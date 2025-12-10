Tại sao du khách biết đến TP.HCM?

Khách du lịch biết đến TP.HCM chủ yếu qua mạng xã hội. Phim ảnh, báo chí hay giới thiệu từ bạn bè cũng đóng vai trò dẫn dắt du khách.

Du khách có xu hướng đi theo nhóm nhỏ 3-5 người, chủ yếu lưu lại 5-7 đêm. Ảnh: Linh Huỳnh.

Nhu cầu du lịch quốc tế đang tăng mạnh tại nhiều thị trường trọng điểm ở châu Á và châu Âu. Báo cáo của hệ thống phân tích dữ liệu HCMC Global Traveler Barometer cho thấy du khách Đông Nam Á dẫn đầu về mức độ sẵn sàng du lịch nước ngoài (outbound) trong 6 tháng tới, với tỷ lệ lên tới 94,3%.

Các thị trường Đông Bắc Á cũng ghi nhận mức quan tâm cao, với 83,8% du khách Hàn Quốc và 83,3% du khách Trung Quốc cho biết họ có ý định xuất ngoại. Ở phương Tây, nhu cầu không kém cạnh khi 78% du khách Tây Âu và 74,8% du khách Bắc Mỹ sẵn sàng cho chuyến đi sắp tới.

Trong các điểm đến quốc tế, Đông Bắc Á tiếp tục dẫn đầu lựa chọn của du khách toàn cầu, theo sau là Đông Nam Á và một số điểm đến thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Việt Nam hiện đứng thứ 2 trong nhóm điểm đến được du khách Hàn Quốc yêu thích nhất, cho thấy sức hút bền vững của thị trường này. Trong 11 tháng đầu năm, có 3,9 triệu lượt khách Hàn Quốc đến Việt Nam du lịch, xếp thứ hai trong top 10 thị trường gửi khách, chiếm 20,6%

Khách quốc tế đang chi tiêu ra sao?

Báo cáo cho thấy 73,7% du khách quốc tế lựa chọn du lịch độc lập (independent travel). Mục đích chuyến đi chủ yếu là giải trí (67,5%), tiếp đến là thăm thân (13,4%) và công tác (10,4%). Riêng nhóm du khách Hàn Quốc, Đông Nam Á và Trung Quốc có tỷ lệ du lịch giải trí vượt trội - lần lượt 78,8%, 78,5% và 72,5%.

MỨC CHI TIÊU TRUNG BÌNH CỦA DU KHÁCH CHO MỘT ĐÊM LƯU TRÚ Nguồn: HCMC Global Traveler Barometer Nhãn Dưới 200 USD 201- 400 USD 401- 600 USD 601- 800 USD 801- 1.000 USD Trên 1.000 USD

% 26.3 30.6 17.1 8.9 6.7 10.4

Thời gian lưu trú trung bình cho một chuyến đi quốc tế là 5-7 đêm. Tuy nhiên, du khách Tây Âu (9,2 đêm), Bắc Mỹ (8,1 đêm), Australia (10,9 đêm) thường có xu hướng ở lại lâu hơn. Khách quốc tế chủ yếu đi theo nhóm nhỏ 3-5 người (44,3%) hoặc theo cặp đôi (32,6%). Du khách đi một mình chiếm 16,8%.

Du khách quốc tế dành phần lớn chi tiêu (trừ vé máy bay) cho lưu trú (22,4%), giải trí và trải nghiệm (21,5%). Trong đó, khách sạn 4-5 sao là loại hình lưu trú được ưa chuộng nhất, chiếm 45,8%.

Để tìm kiếm thông tin cho chuyến đi, du khách thường dựa vào lời giới thiệu của gia đình và bạn bè với 47,2%. Trong khi đó, các trang web đánh giá du lịch (45%) và nền tảng mạng xã hội (44,5%) cũng đóng vai trò quan trọng trong việc lên kế hoạch cho chuyến đi.

TIÊU CHÍ CHÍNH KHI DU KHÁCH LỰA CHỌN ĐIỂM ĐẾN QUỐC TẾ Nguồn: HCMC Global Traveler Barometer Nhãn An toàn, an ninh Chi phí (chỗ ở, ẩm thực và đi lại) Thời tiết

% 42.6 39.1 38.5

Hình ảnh du lịch TP.HCM

Trong những năm qua, TP.HCM đã xây dựng được hình ảnh tích cực, trở thành điểm đến hấp dẫn nhờ bản sắc văn hóa - lịch sử phong phú, ẩm thực đặc sắc, con người thân thiện, thời tiết thuận lợi và đặc biệt là môi trường du lịch an toàn.

Du khách quốc tế đánh giá cao sự quen thuộc của thành phố, tập trung ở ba nhóm trải nghiệm: kiến trúc - cảnh quan (3/5), ẩm thực (2,9/5) và các hoạt động du lịch khác (2,9/5).

Truyền thông mạng xã hội tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt trong việc lan tỏa hình ảnh điểm đến, chiếm 52,2% mức độ ảnh hưởng. Các trang đánh giá du lịch chiếm 46,4%, trong khi lời giới thiệu từ gia đình và bạn bè đạt 44%.

Tiếp đến, sự giới thiệu từ các OTA (nền tảng du lịch số, như Agoda, Booking.com...), dịch vụ truyền hình trực tuyến (như Netflix), trang web thông tin dịch vụ du lịch cũng góp phần đưa du khách tiếp cận TP.HCM, với tỷ lệ người chú ý lần lượt đạt 42,6%, 42,2% và 41,3%.

Cuối cùng, sách in hướng dẫn du lịch chiếm 41,1%, trang web giới thiệu điểm đến chiếm 40,9%, báo chí chiếm 37,9% và bảng hiệu quảng cáo quyết định 33,7% mức độ hiệu quả truyền thông đối với du khách.

Kiến trúc - cảnh quan, ẩm thực (2,9/5) và các hoạt động du lịch là điều mà du khách quốc tế tìm kiếm khi đến TP.HCM. Ảnh: Linh Huỳnh.

Trong 11 tháng đầu năm, TP.HCM ước đón 37,28 triệu lượt khách, trong đó có 7,37 triệu lượt khách quốc tế, tương đương 73,79% mục tiêu năm 2025, tiếp tục dẫn đầu cả nước về lượng khách inbound. Doanh thu du lịch đạt 233.566 tỷ đồng , tương ứng 80,5% kế hoạch.

Tháng 12/2025 và tháng 1/2026 dự kiến mở ra mùa cao điểm đón khách quốc tế, khi nhu cầu du lịch toàn cầu tăng mạnh và TP.HCM tiếp tục được xem như "cửa ngõ" du lịch năng động của Việt Nam.

HCMC Global Traveler Barometer là hệ thống theo dõi và phân tích dữ liệu về du khách quốc tế đến Việt Nam do Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP.HCM (thuộc Sở Du lịch) phối hợp với Công ty Outbox xây dựng. Sáng kiến này giúp TP.HCM trở thành địa phương đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ nghiên cứu thị trường vào chiến lược phát triển du lịch. Công cụ đánh giá ý định và mức độ sẵn sàng du lịch của các thị trường quốc tế lớn, đồng thời cập nhật thường xuyên dữ liệu về hành vi, sở thích và nhận thức của du khách đối với TP.HCM, giúp tối ưu hóa hoạt động xúc tiến và thúc đẩy tăng trưởng du lịch bền vững.