làm thủ tục tại quầy. Tất cả hành khách còn lại sẽ phải thực hiện toàn bộ các bước từ mua vé, check-in, kiểm tra an ninh đến lên máy bay thông qua giải pháp ứng dụng sinh trắc học tích hợp với định danh điện tử VNeID, hoặc tại hệ thống kiosk tự phục vụ tại sân bay.

Theo đó, hành khách sử dụng căn cước công dân (CCCD) gắn chip để làm thủ tục sinh trắc tại quầy thủ tục có thiết bị xác thực khuôn mặt và tiếp tục dùng nhận diện sinh trắc để đi qua cửa an ninh và cửa lên máy bay.

Trước đó, Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) đã mở bán sớm hơn 3,5 triệu ghế trong giai đoạn từ 3/2 - 2/3, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước. Trên thị trường, Vietjet cũng tung ra khoảng 2,5 triệu vé nội địa với mức giá từ 610.000 đồng mỗi chiều (chưa gồm thuế, phí) cho các chặng ngắn.

Hành khách làm thủ tục sinh trắc học để qua cửa an ninh và cửa lên máy bay. Ảnh: Lộc Liên.

Khảo sát thị trường cho thấy, trên chặng "bay vàng" TPHCM - Hà Nội trong giai đoạn nghỉ Tết từ 14 - 22/2 (tức từ 27 tháng Chạp đến mùng 6 Tết), giá vé khứ hồi hạng phổ thông của Vietnam Airlines dao động quanh mức 7,5 triệu đồng; hạng thương gia có thể lên tới gần 19,6 triệu đồng. Cùng chặng, Vietjet ghi nhận giá vé phổ thông từ khoảng 7,1 triệu đồng khứ hồi, trong khi vé hạng thương gia gần 16,4 triệu đồng.

Bamboo Airways đang bán vé khứ hồi hạng phổ thông trên chặng này ở mức gần 7,5 triệu đồng, hạng thương gia từ khoảng 16,8 triệu đồng. Vietravel Airlines có mức giá dao động 7,4 - 9,1 triệu đồng mỗi vé khứ hồi. Sun PhuQuoc Airways cũng ghi nhận tình trạng khan vé, với giá phổ thông hơn 7,4 triệu đồng và hạng thương gia gần 19 triệu đồng khứ hồi.

Dù các hãng đã tăng mạnh nguồn cung, nhiều đại lý cho biết vé phổ thông ở khung giờ đẹp gần như “cháy” sớm. Mặt bằng giá vé nội địa khứ hồi dịp cận Tết hiện cao hơn ngày thường từ 700.000 đồng đến hơn 1,5 triệu đồng mỗi vé, thậm chí có chặng tăng gấp đôi.

Không chỉ thị trường vận tải hàng không, thị trường du lịch Tết 2026 cũng sớm sôi động. Nhiều doanh nghiệp lữ hành đã tung ra loạt tour Tết kéo dài từ 2 đến 6 ngày. Giá tour phổ biến (chưa bao gồm vé máy bay) như tour Đà Lạt 3 ngày 3 đêm từ 2,8 - 3 triệu đồng; tour Phú Quốc 3 ngày 3 đêm giá 3,2 - 3,4 triệu đồng. Các tour cao cấp 4 - 5 ngày có giá từ 7 đến 10 triệu đồng mỗi khách.

Ở phân khúc tiết kiệm, các tour miền Tây như Cần Thơ - Cà Mau đi bằng ôtô có giá khoảng 3,6 triệu đồng mỗi khách. Nhiều công ty du lịch nhận định xu hướng “đi chơi Tết” đang ngày càng rõ nét, đặc biệt ở nhóm khách trẻ và các gia đình trẻ, thay vì chỉ tập trung về quê như trước.